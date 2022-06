Enrique Niquín Castillo es un hombre que ha dedicado su vida a la historia y la cultura. Investigador e historiador autodidacta, desde muy joven tuvo esa pasión por nuestra historia, que lo llevó a esforzarse por muchos años para preservar y defender la cultura nativa costeña den el valle del río Chillón.

Mantener el legado de las culturas que se desarrollaron en este espacio geográfico ha sido su objetivo desde su juventud. Esto lo llevó a crear, el 15 de setiembre de 1989, el Centro Cultural Proyecto Collique Monumental, con el fin de preservar y poner en valor el patrimonio cultural presentes en el valle del Chillón.

Nacido en Jesús María, estudió en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera, en donde había una exigencia intelectual bastante alta, pues para ingresar se tenía que aprobar un examen. Niquín admite que gracias a ello es que recibió una gran formación educativa.

Es en esta etapa escolar en que inicia la pasión y dedicación de Enrique Niquín por nuestra rica historia y así nos lo cuenta él mismo.

Tejidos y cerámicas protegidas por urnas en el Museo de los Colli.

¿Cómo empieza su historia en la investigación cultural?

Me inicié en el campo de la investigación histórica en el colegio, cuando tenía 16 años, cuando cursaba el tercero y cuarto de media. Me acuerdo que nos enseñaban a hacer informes y por eso cuando vine yo a Collique empecé a hacer informes que contenía información sobre la geografía, la flora, la fauna de sitios arqueológicos, santuarios, caminos milenarios.

Después salí a Comas siguiendo el mismo patrón de búsqueda, para hacer informes de todo lo que había, después salí a informar en otros lugares del Valle del Río Chillón, ahora más grande, enormes. Estuve 20 años, caminando kilómetros, pasando muchas cosas, enfermándome sin que nadie me dé un centavo.

Por eso, de tanto investigar durante 20 años también por el litoral, Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Oquendo yo dije: Estos más de 300 templos sagrados que hay en el Valle del Chillón y las 15 casas coloniales van a desaparecer si es que no hay gente que presente proyectos para poner en valor.

Por eso el 15 de setiembre del año 1989 yo creé mi Centro Cultural Proyecto Collique Monumental, para defender, preservar y poner en valor el patrimonio cultural presentes en el Valle del Chillón en varios lineamientos.

Pero me enfermé. En 20 años explorando tuve dos años gravísimos enfermo de tuberculosis. Cuando me sané, en el hospital conocí a alguien que más adelante sería alcalde. Cuando le dije que iba a hacer un museo, me ayudaron más adelante.

Mapa de la evolución territorial de los Colli.

¿Su trabajo lo empezó solo?

Yo me inicié solo, pero cuando creé mi centro cultural, llamé a un arquitecto, a un pintor un escultor, un maestro, un arqueólogo, para formar un grupo y presentar un proyecto a una institución a ver si lo mantienen durante años. Pero no financian proyectos culturales y así que me quedé solito. Desde entonces yo he venido realizando las actividades de mi centro cultural.

En una de esas actividades había planificado que deberían dar preferencia a la identidad cultural nativa costeña que hay, porque la historia oficial está imponiendo todo incaico, todo es inca pero ¿y nuestra cultura costera? La están pisando. Por eso este es un proyecto que hace renacer la cultura nativa costeña.

Dejé mi trabajo de obrero para dedicarme a hacer actividades, presentar proyectos, editar folletos. A los 17 años abandoné actividad de empleado para dedicarme a esto. Hasta la fecha son más de 45 años, pero legalmente estoy ya 34 años realizando actividades en mi centro cultural.

Enrique Niquín guarda con gran aprecio la ayuda que le brindaron para difundir su trabajo y la cultura.

¿Cómo inició el Museo de los Colli?

Una de las actividades que propuse es que debería haber museos chiquitos en todos los distritos. Como en el mío no había, decidí hacer uno en la sala de mi casa, con material que yo había elegido, desde entonces he hecho volantes y repartido oficios a todos los colegios de Collique, Comas, Carabayllo y escuchar la historia de los Colli, porque he recopilado historia de los Colli propios, porque muchos dan historias muy pobres.

Por eso, el Museo de los Colli yo lo fundé el 15 de enero de 2003. Hasta la fecha van viniendo más de 36 mil visitantes, entre escolares, arqueólogos, estudiantes de turismo, ciencia de la comunicación y algunos vecinos del distrito.

Más adelante seguiré haciendo otras actividades, polladas, frejoladas, para tener dinero y seguir mejorando algunas cosas. También más que nada para sostenerme y continuar haciendo mis libros, me gustaría hacer 80 libros, tengo que hacer 80 libros.

Por consejo de una profesora, después de tres años, lo subí la entrada a dos soles y a partir de eso ya me empezó a ir bien. Había plata para poner bancas, tablas, urnas. No recibo ayuda del Estado ni del Municipio y además no me conviene, porque cuando ellos estén en problemas, me llaman y uno tiene que apoyarlos, por eso mejor voy yo solo, me va bien así.

El museo se mantiene con lo que cobro para la entrada, ahora cobro dos soles, también por a la venta de libros, cartillas, láminas, por asesorar a los profesores, capacitarlos, por llevarlos a paseos, trekking, para conferencias, que no es mucho, es poco, no viene mucha gente.

Enrique Niquín pudo obtener urnas para proteger las piezas arqueológicas que pudo reunir.

¿Cómo afecto la pandemia a su labor en el museo?

Esta pandemia que empezó hace dos años ocasionó una tragedia, no solo en mi museo, sino en todo lo demás porque han tenido que despedir al personal. En mi caso he tenido que pasar gravísimos problemas porque me había hecho dependiente de los escolares. Por eso en adelante decidí hacer las réplicas de los huacos que tengo en las vitrinas, les tomé foto y las puse en Facebook con mi cuenta bancaria, para que quienes les gustaran puedan pagarlo y yo lo entregaba en delivery. Me fue bien.

Hace tiempo vino el Ministerio de Cultura, porque pedimos ayuda con los materiales porque sí estábamos pasando un mal tiempo, y vinieron para darnos algunas orientaciones, de cómo cuidar el material a exponer y a prometernos que nos va a registrar en la página oficial de museos del Perú, y con eso van a venir extranjeros. Nos indicaron que el aforo debía ser de solo 30 personas, todos con mascarilla.

La pandemia fue un tiempo gravísimo. Yo por no enfermarme no dejé entrar a nadie, aunque algunos sí venían para los cursos de cerámica o algunas otras cosas en especial.

Posters de los eventos realizados en el Museo de los Colli.

¿Qué planes tiene para el futuro con el Museo de los Colli?

Mis planes para el futuro son continuar asentando el Museo de los Colli en el Valle del Río Chillón por contener piezas únicas y por difundir la historia de los Colli, mensaje mío, que es más innovador, más cercano. También continuar con mis conferencias magistrales sobre la historia de los Colli. Y mis eventos, Colli Luna Raymi, fiesta de los Colli, y mi evento Carabayllo Milenario, invitando a todos los que hacen trabajo de investigación para premiarlos, entre otras ideas.

Creo que poco a poco está volviendo a la normalidad mis actividades. Actualmente estoy trabajando con tres colegios, haciendo sus cartillas para que los alumnos conozcan el plano de su distrito y su historia. A partir de este domingo vendrán grupos de escolares a visitar el museo.

Hacer trekking ahora en este momento es bien difícil porque la gente tiene miedo del virus, mucho miedo. Aunque yo les digo que cuando estamos en el campo no hay virus, todo está aireado. Quiero trabajar más con los estudiantes universitarios, porque ellos como jóvenes pueden continuar, difundiendo la necesidad de afirmar en la gente la querencia a lo nuestro, a nuestra cultura.

Por el momento estoy acercándome a los candidatos de los partidos políticos que se están presentando en las elecciones municipales para decirles que se preocupen del patrimonio cultural. En sus volantes veo que no mencionan lo que van a hacer con el patrimonio cultura, algunos me han contratado para que de conferencias, estoy esperando los resultados.

Esculturas cerámicas que elabora Enrique Niquín. Le ayudaron a sobrellevar económicamente el tiempo de pandemia, en el cual debió cerrar el museo.

¿Ha recibido algún tipo de ayuda del Estado?

Yo fui al Ministerio de Cultura para registrar mi museo, pero dijeron que el material que tengo es muy pobre, no puede haber museo de retazos, tiene que haber huacos. Además tengo que pagar 120 soles cada dos años por los permisos. Pero yo trabajando con los escolares y los colegios me ha ido muy bien, el problema era que yo cobraba un sol, y no alcanzaba, más gastaba de lo que ganaba, haciendo volantes y esas cosas.

Los estudiantes de las universidades del Pacífico, Lima, Ricardo Palma, San Marcos, vieron que estaba en problemas, por eso ellos se encargaron de mejorar el museo. Pagaron al albañil, han pintado la fachada, en diferentes grupos, pintaron por dentro, han puesto el piso. Más la entrada de los escolares, con esa plata he ido mejorando todo. Ahora ya puedo atender mejor a los visitantes y también proteger el material con urnas.

Las piezas que tengo en el museo no son producto de los ‘huaqueos’, sino de una colección que resultaron de saqueos, de personas que los habían encontrado cuando hacían sus casas y escarbaban el suelo y encontraban piezas, se llevaban lo bueno y descartaban retazos, o huesos y yo los traía. Algunos lo he comprado, otros me lo han regalado algunos señores, por eso el Ministerio de Cultura ha registrado casi todas las piezas del museo.

Exposición de huacos en el Museo de los Colli, piezas arqueológicas recuperadas por Enrique Niquín.

Apoyemos la cultura

Puedes visitar el Museo de los Colli desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, en Calle Atahualpa 403, Comas, Pasaje Libertad, lote 5, Mza LL - 3ra zona de Collique. La entrada tiene el costo de dos soles, con los cuales aportarás a la labor de Enrique Niquín en su misión de preservar la rica historia de los Colli.

