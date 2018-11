Gonzalo Aguirre: "La gente proba debe hacer un poco más por el Perú”

En una entrevista que le hicieron a los 14 años de edad, le preguntaron qué quería ser en la vida. Su respuesta, aunque precoz, retumba hasta hoy: político. Desde entonces, sus pasos fueron a ese ritmo. Se fue hasta Londres para estudiar Economía y ser político. Postuló al Congreso, a la Presidencia Regional de Lima, a la Vicepresidencia de la República con Valentín Paniagua y como regidor en el concejo limeño. Solo tuvo éxito en la última empresa. Y persiste, pero esta vez desde la presidencia del CADE Ejecutivos 2018, cuya nueva edición empieza este miércoles en Paracas. También quiso ser poeta. En estas líneas, la palabra justa del economista Gonzalo Aguirre.

¿Cómo se es líder en el mundo empresarial?

Es dar el paso y hacer lo correcto. Lo primero significa no dejar que existan vacíos, hay que afrontar el problema. Y lo segundo tiene una connotación moral en función del bienestar de las personas. Hoy, ante la corrupción, hay que dar la cara. Exponer más al empresario a la luz pública y poner en juego su propia reputación. El Perú carece de referentes.

¿Y por qué ocurre ello?

Hay gente muy buena, pero se maneja mucho en el ámbito privado. El Perú requiere que la gente proba, honesta, haga un poco más por nuestro país, salga un poco del ámbito privado y comience a liderar con sus propios actos una forma de actuar.

¿Cuáles son los referentes de Gonzalo Aguirre?

Fernando Cillóniz, Jorge Muñoz (el nuevo alcalde de Lima). Yo siempre he creído en la política como herramienta de desarrollo de un país. En ese ámbito, mis referentes han sido Nelson Mandela, Gandhi, Kennedy. Pero en este caso hablamos de figuras históricas extranjeras. Para sumar, un referente actual es el empresario peruano Óscar Espinoza, quien hoy lidera Empresarios por la Integridad, además de ser presidente del Grupo Ferreyros. Precisamente, él estará en el CADE para mostrar lo que ha hecho esta asociación sin fines de lucro.

¿Su anhelo es ser un referente?

Mi conducta ha sido en esencia privada, salvo en momentos específicos como candidato electoral en política, que no han sido exitosos.

Ha postulado con Paniagua, quien quizá sea uno de los presidentes, aunque interino, que se recuerda con mayor respeto.

Era una persona completamente honesta. La honestidad debe ser la principal virtud de un político. Y el Perú de hoy tiene pies de barro por la corrupción. Por eso, en este CADE estamos enfrentando este problema de manera frontal. Dedicándole el primer día a la lucha contra la corrupción, donde estarán dos expertos para que nos digan cómo luchar contra ese mal, pero en las empresas. De México viene Daniel Linsker, experto en control de riesgos, y Alexander Wagner, profesor suizo. Se va a lanzar, además, una estrategia antisoborno desde el sector privado.

¿Se puede ser competitivo e íntegro al mismo tiempo? Porque está instalada la idea de que lo importante, al final, es ganar.

Sí se puede. Quizá a veces hay que tomar decisiones en contra de la parte económica, ganar siete en vez de ganar diez.

¿Los empresarios están dispuestos a dejar de ganar diez para ganar siete?

No puedo hablar por el 100% de empresarios, pero sí puedo decir que existe al interior de los empresarios un deseo de cambio.

¿La sostenibilidad ya es una condición en las empresas?

Cada vez más. Hoy día, con un mundo mucho más integrado, enterado, exigente y un planeta que se nos está acabando, tenemos que ser mucho más conscientes de que todos los grupos de interés deben beneficiarse de la acción de la empresa. En el CADE vamos a tratar el impacto social total. Por otro lado, la condena social juega un rol muy importante, en no permitir que otros le saquen la vuelta al país.

¿El adolescente Gonzalo Aguirre en qué país quería vivir?

Siempre quise vivir en el Perú. Estudié la universidad en Inglaterra y lo único que quería era regresar a trabajar en política. Volví y me fui a laborar a EE.UU. y México unos cinco años, en marketing. Pero regresé porque yo estudié Economía para ser político. Nunca quise ser ni empresario ni economista. Estudié Economía porque me parecía una condición básica para ser un buen político. Y me fui a estudiar a la escuela de economía y política de Londres, a la que consideraba la mejor universidad del mundo para ese tema. Creía que la política es la herramienta más eficaz para luchar contra la pobreza en el país.

¿Y lo sigue pensando?

Así es, y que es una herramienta absolutamente desperdiciada en el Perú. Por eso, un reto que impulsaré en este CADE es la política pública, a través de los centros de pensamiento, donde investigadores de primer nivel puedan trabajar pensando el país.

¿En qué momento toma consciencia de ser político?

A los 14 años. Desde que tengo uso de razón, he sentido que la gente que tiene el privilegio de haber recibido una excelente educación tiene la obligación de devolverle a su país más de lo que recibió.

¿Pero qué pasó a los 14 años?

No lo sé. Pero sí te puedo decir que di una entrevista escrita a un colegio y cuando me preguntaron qué quisiera ser, dije claramente: político. Esa siempre fue mi consciencia y vocación.

¿Si no hubiera sido economista, qué habría sido?

Escritor. Toda mi vida he escrito poesía. César Vallejo es el más importante referente, pero José Watanabe fue mi profesor y autor peruano favorito. Él me enseñó cuando dejé todo y me metí a la Católica a seguir un taller literario. En realidad, dos veces he intentado estudiar Literatura, antes en Corriente Alterna.

¿Algún día saldrá a la luz el poeta?

Cuando tenga tiempo. Hay tanta urgencia en nuestro país que es un lujo sentarme a editar mi poesía, volver a escribir. La poesía casi es un acto de vida, es casi una forma de ser y exige un comportamiento distinto. Uno no puede ser poeta por horas. Tendría que dejar todo. Escritor y político son mis dos grandes deseos.

Autoficha:

​- “Nací en el Centro de Lima. De chico viví en Miraflores. Fui al colegio Markham y luego estudié en Inglaterra, en London School of Economics, donde seguí Economía. Volví, trabajé en Apoyo, en el 84. Luego estuve en Yanbal EE.UU. y México hasta el año 90. Regresé e hice el Parque del Recuerdo de Lurín”.

- “En mi vida privada soy desarrollador inmobiliario. Hacia 2000 fui jefe de campaña de Lourdes Flores, pero en el plano administrativo, mas no político. Fue mi primer contacto real en política. Y nació el partido la Coordinadora Nacional de Independientes”.

- “He tratado de hacer las cosas bien en política, pero sin éxito. Sigo en esa línea, por eso soy presidente del CADE, que tiene que ver con la preocupación por el país, porque son responsabilidades ad honorem, más allá del día a día. Quiero un país donde la gente se sienta contenta de vivir”.