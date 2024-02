Un niño que no debe sobrepasar los diez años marca los pasos simulando que toca las percusiones. A sus pies tiene tres baldes que fingen ser tarolas. Su precisión llama tanto la atención como su alegría. De pronto, aparecen en la escena cinco muchachos más. “Za, za, za. Moviendo el cuerpito. Za, za, za”, repite la música mientras los pequeños realizan pasos imposibles, como si sus caderas buscasen escapar de sus cuerpos. Pero la frenética coreografía sigue un patrón marcado por un ritmo conocido. Es cumbia peruana. Es cumbia del Grupo 5. Si no fuese por el video, nadie creería que los precoces bailarines son de Uganda y posiblemente no entiendan nada de la letra de la canción que bailan. Pero así es el lenguaje musical. O de la cumbia. O de ‘La culebrítica’. Nadie se puede resistir al Grupo 5.

ESTADIO LLENO. Grupo logró llenar las tres fechas de San Marcos en 2023.

El video en cuestión pertenece a Hypers Kids Africa, un grupo de niños africanos que hacen impensadas coreografías de canciones populares de todo el mundo. Sus videos virales alcanzan millones de visualizaciones y pueden multiplicar aún más la popularidad de los temas que utilizan. El Grupo 5, enterado del suceso, agradeció el gesto. No era para menos. Lo que siguió fue una gran legión de peruanos que también vieron orgullosos que la cumbia peruana había llegado tan lejos. Literalmente.

GESTAS

Llegar a África es acaso una de las tantas gestas logradas por la banda de Monsefú en los últimos años. La última había sido llenar durante tres fechas el estadio de San Marcos. Lo hizo en abril pasado para celebrar su medio siglo de vida. Hubo quienes dijeron que el éxito de la venta de entradas se debió a la reactivación de los espectáculos o de que tras la pandemia la gente solo quería bailar. Quizás tenga algo de sentido. Pero tendrán que buscar más razones. Los autores de “Motor y motivo” han doblado la apuesta para este año. El Estadio Nacional, la casa que solo suele llenarse para ver a la selección de fútbol, ahora se prepara para bailar por tres fechas. Si tenemos en cuenta que estrellas del momento como Daddy Yankee, Bad Bunny o Coldplay solo lograron dobletes, el desafío se presenta mayor. Mas no imposible. Una fecha hizo sold out en minutos, mientras que aún hay contadas entradas para las otras dos. Todo indica que un nuevo hito se volverá a cumplir.

EN ÁFRICA. Niños de Hypers Kids Africa bailaron el pegajoso tema de “La culebrítica”. Es viral en redes sociales.

La conquista final o la consolidación de que el país ama la cumbia. En su libro Historia de la cumbia peruana, el historiador Jesús Cosamalón ubica a la década del 70 como fundamental para el género. Justamente fue en 1973 que Elmer (fallecido en 1999) y Víctor Yaipén formaron el Grupo 5 luego de indagar nombres parecidos entre bandas mexicanas. El éxito no fue inmediato, pero sí progresivo, sobre todo en el norte. Cincuenta y un años después, la agrupación es considerada la más importante del país. Entre una nueva generación de Yaipén y una nueva camada de músicos, Christian Yaipén es el rostro y voz principal. El chico estudiado en Berklee les ha dado un nuevo aire a la orquesta y al género. Heredó también el trabajo de sus antecesores, que no solo expandieron el éxito del Grupo de Oro por todo el país, sino que dieron el salto de calidad e inversión en la última década. Si en un tiempo era impensado que un grupo de cumbia cumpla con estándares de calidad musical con videoclips con alta producción o colaboraciones con estrellas internacionales, hoy por hoy el Grupo 5 ha puesto la valla bastante alta.

Los conciertos de abril serán a estadio lleno. Habrá que preguntarse desde ya cuál será el próximo reto del Grupo 5. El Perú ya le viene quedando demasiado chico.