Giovanni Ciccia: "El humor tiene que ver con la bilis, es rabia, nace como crítica"

Su naturaleza es mudarse. La primera vez que se fue de casa tenía 23 años. Empezó a trabajar en su primera telenovela, que califica como “muy mala”: Nino, remake de un clásico de la televisión peruana. “Yo también espero que mis hijos lo hagan: que cumplan 18 y se vayan a vivir solos”, me dice el actor luego de recibirme en el departamento al que se acaba de mudar.



A los 7 años jugaba a contar historias. Agarraba sus muñequitos y los filmaba con una cámara súper 8. Dibujaba viñetas de cómics y escribía. Su tío le prestaba una cámara de betamax y con sus amigos del colegio grababa sketches de vaqueros. Los dirigía y si actuaba, lo hacía con vergüenza. Odiaba las clases de piano. Le enseñaban a leer partituras, pero él quería rockear, pese a que su mano no podía agarrar del todo el mástil de una guitarra. Tenía seis años. Empezó a grabar canciones en casete. Había ironía y las hacía sonar en el colegio. “La pena y el miedo siempre existen, pero tienen que convivir contigo si quieres vivir y hacer cosas que valgan la pena”, sentencia la voz y guitarra del grupo de rock Chabelos.



Hoy hace giras con su banda, es la voz del perro Barbas en el programa de TV Historias de patas, vía Movistar Plus, actúa en Django , en el nombre del hijo, es papá, tiene dos gatos y un conejo. Y este 8 de agosto estrena Recontraloca , su primera película donde se muda a la piel de director.



¿Por qué ahora te atreves a dirigir un filme?

Apareció este guion que me parece muy divertido. Es una comedia. En teatro he dirigido mucha comedia. Y es un tema que me conmueve y emociona. Es un guion que se hizo inicialmente en Chile, luego en España, México, Panamá, Argentina y se hará en Francia. Habla de un tema muy actual, en el tono más disparatado que tiene la comedia.

Es un tema necesario.

Coyunturalmente tiene que ver con la mujer, pero creo que tiene que ver con la liberación de cualquier ser humano, del encuentro de un ser humano consigo mismo y de mandar todo a la m... para encontrarte a ti. Esta película se llama Recontraloca porque todo el mundo le dice constantemente a esta mujer que está loca. Pero cuando vean la cinta se darán cuenta de que todos están locos menos ella, quien es, más bien, una víctima. Es sobre cualquier ser humano que esté sometido a una situación de la que no tiene fortaleza para salir. Vivir una vida que no es la tuya.

¿Siempre has hecho lo que quisiste?

(Mastica su respuesta y ríe). Creo que nadie puede hacer eso realmente. Es bueno encontrarte a ti mismo y entender en algún momento del camino qué es lo que quieres hacer. En este momento, me gusta contar historias, lo he estado haciendo en el teatro.



¿Lo tuyo ha sido más talento o trabajo?

El talento creo que se gana con trabajo. He compartido clases de actuación con actores que los veías y decías: “Este está verde, debería dedicarse a otra cosa”; y de pronto, se saca la mugre, participa en talleres y se convierte en gran actor. En mi caso, se lo debo al trabajo.



¿En el colegio tenías esa conciencia por el esfuerzo o, más bien, fuiste relajado?

Yo era un desencantado en secundaria. De niño era muy chancón, primer puesto, pero llegué a secundaria y me di cuenta de que no había recompensa. Me cansé y me dediqué a huevear. Con mis patas solo pensábamos qué de malo hacer, planear cómo escaparnos del colegio, planear cómo quemar el periódico mural.



¿Y eso no fue, de alguna forma, divertido?

No sirve. Te sientes el pendejo, pero no es divertido ser un antisocial. Es mejor estar integrado.



Creo que estás ‘madurando’, Giovanni.

De todas maneras. Mira mi peinado (risas).



Los Chabelos son una joda permanente.

Chabelos tiene un espíritu crítico y político más grande de lo que la gente cree y entiende. Hay gente que me dice: “Oe, ¿tu grupo ese picha, caca, poto?”. Y yo digo: “No estás entendiendo. Escucha canciones como ‘Vivo en un país’, ‘Internet’”. Ah, cuántas lisuras dices, pero de hecho es una crítica a la sobreexposición de sexo que hay ahora en internet y al acceso libre que tenemos de pornografía. “Esperando” y “¿Quién te dijo?” son canciones, de alguna manera, políticas.



¿La música se comunica con tu papel de actor y director?

Absolutamente. Uso mucho la música en mis trabajos como director. Como actor uso la música para motivarme en ciertas escenas. Hay personajes que los he hecho básicamente escuchando canciones. En Recontraloca la música está muy presente.



¿El humor es tu sello?

El humor es la mejor manera de decir algunas cosas... (Piensa cómo continuar con la respuesta y se agarra la cabeza). Apaga tu grabadora y conversemos sobre el humor (risas)... El humor tiene que ver con la bilis, el humor es algo que el cuerpo bota. El humor nace como crítica. No quiero que se entienda el humor como algo cómico, como cuando alguien le tira un tortazo a otro.



Al humor hay que tomarlo en serio.

Es una gran herramienta. Pero no me considero una persona esencialmente graciosa. Más bien, siento que soy una persona un poco rabiosa. El humor también es rabia, en el sentido constructivo, de querer decir algo, de cambiar algo, de no estar conforme.



¿Qué quieres cambiar?

Ya nada. Ya estoy viejo, tú ya lo has dicho (risas). Me llega ver a la gente caminando por la calle mirando su celular. Eso no va a cambiar, más bien encontrarán la manera de insertar esas pantallas en nuestros ojos. Convertirnos en robots, es parte de la evolución humana. Los celulares ya están aquí para dominarnos, pero si en el camino puedo decir: “¡Deja tu aparato de m... y mira la puesta de sol!”, lo voy hacer. Y lo puedo decir a través de una canción. Me gustaría que la gente entienda lo que quiero decir.

AUTOFICHA:

- “Soy Giovanni Ciccia Ridella. Tengo 47 años por el momento. Nací en San Isidro, el 18 de junio. Mis abuelos paternos son calabreses, vinieron al Perú en los años 20 para trabajar, en el tiempo de Leguía. Me inspiro mucho en mi familia, todos han trabajado bastante, gente sin estudios prácticamente”.



- “Obras de teatro, entre producidas, dirigidas y actuadas, son más de 50 las que hice. En películas hice más de 20 tranquilamente. Django es la que más he desarrollado, porque se viene un tercer episodio, que se llama Django, en el nombre del hijo. Y la más querida es Recontraloca”.



- “Me ha divertido mucho hacer Recontraloca. Se estrena el 8 de agosto. Django sale en noviembre y voy a dirigir un musical para estrenarse en setiembre, que se llama Madres, con Preludio. Cuando tuve hijos, recién valoré la chamba de mis padres. No entendía lo que significa ser padre”.