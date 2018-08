Giuliana Huamán: "Ser emprendedor es dejar tu zona de confort y crear algo nuevo"

A los 25 años de edad, ya era jefa de Recursos Humanos en una transnacional. Como administradora, tenía todo lo que había querido en la vida. Aunque no era feliz. La atropelló una moto y perdió la memoria durante tres meses. Pero volvió a la vida. Terminó su segunda carrera de Artes Escénicas y, al mismo tiempo, entró en escena en el mundo de la innovación y la tecnología. Hoy, con 30 años de edad, Giuliana Huamán fue parte del equipo que ganó el primer lugar en el programa anual de innovación del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts ( MIT). Postularon 6 mil personas de todo el mundo. Ella estuvo entre los 140 seleccionados que viajaron a Río de Janeiro. Su equipo ganó con un proyecto sobre innovación tecnológica en la producción de café. Nos recibe en su casa, a unos cinco minutos del aeropuerto. Dicen que el cielo es el límite. Por lo pronto, Giuliana vuela alto.

¿Por qué crees que te eligieron para el programa del MIT?

Al MIT le importa mucho cuánto hayas logrado en tu vida, pero también cuánto la hayas fregado.

¿Cuánto la has fregado?

He quebrado una empresa. No interesa solo que seas brillante. Eso lo saben. La diferencia la hacen las experiencias. También te preguntan cuánta locura tienes. Y hay entrevistas psicopersonales. Es una semana intensa. Estudias de 8 a.m. a 3 a.m. Duermes dos horas y los últimos días ni duermes. Te peleas un montón. Es más, hubo dos personas que se fueron de emergencia por la presión.

¿Qué les enseñan?

Las nuevas culturas de innovación, cómo aplicarlas, cómo construir startups, creatividad, etc. Vino Bill Aulet, una de las eminencias del emprendedurismo. Nos habló sobre cuál es el camino que debe seguir el emprendedor. Está de moda decir “quiero hacer emprendimientos”.

Hoy todos se autodenominan emprendedores.

Pero no todo el mundo está preparado para serlo, porque esa vida es supercomplicada.



"El ecosistema de emprendimiento es liderado por hombres. Las mujeres estamos en camino", declara la administradora (Piko Tamashiro/Perú21). "El ecosistema de emprendimiento es liderado por hombres. Las mujeres estamos en camino", declara la administradora (Piko Tamashiro/Perú21). Piko Tamashiro

¿Qué es ser emprendedor?

Alguien que se atreve a hacer algo para él mismo. Es dejar tu zona de confort, dejar de trabajar para una empresa y generar algo nuevo.

¿Es cierto que el Perú es un país de emprendedores?

Es el país con mayor índice de emprendimientos en Latinoamérica. Sin embargo, en emprendimiento somos como pececitos. Hay muchos peces, pero de calidad jurel. Es decir, tenemos emprendimientos muy pequeños. Estamos conformes con que exista algo para comer. Los emprendedores de otros lugares del mundo son tiburones. Si quieres dormir tus ocho horas, no emprendas. Todos quieren ser emprendedores porque está de moda.

¿Qué pueden hacer quienes trabajan en una empresa, pero quieren emprender?

Soy coach y tengo un montón de gente que son gerentes y me dicen: “Yo no soy feliz”. Ese fue el motivo por el cual yo renuncié. Hay que perder el miedo. Cuando eres joven y no tienes responsabilidades, no pierdes nada. Lo único que pierdes es tu ego, porque ya te formaste un prestigio. Otro caso es cuando ya tienes familia, y ahí sí hay un riesgo mayor; pero si tu pareja te apoya, puedes conversar y ver que asuma la responsabilidad del hogar un año, por ejemplo, para que puedas arriesgar. Hay que soltarse del ego, de lo que nos aferramos, porque ese día empezarás a vivir realmente. Cuando llegué al MIT, desde el primer día todo el mundo se preparaba para lo que iba a pasar el último día, y nadie disfrutaba del proceso. Yo no miré el premio sino disfruté del proceso.



¿En qué consistió el proyecto que elaboraron?

Creamos un e-marketplaces que acreditaba que cualquier producto que se vendiera tuviera la certificación de que cumplía con los mayores índices de calidad. Elegimos el café premium.

¿Qué elementos te dan esa seguridad?

Dentro de cada parcela desarrollamos dispositivos con una tecnología que te ayuda a recolectar información: cómo crece el café, calidad, qué parte de la parcela sirve. El productor solo vende lo mejor. Nuestra propuesta también ayuda a estabilizar los precios de los agricultores. Los agrupamos y les damos tecnología, que después les sirve de información para su producción y los relacionamos con una cadena de marketplaces. Así tenemos agricultores y compradores más felices.

Eres parte del 20% de mujeres seleccionadas para este programa del MIT. Siendo fundadora de Empoderatec, donde buscas empoderar a las mujeres a través de la innovación, ¿cómo lees esa cifra?

Es bueno, porque hace tres años, el papel de la mujer en el mundo de la tecnología no existía. Sin embargo, es una señal de que hay pocas mujeres que se atreven a postular a programas tan rigurosos. Lo interesante es que de los siete peruanos seleccionados, fuimos cinco mujeres.

Giuliana Huamán comenta que no todo el mundo está preparado para ser emprendedor (Piko Tamashiro/Perú21). Giuliana Huamán comenta que no todo el mundo está preparado para ser emprendedor (Piko Tamashiro/Perú21). Piko Tamashiro

¿Y eso es reflejo de lo que pasa en el Perú?

No, aún el ecosistema de emprendimiento es liderado por hombres. Las mujeres estamos en camino.

¿Cuál es el siguiente paso para Giuliana Huamán?

Estoy contenta, pero al mismo tiempo no, porque mi universidad se ha promocionado un montón con todo esto, pero no me ha dado ni un sol para ir al programa del MIT. El Estado tiene un programa al que postulas para llevar este tipo de cursos. Los peruanos postulamos, todo estaba perfecto, pero una semana antes nos llamaron para decirnos que no nos iban a financiar. Todos tenemos una deuda increíble. Y claro, cuando alguien llega con un logro, inflan el pecho y se sienten orgullosos. Pero no hay apoyo. Queremos seguir impulsando el talento en el país.



¿Qué le dirías al presidente Martín Vizcarra?

Presidente, somos siete peruanos talentosísimos que fuimos al MIT y que ahora necesitamos fondos para promover la cultura innovadora en el país.

Autoficha:

- “Nací en Lima. Mi papá es cusqueño y mi mama iquiteña. Soy los tres mapas culturales del país, por eso amo muchísimo al Perú. Soy administradora de empresas de la San Marcos. Me especialicé en recursos humanos, comercial y gestión empresarial. Luego estudié Artes Escénicas en Ensamble”.

- “Siempre quise estudiar arte, pero mi papá no quiso. Finalmente, también me especialicé en Producción Teatral y Storyteller en la Católica. Cuando leí la cartilla para el postulante, en Administración decía que era el arte de desarrollar empresas (risas). Por eso lo estudié”.

“Me he certificado como coach. Tengo tres certificaciones internacionales. Soy coaching ejecutiva, personal y de equipos. Hice mi primer programa de innovación en el Founder Institute, una de las escuelas más grandes a nivel mundial, con sede en Silicon Valley. Me gustaría producir una obra de teatro”.