Gonzalo Figari: “No te va a quitar el trabajo la IA, sino alguien que sepa usar la IA”

Ideó una campaña sobre la importancia del periodismo en estos nuevos tiempos recios.

¿La (IA) Inteligencia Artificial nos va a reemplazar?

Yo creo que la IA es más una amenaza para las nuevas generaciones que para quienes somos más seniors en este universo. Las horas de vuelo tienen un valor. No te va a quitar el trabajo la IA, sino alguien que sepa usar la IA. Yo empecé revisando los textos de los ingredientes de algunos productos. Hoy eso lo hace la IA. La IA hace todo eso que a nadie le gustaba hacer, pero que te ayudaba a crear un oficio. Eso es lo que me da pena.

Pero la IA es más creativa. Una comediante gringa se queja de estar lavando su ropa y cocinando mientras la IA escribe poemas y pinta ilustraciones.

Sí, pero depende. Uno quiere llegar al ser humano. Si me dicen que me va a entrevistar una máquina, qué horror. Yo prefiero darte una entrevista a ti antes que a una IA porque me estás dando algo incalculable que es tu vida. Esta conversación no tiene precio. Tu tiempo es impagable.

Y, sin embargo, la IA es más barata. Ya hay una conductora de TV en Canal 4.

Sí, en España también. Pero se pierde la humanidad, el lado humano. Y yo soy defensor de eso. La novedad fue interesante. Pero luego ya es parte del panorama. Es solo una fachada. La gente quiere saber más sobre el presentador, su vida privada, lo que siente y piensa.

¿El futuro de las comunicaciones es la humanización, la historia bien contada? ¿El storytelling, la experiencia viva?

La gente lo que quiere es saber más. Pero lo primero que quiere la gente es que la quieran. El afecto, el amor, la compañía.

Esa es la otra teoría: que la IA va a terminar siendo una curiosidad de mal gusto, una forma barata de generar contenido.

La gente habla mucho de la IA en el periodismo, el cine y la publicidad. Pero se habla poco de la IA en la ciencia y medicina. Todo se puede hacer con solo una gota de sangre. Que aparezcan 20 mil nuevos tratamientos contra el cáncer. Es lo más mágico y maravilloso. Que me digan que una IA va a escribir un libro… A un amigo escritor le hicieron firmar un papel con una cláusula que dice que no puede escribir un libro en tres meses, porque entonces sería hecho con IA. Quieren que lo haga él, que tenga su firma. Acá lo importante es la firma, para las noticias y para los zapatos.

Periodismo de autor…

Sí. Las ideas nacen de mí porque lo viví. Aunque sí las reviso con IA. Si lo has vivido, lo vas a narrar, hay una vida atrás, un universo. Es como los cantantes que escriben sobre su vida. Hay una riqueza. Mi padre de 94 años sufre degeneración macular. Me dice que no es que no pueda ver, sino que ve borroso. Justo me llegó un tema médico sobre degeneración macular. Entonces, pusimos en escena ‘El lazarillo de Tormes’, pero con una membrana entre el espectador y la obra. Los espejos de los ascensores y baños estaban empañados. Las invitaciones estaban borrosas. Te ponías en los zapatos de quien sufría. Haces que el público lo sienta y lo viva. Si lográsemos eso en cada comunicación, nos meteríamos realmente en la historia. Y haríamos que se les ponga la piel de gallina.

¿Qué te suscita esta campaña del diario en blanco?

Vas al quiosco y te encuentras con un diario en blanco. ¿Qué sería del Perú si un medio contrastado y con firmas de pronto deja de hablar? ¿Qué pasaría si solo hablan los anónimos, las olas de información que llegan y se van? La frase es “lo decimos todo”. Y el video del “gato por liebre” advierte sobre los deep fakes de IA. Acá en Perú más bien damos “liebre por gato”, porque se trabaja mucho para llegar a esto. Un medio muy potente y con mucha llegada como Perú21 es ya un ecosistema de noticias, porque tiene varias plataformas. Y con firmas.

¿Cómo lidiar con la cacofonía en redes sociales? Todos gritan en su burbuja…

Yo me salí de Twitter por un tema de salud mental. Cuando ves algo que no te acomoda, tu propio cerebro decide cambiarlo. Yo recuerdo cuando en las elecciones la gente decía: “pero si ninguno de mis amigos ha votado por X”. Eso es porque estás en el algoritmo de Barranco.

El algoritmo te da lo que cree que quieres ver, pero no lo que necesitas ver.

Así es. Por eso una de las cosas que más me atrae es que el diario es ecléctico. Tienes a dos columnistas opuestos en una misma página, por ejemplo. Linkedin, que es una plataforma de trabajo, es una celebración del yo. Facebook, que ya está viejo, está rejuveneciendo. Instagram es lo que quieres ser. Twitter es el carnaval de Venecia con máscaras.

¿Trump es Twitter? Una máquina de trending topics, un estruendo que apabulla para negociar.

Son estrategias. El CEO de Ryanair, una aerolínea low cost, dice cosas escandalosas no porque sean verdad, sino para que la gente sepa que ofrecen lo más barato. Dice que van a quitar los asientos para que entre más gente. Por eso importa el sentido común. Todo vuelve a lo básico. Las emociones, los seres queridos…

