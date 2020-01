POR GABRIEL CALDERÓN PORTUGAL

Luego de un horrible 2018 lleno de películas olvidables, el 2019 sorprendió consagrándose como un año inusualmente cargado de estrenos de grandes filmes. Hoy arrancan los Globos de Oro a las 8:00 p.m. y con ello la recta final de la temporada de premios del cine.

Los galardones otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), son los segundos premios más importantes en Estados Unidos y son los que mostrarán la tendencia de ganadores durante toda esta temporada.

Las principales candidatas a ganar son “Historia de un matrimonio” con seis candidaturas, “Había una vez en América” y “El irlandés” con 5 nominaciones, pero siempre hay sorpresas y una que otra decepción.

Si te enojas con algún premio recuerda, no siempre se premia a la mejor, si no a la que más se ha visto. Estas películas llevan meses en campañas millonarias para poder distribuir su película. No te arañes si pierde tu candidato o candidata, respira y piensa en lo que dijo Sick Boy en “Trainspotting” (1996): “solo es un voto de simpatía”. ¡Que empiece la temporada de premios!

Mis predicciones Globos de oro 2020

Mejor película – drama

“Los dos papas” (Fernando Meirelles)

“Joker” (Todd Phillips)

“El irlandés” (Martin Scorsese)

“Historia de un matrimonio” (Noah Baumbach)

“1917” (Sam Mendes)

“El irlandés” aparece como la carta que por fin le dará el prestigio de ganar un gran premio a Netflix. El único rival que asoma podría ser “Historia de un matrimonio”. Esto no quiere decir que el camino de “El irlandés” al Oscar será fácil. Si buscas cuáles serán sus rivales, están en mejor película comedia y mejor película extranjera.

- ¿Quién debería ganar?: El irlandés

- ¿Quién ganará?: El irlandés





Mejor película – comedia o musical

“Mi nombre es Dolemite”

“Había una vez en Hollywood”

“Jojo Rabbit”

“Entre navajas y secretos”

“Rocketman”

La pelea está entre “Jojo Rabbit” y “Había una vez en Hollywood”. La primera de Taika Waititi (el mismo de “Thor: Ragnarok”), a pesar de que le bajaron el dedo en la temporada de premios a recobrado su relevancia en los últimos meses; sin embargo, parece que no podrá quitarle el premio a “Había una vez…” y su estrategia de postularse como película de comedia. Mucho más abajo están las otras nominadas.

- ¿Quién debería ganar?: Había una vez en Hollywood

- ¿Quién ganará?: Había una vez en Hollywood





Mejor actor principal – drama

Christhian Bale (Ford vs Ferrari)

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Los dos papas)

Disputadísima categoría donde el ganador será el que parta favorito para los demás premios del sindicato de actores y de la Academia. El premio sería disputado entre Banderas, Driver y Phoenix siendo este último el que parta con más posibilidades para ganar. Atentos a este premio, también puede haber una sorpresa.

- ¿Quién debería ganar?: Adam Driver

- ¿Quién ganará?: Joaquin Phoenix





Mejor actriz principal – drama

Cynthia Erivo (Harriet)

Renée Zellweger (Judy)

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Charlize Theron (Bombshell)

Saoirse Ronan (Mujercitas)

Saoirse siempre hace grandes papeles, pero el que no la hayan nominado al premio del sindicato de actores probablemente le haya quitado oportunidades. Si bien Scarlett Johansson hace su mejor papel desde Match Point (2005), creo que el premio será para Renée Zelwegger y su campaña de marketing demoledora desde que salió la película. Judy, la historia de Judy Garland estrella del Mago de Oz, es de esas películas hechas para que ella gane el Oscar.

- ¿Quién debería ganar?: Scarlett Johansson

- ¿Quién ganará?: Renée Zelwegger





Mejor actor principal – comedia o musical

Daniel Craig (Entre navajas y secretos)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Taron Egerton (Rocketman)

Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood)

Eddie Murphy (Mi nombre es Dolemite)

A veces (por no decir mayormente) en la temporada de premios sobresalen esas actuaciones de películas no tan buenas (hay que dejarlo ahí) que se sostienen solo por recrear la vida de personajes de la cultura pop. El año pasado fue Rami Malek y este año la suerte puede favorecer a Taron Egerton. Algo injusto teniendo en competencia a un Eddie Murphy devuelto en el spotlight por su aparición en Saturday Night Live o a un DiCaprio que no suele defraudar.

- ¿Quién debería ganar?: Leonardo DiCaprio

- ¿Quién ganará?: Taron Egerton





Mejor actriz principal – comedia o musical

Ana de Armas (Entre navajas y secretos)

Awkwafina (La despedida)

Cate Blanchett (¿Dónde estás, Bernadette?)

Emma Thompson (Late night)

Beanie Feldstein (Booksmart)

No hay manera que le den el premio a alguien que no sea Awkwafina. Su interpretación de una joven que tiene que viajar a China para ver a su abuela enferma es una mezcla de drama donde el dolor se lleva por dentro. Muchos escalones más abajo se encuentran las demás nominadas. Sería una sorpresa que gane alguien más.

- ¿Quién debería ganar?: Awkwafina

- ¿Quién ganará?: Awkwafina





Mejor director

Martin Scorsese (El irlandés)

Bong Joon-ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood)

Todd Phillips (Joker)

Otro año donde se ningunea a las directoras mujeres. Resulta increíble cuando el trabajo de Greta Gerwig (Mujercitas), Joanna Hogg (The souvenir) o de Céline Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) ha sido superior a por lo menos dos de los nominados. Pero bueno, podría ir para Scorsese, aunque por sus cuatro Globos de oro ya ganados (incluyendo el honorífico Cecil B. DeMille), lo más probable es que la HFPA decida premiar a otra dirección impecable como es la de Bong Joon-ho.

- ¿Quién debería ganar?: Martin Scorsese (El irlandés)

- ¿Quién ganará?: Bong Joon-ho (Parasite)





Mejor actor secundario

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

Al Pacino (El irlandés)

Joe Pesci (El irlandés)

Brad Pitt (Había una vez en Hollywood)

Que Joe Pesci salga de su retiro para trabajar nuevamente con Scorsese y dar otra clase de actuación, debería ser suficiente para que gane por primera vez un Globo de Oro. Si hay que ponerle un contendiente inmediato sería Pitt quién no gana uno desde “12 monos” (1995). Un poco más abajo vienen Al Pacino y Tom Hanks (dudo que le den el premio cuando ya lo están homenajeando con el Cecil B DeMille).

- ¿Quién debería ganar?: Joe Pesci

- ¿Quién ganará?: Joe Pesci





Mejor actriz secundaria

Laura Dern (Historia de un matrimonio)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (Reporte clasificado)

Jennifer Lopez (Estafadoras de Wall Street)

Margot Robbie (Bombshell)

O Jennifer López o Laura Dern. JLo ha seguido una campaña de meses tratando de demostrar que al parecer sí sabe actuar, mientras que nadie puede odiar a Laura Dern por esa actuación. La outsaider que apunta a ser la sorpresa seria Kathy Bates en la última película de Clint Eastwood.

- ¿Quién debería ganar?: Laura Dern

- ¿Quién ganará?: Jennifer López





Mejor película extranjera

“La despedida” (Lulu Wang)

“Dolor y Gloria” (Pedro Almodóvar)

“Parasite” (Bong Joon-ho)

“Retrato de una mujer en llamas” (Céline Sciamma)

“Les Misérables” (Ladj Ly)

“Parasite”, la ganadora será “Parasite”. En esta categoría no hay duda de lo que pueda pasar. La coreana parte como la favorita en esta categoría donde afianzaría su carrera para ser nominada como mejor película en los Oscar. Lástima por “Dolor y Gloria” de Almodóvar y “Retrato de una mujer en llamas” de la francesa Celine Sciamma, pero cómo dejar de amar “Parasite”.

- ¿Quién debería ganar?: Parasite

- ¿Quién ganará?: Parasite