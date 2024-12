Gustavo García: “Es un buen momento para estudiar y ser DJ”

Cuando Fatboy Slim, la legendaria figura mundial de la música electrónica, llegó a Lima, miró el afiche de su presentación y le llamó la atención algo. En la gráfica figuraba como marca auspiciadora una escuela de Dj. “Quiero conocerla”, dijo el productor y Dj británico.

Lo fue a recoger al hotel. Lo llevó y lo hizo ingresar a una clase. Se quedó casi dos horas hablando con los alumnos. “Él mismo pedía que le tomen fotos, estaba feliz”, recuerda Gustavo García, el creador de Dj College, la escuela que deslumbró a Fatboy Slim y que en 2025 cumplirá 20 años. Como parte de las celebraciones, el verano comenzará con un curso de Dj para hijos y padres, entre otras actividades.

Su gusto por la música no vino, precisamente, por sus padres, sino por su abuelo, un militar amante de la música clásica. Y su primer hallazgo propio fue el rock, a los 4 años de edad, y gracias a Disco Club, del mítico Gerardo Manuel. Luego vino el hip-hop y, finalmente, la música electrónica. Pero no le llamaba la atención hacer música, sino estar detrás de ella, producir.

García aún conserva el afiche que le firmó Fatboy Slim. En él escribió a mano sobre una carita feliz: “Thank you, Gustavo. Nice work”.

Por básica que parezca esta pregunta, creo que es necesaria: ¿qué es un Dj?

Para mí es un músico, es un artista y es una persona que tiene conocimiento de técnicas de mezcla. Y hace una performance en vivo mediante la preparación de un set musical para un público determinado.

Desde afuera, las personas que desconocen de estos temas podrían decir que no es un músico porque no tiene ningún instrumento musical.

Un instrumento puede ser un controlador, una cabina de Dj, etcétera. Vivimos con la visión sesgada de que el instrumento tiene que ser lo clásico. El instrumento puede ser cualquier aparato que te permita volcar lo que sientes. Hay que tener una visión más abierta, sobre todo si vivimos en una época donde la tecnología está presente. Ahora, no quiere decir que todo lo hace la tecnología.

Y hay el Dj que mezcla canciones ya creadas y el Dj que crea canciones, ¿correcto?

Hay el Dj y el productor. El Dj mezcla música y el productor es el que crea la música. Hay quienes son Dj y productores.

¿En Dj College se preocupan por crear productores?

Dictamos dos cursos: de Dj y de Producción de Música Electrónica. A los dos les damos igual peso para que lo hagan de manera seria y profesional, y en ambos casos estamos aliados a marcas potentes.

¿En el curso de Dj qué aprenden?

Aprenden a mezclar música en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Cada nivel tiene ocho clases, de tres horas cada clase, dictadas de manera privada y presencial. Es un tutor con un alumno; a veces se arman grupos. Y en verano estamos abriendo un curso que se llama Dj Summer Camp, orientado para niños y adolescentes, que empieza el 6 de enero. Tiene la estructura profesional de Dj, pero con contenido más versátil, considerando que es para niños y adolescentes. El equipamiento que usamos es el mismo que se utiliza en Japón, Europa o Estados Unidos.

Ahora, hay quienes dirían: “Si junto dos tornamesas y pongo música de vinilos, ya soy Dj”. ¿Es así?

Hay que conocer muchos equipamientos de cabinas de Dj, hay que entender el criterio musical, la experiencia, la formación de todos los efectos que incorporan al hacer la mezcla y, sobre eso, ya tienes las técnicas aprendidas. Y no es que seas Dj; el título de Dj te lo da el público. Ser artista no te lo da un certificado o un diploma, hay una capacitación continua para todo campo. Pero, para que un artista tenga un nombre, te lo da la gente.

¿Parte de la virtud de un buen Dj es saber manejar los estados de ánimo del público?

Hay una parte en el curso que se llama ‘Psicología de la pista de baile’. Puede ser con 50 personas o 5,000 personas: tú vas analizando cómo va la pista de baile y qué canciones poner.

¿Hay otros temas transversales en el curso?

También hay ‘Marketing del Dj’, que te permite considerar que debes establecerte como marca. Pero en el curso básico partimos de lo que es historia de la música electrónica, cultura de Dj: géneros y subgéneros, y técnicas básicas de mezcla, y también debes saber cómo hacer un contrato. Al final del curso, yo me encargo de ayudarlos de manera personalizada sobre redes sociales, contrataciones, negociación.

Ahora, hace unos 25 años ser Dj en Lima era casi una rareza, ¿no?

Mis inicios fueron en el año 97, en la discoteca Mamut de Lima. Había una zona (Blue Buddha) para música electrónica, pero cerró por diversos problemas. Lo reabrí y para eso boté Dj, personal, una reingeniería.

Estabas en los 20 años.

Claro, tenía 22 años. Era chibolo. Llamaban a la oficina y pedían que se reabra el Blue Buddha. En Mamut yo hacía fiestas de mi universidad. Insistí con reabrir Blue Buddha y que yo me hacía responsable. Boté a todo el mundo (por malos manejos), subí precios. Apliqué lo que me enseñaban en la universidad, yo estudiaba Administración. Entró gente nueva y funcionó perfecto. Pero era un estrés, cuadraba caja hasta las 10 de la mañana, no dormía, había fiestas donde perdía plata, mi socio me 'choreó'. Aprendí muchas cosas. Además, en Lima había cuatro Dj y a veces era imposible trabajar. Y me preguntaba por qué no tenemos más Dj. Ahí fue que pensé en crear una escuela de Dj y a la vez Studio 92 me llamó para hacer un programa de música electrónica, una aventura que duró ocho años.

¿Cómo detectaste que había gente quisiera ser Dj?

Había cuatro Dj, pero había muchas fiestas. Y yo decía: te apuesto que esta gente quiere ser Dj y no sabe cómo.

¿Hoy existe un boom de la cultura del Dj?

Hay mucha industria que se hace alrededor de la música electrónica y ahora estoy orientado netamente a la escuela. Se puede vivir de ser Dj. Siempre se puede vivir de algo, pero si eres bueno. Es un buen momento para estudiar y ser Dj. Hay muchos eventos de música electrónica y existen varias posibilidades de adquirir equipamiento.

¿Qué alistas para el 2025?

La celebración de los 20 años del Dj College, fortalecer la enseñanza para niños y adolescentes. Vamos a abrir una escuela aparte, que será primo hermano del Dj College, pero de música crossover, música variada, igualmente con una estructura profesional.

¿Por qué entrar en verano a un curso de Dj?

El concepto del Summer Camp no es que el niño viene solo, sino que viene acompañado de la mamá y el papá. No tiene un costo adicional y los dos aprenden. Se podría decir que es una experiencia familiar.

Autoficha:

-“Soy Gustavo Adolfo García Merino. Tengo 47 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Administración en la UPC, luego de lo cual me dediqué a trabajar. También tenemos una escuela paralela que se llama Hip Hop College; el hip-hop me gustó antes que la electrónica”.

-“Para inscribirse en los cursos que damos, pueden comunicarse a través del Instagram en @djcollegeperu o también vía WhatsApp al 998-276-866. Quisiera hacer el Perú Music Week, la gran feria de la música en el Perú. Lo he propuesto antes, pero no se hizo”.

-“Esta feria la he propuesto al Ministerio de Cultura, pero nada. La haré de todas maneras, sea con el Estado o sin el Estado. Llegué a la música quizás por la influencia de mi abuelo, que escucha bastante música clásica y yo también la escuchaba, pero luego también escuché mucho rock”.

