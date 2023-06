Canta desde los 14 años. Aprendió rápidamente a ganar dinero con su voz, y desde entonces ayudó a su madre a salir adelante. La descubrió un vecino que la escuchó cantar. Empezó ganando 50 soles, que eran todo un mundo para una niña acostumbrada a jugar. Luego integró la orquesta Canela Tropicana y participó en las caravanas de Radio Star. Finalmente, llegó a formar parte de los Piura Boys. Posteriormente, llegaría Agua Bella y su etapa de solista, pero esa ya es historia conocida. Lo que se conoce menos es su facilidad para entonar valses, himnos criollos, salsa y hasta baladas. Y su empuje para convertirse en emprendedora ahora que acaba de inaugurar una boutique en Gamarra y una línea de perfumes con su nombre.

Estás grabando música criolla, pero no es la primera vez que cambias la cumbia.

Es como volver a vivir, porque yo empecé a cantar música criolla en Piura, a los 14 años.

Ahora, tú cantas todo tipo de música, desde baladas hasta salsa.

Claro, lo hago a veces. Pero normalmente canto cumbia, salsa y merengue. Por ejemplo, en Bolivia les encantan los valses. Y ahora estoy grabando canciones criollas para el programa de Bartola que sale este domingo 18 de junio en TVPerú. Canté “Nada soy”, “Mal paso” y la cumbia “Cariñito”.

Hace unos años te reencontraste con tu papá. ¿Qué shows tienes para celebrar el Día del Padre?

El miércoles estaré en Chanchamayo, el jueves cantaré en Huaral, el viernes me presento en Lima, el sábado voy al Real Plaza de Pro, y el domingo toco en Pucallpa. Gracias a Dios tengo bastantes conciertos.

¿Y cómo fue tu Día de la Madre, teniendo tres hijas?

El Día de la Madre lo pasé con mis hijas después de años. Pero esta vez ellas estarán con sus padres. Y por si acaso estoy sin pareja, sola y sin compromiso ni amigos cariñosos. Solo dedicada a mi trabajo y a facturar.

Entiendo que estás preparando un videoclip.

Voy a grabar en Ica el videoclip de mi último sencillo titulado “Detente”. Antes ya presenté dos canciones de mi última producción: “Qué poca” y “Mujer peruana”.

Además, has abierto una boutique en Gamarra.

Así es, mi boutique está en el primer piso del Centro Comercial Gama, en la tienda 204. Vendo ropa de mujeres, accesorios…

Y tienes un perfume.

Mi perfume se llama “Dulce corazón”, por mi canción. Y pronto voy a sacar mi línea de vestidos de noche y de fiesta. Además, estoy invitando a las marcas a presentar sus productos en una segunda tienda que está en el segundo nivel.

Hace poco denunciaste la situacion del dengue en Piura.

Los hospitales han colapsado. No hay hidratantes, suero, paracetamol, repelente, ni fumigaciones. Cuando hay suero ponen poquito, cuando lo que tienes que hacer es hidratarte bastante. Y si hay hidratantes están carísimos.

Fuiste con un camión a hacer ayuda social.

Fui al distrito Veintiséis de octubre, donde viví. Llevé mucha ayuda pero falta tanto. La gente ha perdido sus casas. Piura ha colapsado. No hay camas en los hospitales y la gente está siendo atendida en las calles. Yo le pediría a las autoridades que habiliten más postas médicas y hospitales.

No solo es Piura sino también Tumbes…

Piura, Sullana, Tumbes, todo Bajo Piura está terrible y lo peor es que casi ni hospitales hay. Hay dos o tres y el resto son clínicas, pero no toda la gente tiene capacidad financiera como para irse a una clínica. Y también hay pequeñas postas.

No se hizo un trabajo de prevención por parte de las autoridades.

En Piura siempre ha existido el dengue, pero a raíz de las inundaciones ha sido fatal. No se han hecho trabajos de prevención, cuando se conocía que después de las lluvias vendría el incremento de zancudos. Además, dijeron que iban a hacer drenajes y nada, solo roban y roban. Para eso quieren entrar al poder.

¿Tus hijas tuvieron dengue?

Mis hijas están en Lima, pero mi familia en Piura sí contrajo dengue. Mi prima hermana, su esposo y sus hijos también tuvieron. Felizmente superaron la enfermedad. Pero sí fue un susto para todos porque mi sobrina estaba comprometiendo los pulmones, se le estaban llenando de agua. También tengo vecinos y amigos con el virus. Hace poco falleció una niña de tres años que fue trasladada de Piura a Lima, pero no resistió. Es indignante porque las autoridades no hacen nada.

Fuiste precandidata a tu distrito en Piura por Acción Popular en 2018. ¿Volverías a tentar la política?

Sí, pero primero debo prepararme. Me llamaron varios partidos nuevos para que sea congresista, regidora y alcaldesa de un distrito. Pero primero quiero prepararme.

Hace poco estuviste en el Congreso.

Fui con la gente de Soniem (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música). Estamos impulsando un proyecto de ley para que el 30% de la música que suena en las radios sea hecha en el Perú.

¿Cuánto cobra una radio por programar música?

Ese es el tema. En la radio uno tiene que pagar S/10 mil u S/8 mil para que tu música suene.

¿Qué piensas de la sentencia de Magaly Medina?

No entiendo cómo puede haber gente fanática de ella, que está difamando. Ella va a apelar mil veces para no ir presa o pagar una indemnización. Entiendo que Farfán ha apelado porque es raro que le cambien de jueza. Yo también pensé en hacerle un juicio, pero he desistido de eso.