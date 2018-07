'Había una vez una peruana': Ellas que nos inspiran

Violencia, machismo y discriminación son solo algunos de los obstáculos que muchas mujeres enfrentan día a día. Sin embargo, varias de ellas no dejaron que nada detenga sus sueños y aspiraciones. Hoy sus valientes historias resurgen desde nuestro pasado prehispánico hasta nuestros días para inspirar y mostrar a miles que es posible brillar en el Perú.

Al igual que en las primas líneas de los grandes relatos que nos solían leer en nuestra infancia, esta obra se titula ' Había una vez una peruana ' y retrata con pasión los obstáculos y decisiones que llevaron a 59 mujeres a trascender en distintos momentos de la historia del país. Desde la mítica fundadora inca Mama Ocllo, la decidida política llamada “ La Mariscala ”, la escritora y feminista Flora Tristán , hasta la astrónoma Maria Reiche, la cantante Carmencita Lara , la arqueóloga Ruth Shady y la ingeniera aeronáutica de la NASA Aracely Quispe.

“Son relatos que buscan empoderar, sentirnos orgullosos de las mujeres en la historia del Perú. Y nos permite entender un poco más de las distintas luchas que ellas han tenido en un campo determinado”, explica la periodista y escritora María Luisa del Río , una de las 19 autoras que participan en este libro, que considera “urgente”. Además, están Carmen Ollé , Giovanna Pollarolo , Katya Adaui y Karina Pacheco Medrano.



Chabuca Granda, dibujada por Amapolay Manufacturas Auutónomas(Difusión). Chabuca Granda, dibujada por Amapolay Manufacturas Auutónomas(Difusión). Difusión

“Necesitamos que la mujer sea revalorada en el país para que deje de ser maltratada. Existe una misoginia fuerte”, alerta Del Río, quien escribió sobre Sarita Colonia, Flor Pucarina , Teresa Izquierdo y Sofía Mulanovich .

Del Río, quien es columnista de este diario, señala que estas historias le fueron propuestas por varios motivos. "Por el tema del folclore (en el caso de Flor Pucarina), porque realizo varios viajes por el Perú y porque la música no me es ajena. El tema de Sofía Mulanovich , por el surf y porque escribí un perfil sobre ella para la revista Somos y Rolling Stone cuando ella campeonó. A Sarita Colonia, por el conocimiento que puedo tener del Perú, "más popular" si lo podemos llamar así. Y a Teresa Izquierdo porque ahora me ocupo de temas gastronómicos", nos comentó.

Sobre estos cuatro relatos, María Luisa del Río comenta que existe una constante: el trabajo infantil.

" Sofía (Mulanovich ) es el único personaje que no trabaja de niña de las cuatro que me tocaron. Sin embargo, si lo vemos de manera retórica, también trabaja de niña dado que compite desde los 11 años. Pero en todo caso, su trabajo, su niñez profesional, no es un producto de la precariedad. En las otras tres historias, ellas asumen responsabilidades de gente mayor. Y ello es producto de la precariedad y se volvía vulnerables. Si bien triunfan al final. Eso me preocupa más de cara a la realidad peruana", declara la periodista.

María Luisa del Río, una de las escritoras de 'Había una vez en Perú' (USI). María Luisa del Río, una de las escritoras de 'Había una vez en Perú' (USI). USI

María Luisa Del Río , quien suele estar acostumbrada a escribir temas "críticos y conflictivos" nos comentó que escribir en ' Había una vez una peruana ' fue un "reto interesante" especialmente porque es una obra dirigida a niñas y niños.

"Buena parte de mi trabajo es mostrar lo bonito del Perú y puedo tener una mirada bucólica de eso. Anahí Barrionuevo, que es una gran editora, me ha ayudado al final porque algunos de mis textos estaban un poco duros porque eran muy afirmativos. Y ese es un defecto profesional porque llevo un tiempo en información, temas actuales, de la realidad actual. Escribir para esta obra es más histórico. Ha sido una experiencia genial. Tuve que imaginar un lenguaje para que sea bien recibido por niñas o niñas o gente menor", aseveró.

En lo referido a si admira a peruanas incluidas en el libro, Del Río nos señaló a varias: Ruth Shady, María Rostworowski, Yma Sumac, Flora Tristán, María Reiche, Blanca Varela, Magaly Solier. Pero también admira a Natalia Málaga: "Es inspiradora. Es bastante más dura y como tiene algo de militar que yo no podría tener pero sí me atrae y me divierte también".

CON UN GRAN ARTE

Todos los relatos de estas grandes mujeres son complementados con retratos elaborados por 20 talentosas ilustradoras (también peruanas) como Eliana Otta, Issa Watanabe , Sheila Alvarado , Qarla Quispe Huamani y Leslie Umezaki. El mismo libro es una pieza de arte pues hace alusión a un retablo ayacuchano.

María Parado de Bellido, ilustrada por Sheila Alvarado (Difusión). María Parado de Bellido, ilustrada por Sheila Alvarado (Difusión). Difusión

En las hojas finales, existen espacios en blanco para el relato 60 de 'Había una vez una peruana': el que usted puede preparar sobre una mujer que la inspire o sobre usted misma. Una forma de decir que siempre existe una peruana que puede inspirar a otra. Y todas pueden hacer historia.

Datos:

- ' Había una vez una peruana ' se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima, el jueves 2 de agosto. En el auditorio Ciro Alegría, a las 7 p.m.

Otras autoras que participan son Ana Núñez, Katherine Subirana, Laia Giménez, Rocío Silva Santisteban, Gabriela Wiener y más.

- También se incluyen las ilustraciones de Licy Ramírez, Natalia Iguiñiz, Amapolay y muchas más.