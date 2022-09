Héctor Díaz Gómez tiene 19 años y dice: “Yo era un teórico de la economía, de la física”. Sus palabras tienen el convencimiento de una persona que duplica su edad. En el colegio leía sobre química, física, literatura, pero en un momento se cansó y dijo: “Tantas ideas, tantos ensayos, pero quién lo hace”. Se preguntó cómo impactar sin tener elevados recursos económicos. La respuesta fue la tecnología, aprender programación, cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad.

El placer por aprender viene del padre, un técnico en enfermería del ejército, pero la habilidad –asegura– la heredó del abuelo materno, que era una máquina: en segundo de primaria ya corregía a los de sexto de grado. “Ellos quisieron darnos un futuro mejor a nosotros”, reflexiona Héctor como observando su presente. Ha creado Konlap –nombre antiguo de Kuélap–, un buscador web para navegar en más de 100 idiomas, innovación que ha impactado en universidades de Estados Unidos, a tal punto que es patrocinado por Microsoft For Startup. Mientras tanto, es estudiante de Economía, becado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Quizás esta historia comenzó realmente en Japón. En quinto de secundaria viajó becado al País del Sol Naciente luego de ser seleccionado por el Ministerio de Educación. Fue la primera vez que salió del país. “Allá las personas crean cosas, hacen cosas, van rápido, esa cultura nos falta en Perú. Y me di cuenta de que era más fácil impactar en el mundo con programación”, me dice. Está en Lima, lejos de su natal Amazonas.

-Se dice que eres una mente brillante. ¿Te sientes así?

No. Lo único que hago son cosas porque tengo metas altas.

-¿Qué tan altas?

Bueno, competir con empresas globales. Cosas que revolucionen en cierta medida la estructura que tiene no solo nuestro país, sino también algunas industrias globales.

-¿Cómo así tienes esa visión con 19 años?

Porque me he dado cuenta de que en nuestro país vamos muy lento, queremos algo y esperamos. No nos molesta esperar, nos sentimos contentos, nos hemos acostumbrado. Esperamos que, por alguna razón que no conocemos, suceda. Las cosas no son así. No soy de ninguna clase privilegiada y no me siento mal por eso, porque la vida me ha enseñado que si quiero algo, tengo que hacerlo. Y por eso siempre trabajo mentalmente un montón. Tengo que hacer las cosas rápidamente y tengo que hacer varias cosas.

-¿En qué circunstancias creaste Konlap?

Representé al Perú en ciencias en Japón, en 2019, y pensé: ¿Cómo accedo a la información a la que acceden los japoneses si no sé japonés? Se me quedó la espina. Y luego ya aprendiendo a programar y todo eso, me di cuenta de que era posible. Inicié con algunos tests y lo desarrollé a los 18 años, inclusive me premiaron. Me gustaba investigar siempre en inglés, porque en inglés hay fuentes más recientes de universidades y organismos muy prestigiosos, es información de calidad. Pero las demás personas no han tenido la misma oportunidad de estar en un Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y por eso no han aprendido inglés y por eso no pueden investigar y están limitados por el idioma. Pero usando la programación se podía solucionar ese problema. Y lo hice y muchas personas que no han tenido la oportunidad de aprender inglés van a poder acceder a información en ese idioma: simplemente escriben, por ejemplo, “investigaciones en fotónica de la Universidad de Harvard”, todo en español; presionan enter y les aparecerán páginas en inglés, porque previamente seleccionaron inglés. Abren la página y con Google pueden traducirla. Lo mismo pasa si busco en Japón. El otro día usé la búsqueda convencional en Google y seleccioné para buscar en sueco, y me aparecieron solamente 30 resultados y ni siquiera eran en sueco, simplemente tenían algunas fuentes en sueco, pero cuando busqué en mi buscador (Konlap), me botó más de tres millones de resultados. Eso confirma que nuestro buscador es más eficaz buscando en otros idiomas que el mismo Google. Y no importa el idioma en el que se escriba. Lo único que importa es el idioma en que yo elija la búsqueda.

-¿Qué debemos mejorar en el Perú en cuanto al acceso a la información en Internet?

Hablando con el exministro Waldo Mendoza justo en mi clase del lunes pasado le comenté esta idea: ¿Por qué no nos volvemos como India?: nos dedicamos al tema de servicios para compañías internacionales. Me dijo que sí y que el Estado tiene la capacidad de proveer Internet gratis a todos los peruanos. Pero sería un proceso que tomaría de cinco a diez años. Aumentar la conectividad en nuestro país traería muchos beneficios y nos ayudaría a competir mundialmente en el tema de software.

-¿Es cierto que lees libros de física desde niño?

Desde primero de secundaria. Y de química desde la primaria.

-¿Y por qué?

Creo que no tenía nada más importante que hacer (ríe). Me gustaba ver televisión cuando era niño, pero mi mamá dijo: “No, mucho se entretienen ahí, lo corto para siempre”. Y lo cortó, dejó de pagar el cable. Entonces, no tenía nada que hacer. Fue para mantener la mente ocupada, aunque también existía el gusto por aprender. Saber que sé es placentero.

-¿Pero entendías la química?

Sí. Me sabía hasta 90 elementos químicos (ríe). Estando en primaria, me leía los libros del Estado para tercero de secundaria.

-Sí podríamos decir que eres una mente brillante.

Depende, hay mentes brillantes para todo tipo de cosas. No quisiera ser reconocido tanto por lo que sé, sino por lo que hago por los demás.

AUTOFICHA:

- “Soy Héctor Alberto Díaz Gómez. Tengo 19 años. Nací en el distrito de Luya Viejo, provincia de Luya, en Amazonas. Estudié en el COAR Amazonas, donde se estudia desde tercero de secundaria. Actualmente, estudio Economía en la Universidad Católica del Perú”.

- “No me acostumbro mucho a Lima, pero estoy en quinto para sexto ciclo, y me va bastante bien. Me gustaría especializarme en Economía Computacional o, si no, en un máster en Economía e Inteligencia Artificial en EE.UU. A un año de acabar la carrera, lo iré viendo”.

- “También me gusta investigar el tema del fenómeno alien, lo hago por mi cuenta. Es algo creado sobre la base de experiencias personales, he visto un par de cosas, pero es personal. Al principio, uno puede ser incrédulo, pero ya después empiezas a decir: ‘Sí, pasa algo’. La duda es muy importante”.

