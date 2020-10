Años antes de esta inimaginable pandemia, el escritor Leonardo Padura caminaba por La Habana con una nueva novela en mente. Mientras pensaba en posibles personajes y acciones para sus lectores, se encontró con un puesto callejero de libros. Fue como un baldazo de agua fría. Vio todas sus obras pirateadas y a la venta. Inmediatamente, alguien se presentó: “Hola, soy Tito, el librero”.

Leonardo Padura recuerda esta historia entre risas, sobre todo porque aquel librero se mostró desenfadado y muy práctico en todo momento. Incluso, le hizo una propuesta que aceptó con amabilidad. “Como tú me has hecho ganar plata, yo te voy a dar fruta”, le dijo Tito. Y así fue.

Para el novelista, esta no es una simple anécdota. Este suceso refleja la poca difusión oficial que tiene su obra en Cuba. A pesar de todo, asegura que su nueva novela, Como polvo en el viento (Tusquets, 2020), ya se ha leído en la mitad de la isla, pero siempre de una manera alternativa, aunque vaya en contra de la economía del autor.

Padura, que el jueves 5 de noviembre participará en la edición digital del Hay Festival Arequipa, nos habla por teléfono desde La Habana y cuenta cómo la promoción de su libro ha tomado otro giro por la pandemia del coronavirus. También comenta sobre el trabajoso oficio de escribir y el proyecto que tiene con su personaje Mario Conde, el cual llegó a Netflix con la serie Cuatro estaciones en La Habana.

¿Cómo va la promoción de su nueva novela Como polvo en el viento en plena pandemia?

Es un año muy extraño, pero estoy muy activo. He estado virtualmente en más lugares de a los que hubiera podido llegar de forma física. La promoción viene siendo bastante intensa, con participaciones en ferias como las de Lima, Cali o México.

¿Las medidas restrictivas han cambiado sus actividades literarias?

Como estoy más tiempo en casa, tengo más oportunidad de trabajar. He estado haciendo muchas conferencias y talleres. Estas son actividades que son complementarias al oficio de escribir. Además, no se puede acabar una novela y empezar inmediatamente otra.

¿Para qué le sirve esa distancia entre una y otra novela?

Cuando acabo una novela, me tomo un tiempo para readecuarme mentalmente. Siento que una novela es un mundo que uno crea. Necesito salir de los códigos de ese mundo para entrar en otro libro. De lo contrario, seguiría escribiendo de lo mismo.

¿Cuáles fueron sus motivaciones para escribir Como polvo en el viento?

Esta novela parte de mis obsesiones, como son la pertenencia, el arraigo, el desarraigo, el drama del exilio. Uno no llega a saber bien por qué se escribe una novela. Es muy misterioso. Uno tiene pensamientos y conceptos que están por ahí dando vueltas. Todo se junta y empieza a tomar forma.

¿A su edad se le hace más fácil escribir?

Escribir siempre es difícil. No importa si tienes 25 o 65, como yo. Por supuesto que acumular una cierta experiencia te ayuda, pero nada resuelve el problema. Siempre es un desafío. Siempre se trata de escribir la mejor novela que puedas hacer según tus capacidades. Incluso, se necesitan hasta recursos económicos para poder dedicarte meses o años a un libro.

¿Cuál sería el peligro del paso del tiempo para un escritor?

El gran peligro es que te confíes. Si lograste escribir buenos libros, no quiere decir que siempre va a ser así.

¿Es cierto que es más conocido fuera de Cuba?

No, para nada. No es que yo sea más conocido en otros países. Creo que soy muy conocido en mi país, pero soy poco publicado y no muy promovido. La publicación en Cuba se hace con editoriales del Estado. La promoción corre por los canales oficiales del Estado, donde mi nombre sale muy poco. Tengo entendido que en algunos sitios mi nombre está prohibido o limitado, según he oído decir.

¿Cómo le va a su nueva novela, Como polvo en el viento, dentro de Cuba?

Creo que media Cuba lee mi nueva novela en un PDF pirata. Me enteré de que hay una copia digital y lo más probable es que pronto esté la versión pirata impresa.

¿No le fastidia la piratería?

Yo sé que la piratería afecta la economía del escritor. En el caso cubano, es una satisfacción saber que la gente puede tener acceso a mis libros en ediciones piratas.

¿Firma libros piratas en Cuba?

Un día mi madre me dio un libro que le había dejado un señor para que se lo firme. Era una copia pirata de El hombre que amaba a los perros. Lo firmé y dejé el libro para que se lo entregue. La verdad es que no quise ni ver al hombre.

¿Ha visto sus libros piratas a la venta?

Había un librero que se ponía en un portal frente a un hospital de La Habana. Tenía toda la colección de mis libros en versión pirata. Se llamaba ‘Tito, el librero’. Me dijo: “Padura, como yo he ganado dinero contigo, cada vez que vayas a pasar, me avisas”.

¿El librero le dio algo a cambio?

Sí. Resulta que en su casa tenía frutales y, cada vez que iba por ahí, me regalaba una bolsa con mangos y aguacates para compensar la venta de mis libros piratas. A veces, venía a mi casa con una bolsa de fruta.

¿Qué es de su personaje Mario Conde? ¿Podría volver en un nuevo libro?

Mario Conde es el protagonista de varias de mis novelas y llegó a las pantallas con la serie Cuatro estaciones en La Habana, la cual se puede ver en Netflix. Sí, hay algunos planes con él.

¿Se trata de una nueva temporada?

Estamos pensando en una posible segunda temporada, pero hemos tenido muchas interrupciones en el proyecto. Se trata de una historia original de seis capítulos hecha para cine. Mi esposa Lucía López Coll y yo estamos escribiendo el guion.

“Soy Leonardo de la Caridad Padura Fuentes. Nací en La Habana (Cuba), el 9 de octubre de 1955. He escrito novelas, cuentos, guiones para cine, ensayos, artículos periodísticos y también dicto talleres y conferencias sobre escritura literaria”.

“Me encuentro promocionando mi última novela, titulada Como polvo en el viento. El jueves 5 de noviembre, a las 7 p.m., estaré participando en un conversatorio virtual en el Hay Festival Arequipa. Estaré en compañía del politólogo Alberto Vergara”.

“Considero que la pandemia del coronavirus ha hecho que se reformule el sentido de la vida. El mundo ha cambiado. Los amigos tenemos que llamarnos por teléfono y no nos podemos sentar a tomar unos vinos. Hasta viajar es complicado. Todo se ha ido trastornando, pero hemos encontrado alternativas tecnológicas para comunicarnos”.