Glorias del tango: Al son de Carlos Gardel

(ARCHIVO) Esta foto tomada en 1930, muestra al cantante de tangos Carlos Gardel observando un pajaro enjaulado. El proximo 24 de junio de 2000 se conmemora el 65 aniversario de su muerte. Este dia varios paises del mundo diran "65 anos no es nada", parafraseando a Gardel cuando cantaba en "Volver", con letra de Alfredo Lepera, "20 anos no es nada". AFP PHOTO / ARCHIVO (Photo by AFP)