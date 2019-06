Gonzalo Galdos, presidente de CADE Educación 2019: “El 100% de peruanos no confía en los demás”

¿Si hubiera nacido en Suiza sería un tenista de élite? Fue campeón nacional de tenis a los 16 años y campeón nacional de básquetbol con Arequipa , cuando bordeaba los 30 años y llevaba la banda de capitán; le ganó la final a Lima por más de 100 puntos.

Nació de la plaza de armas de Arequipa para arriba. Así lo expresan quienes se sienten más andinos que costeños. Siguió Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Industrial, su camino tomó el rumbo de la gestión y administración de empresas, y finalmente optó por la educación. “El factor común a las personas exitosas, en cualquier disciplina, es esa motivación para destacar desde muy niño. Tenemos que proteger el sentido vocacional de los niños y jóvenes, que puedan desarrollarse y llegar a lograr lo que quieren”, reflexiona Gonzalo Galdos, presidente de CADE Educación, que se llevará a cabo este 12 y 13 de junio en el auditorio del Colegio Médico del Perú.

En sus años de adolescencia, además de estar nutrido por el deporte, descubrió el cine con '2001: odisea del espacio, de Stanley Kubrick', que lo deslumbró en su época escolar. “Me interesa saber adónde vamos porque los seres humanos somos capaces de decidirlo. No existe el destino, hay varias probabilidades”, sentencia. Si hubiera nacido en EE.UU., ¿sería un renombrado cineasta?

-¿Qué garantiza el éxito profesional?

Una serie de competencias que no necesariamente forman parte del currículo tradicional. Por ejemplo, la inteligencia emocional y social, la capacidad de trabajar en equipo, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la capacidad de negociar. Todas tienen que ser parte de la formación de los niños y jóvenes.

-¿Dónde comienza ese círculo virtuoso?

En la casa. Sin embargo, la influencia de los padres en la carrera que los hijos eligen ya no es tan determinante como hace cinco años.

-¿En su caso fue determinante su posición o la de sus padres?

Mis padres terminaron respetando lo que yo quería.

-Pero usted quería ser tenista.

Sí, pero tampoco quería abandonar los estudios. Quería continuar con el tenis en una universidad de EE.UU. Yo tengo un hijo que es tenista profesional, que juega por el equipo Davis de Perú y tengo un hijo que se acaba de graduar de una maestría en EE.UU. Son los dos extremos de elección y libertad para perseguir los sueños.

Gonzalo Galdos, presidente de CADE Educación 2019: "El 100% de peruanos no confía en los demás". (PIko Tamashiro/GEC)

-Usted optó por la Ingeniería Metalúrgica, que parece muy lejana al tenis.

Se dice que los extremos llegan a tocarse. Siempre he tenido predisposición por la ingeniería, y el tenis no es otra cosa que aplicar los conceptos de geometría, distancia y velocidad. La matemática es una disciplina crucial porque es una base sin importar si eres artista o deportista. La necesidad de mejorar la matemática no es solo para que haya más ingenieros, sino también más criterio en la forma de pensar.

-Fue uno de los fundadores de Innova Schools y ahora es presidente de Futura Schools. ¿Qué colegios nos faltan?

No nos faltan tipos de colegios, nos faltan más colegios de calidad y mejor distribuidos en el territorio nacional. No puede suceder que un niño por vivir en Amazonas no pueda acceder a un colegio de calidad.

-¿De quién depende?

De la empresa privada y del Estado. Y de todos los peruanos que muchas veces satanizamos el accionar de la educación privada y no nos damos cuenta de que el Estado no va a poder por sí mismo solucionar los problemas de cobertura y calidad.

-¿Pero qué hacemos con tantos colegios privados que aparecen en cada esquina?

Lo que está haciendo la Sunedu con las malas universidades.

-¿Qué le dice la imagen de la falsa fachada de Telesup?

Que algo hemos hecho mal cuando hemos ido desarrollando nuestro sistema educativo. Hubo un momento que creció muchísimo la demanda por educación superior, porque las familias pensaban, y sienten hasta el día de hoy, que la universidad les va a solucionar la vida, y eso no es cierto. El Estado entró en crisis económica, no pudo mantener un sistema educativo de calidad y los padres de familia enviaron a sus hijos a instituciones privadas. Ese es el origen y ahora tenemos educación privada mala, regular y buena. Tenemos que, poco a poco, promover que solo haya instituciones privadas buenas y que las grandes universidades recuperen su lugar. Cero tolerancia con la educación de baja calidad.

-¿Parte del proceso de cambio es prestarle más atención a los deportes y las artes en la educación escolar?

Falta una formación más integral. Por eso en este CADE Educación ponemos sobre la mesa la formación ciudadana. Si no hay formación ciudadana, los resultados están ahí, en la corrupción, en la incapacidad para dirigir, el populismo, crisis política y de la justicia. El 100% de los peruanos no confía en los demás.

-¿Haber hecho básquetbol y tenis cómo sumó en su vida profesional?

Uno de los problemas centrales de la juventud es que quiere acortar el camino para el éxito, tomar atajos. Pero parte de ese éxito está en la disciplina, dedicación, compromiso. Y el deporte de alta competencia te da eso. Hay que ser ciudadanos globales. Nos estamos volviendo demasiado individualistas. Trabajar en equipo no significa sacrificar la identidad individual.

-¿Aún sueña con ser director de cine?

(Risas). Me hubiera gustado, como un hobby, hacer cine.

-¿Qué película le hubiera gustado hacer?

Me hubiera gustado estar al lado de Stanley Kubrick el día que hizo' 2001: odisea del espacio'. Una película que terminó pronosticando la inteligencia artificial. Siempre me ha gustado aquello que ha sido capaz de adelantarse a la problemática social que vivimos.

AUTOFICHA

-“Soy Gonzalo Galdos Jiménez. Tengo otro nombre, pero no me gusta usarlo. Tengo 61 años. Nací en Arequipa, en la sierra, de la plaza de armas para arriba. De la plaza de armas para abajo son costeños. Todos los meses vuelvo a Arequipa, por motivos profesionales y personales. Parte de mi familia vive allá”.

-“Estudié Ingeniería Metalúrgica en Arequipa e hice un doctorado en Ingeniería Industrial en España. Luego me dediqué a los temas de gestión y administración. Soy profesor de Pensamiento Sistémico, Toma de Decisiones y Negociaciones en la Escuela de Posgrado de la UPC”.

-“Del cine me gusta, en el género de terror, Alien, que fue un quiebre; en ciencia ficción, me gusta mucho Interestelar, que expone de una forma gráfica la relatividad del tiempo y el espacio, incluso se visualiza cómo es un agujero negro y se parece mucho a la foto real que recién se ha difundido”.