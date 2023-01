Knives Out: Entre navajas y secretos fue un éxito inesperado allá por 2019, cuando esta moderna adaptación del género del misterio causó furor entre los espectadores. Al inicio, el director Rian Johnson pensaba hacer de esta historia solo un proyecto, pero, tras ver entusiasmo en el público y coordinar con Netflix, acordó componer una trilogía. Y ahora llega Glass Onion: A Knives Out Mystery (Un misterio de Knives Out), una segunda parte en la que se expanden las ideas que se formularon en la primera película.

En la nueva entrega volvemos a seguir las aventuras de Benoit Blanc (Daniel Craig), un excéntrico detective que tiende a resolver curiosos casos. Esta vez, está entrelazado con las maquinarias de Miles Bron (Edward Norton), un billonario con tendencias déspotas que ha invitado a Blanc, junto a otras figuras importantes, a su isla privada para ser parte en un misterio relacionado con su presunto asesinato.

Daniel Craig junto a Kate Hudson, Leslie Odom Jr. y Jessica Henwick, quienes son parte del reparto de “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Foto: Netflix)

Glass Onion: A Knives Out Mystery carga con muchas expectativas, sabiendo el legado que llevó consigo la primera cinta. Fue una decisión sabia de los directores tejer la trama sobre un nuevo caso, ignorando todos los anteriores personajes, salvo el de Blanc. Con carta blanca, el guion se da licencias para intentar nuevas sorpresas que no desequilibren la historia.

Actores como Daniel Craig, Janelle Monaé y Edward Norton hacen de sus papeles personajes estrafalarios que aportan mayor diversión a la experiencia de la película. Se aprecia también la broma irónica que carga el guion contra los magnates billonarios que viven alienados de la realidad.

Pero también hay dilemas. Aunque se aprecia el cambio de rumbo respecto a la primera entrega, el guion tiene carencias, dejando que el misterio tienda a ser simple y fácil de comprender. Recapitulando los eventos de la primera parte, la cinta llega a cortar desmesuradamente su ritmo. Y aunque la narrativa tiene momentos entretenidos, no llega a la gracia, rapidez y elegancia de la primera parte.

Pese a ello, esta secuela nos entrega una buena dosis de entretenimiento, energía y humor que hará de ella una divertida experiencia.

Un aire fresco al género de misterio.





DATOS

- Tras el éxito de la primera película, Rian Johnson aseguró los derechos con Netflix para terminar de hacer una trilogía.

- A pesar de ser considerada una secuela, fuera del personaje de Daniel Craig, es una historia completamente ajena de la primera parte.

- Glass Onion: A Knives Out Mistery ha sido nominada a los Globos de Oro 2023 como Mejor Película (Comedia o musical). Daniel Craig también se encuentra nominado como Mejor Actor (comedia o musical).