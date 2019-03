Giovanna Castro: "El humor no es burla, se logra con autenticidad”

En la puerta del recordado estudio 4 de Barranco había una larga cola. Se buscaba talentos para el exitoso ' Risas y salsa'. En esa fila de aspirantes a estrellas de la TV había Thalías, Glorias Trevi y con ellasGiovanna Castro , entonces una profesora de inglés a la que no le gustaban los concursos. Sus credenciales eran el canto y la actuación, pero sobre todo sus sueños.

Cuando ' Los Chistosos' debutaron en la radio, ella estaba en el colegio. A veces los escuchaba mientras viajaba en el ómnibus marrón de La Punta-Callao. Hoy, el programa radial cumple 26 años, de los cuales 12 le pertenecen a Giovanna. El popular programa radial está de aniversario y lo celebra el 15 y 16 de marzo, en el Centro de Convenciones Carrión del Colegio Médico del Perú.

Enciendo la grabadora y lo primero que advierte es que en esta entrevista no revelará su edad. “No al maltrato a la mujer”, dice entre risas. Mientras habla, la veo y pienso que es como una niña eterna. Y a los pocos minutos manifiesta que se siente igual que cuando tenía 6 años: curiosa, contenta y con esa mirada que siempre está soñando, imaginando el futuro. Para ella la vida es una aventura, un juego, un lugar de paso, pues luego viene algo más.



Cuando estabas en esa cola del casting, ¿qué pensabas?

Yo sentía que la iba a hacer. Soñé con sangre que botaba por la boca. Eso es bueno para mí, porque significa éxito, logro. Fueron cinco etapas y las superé.

¿Por qué crees que te eligieron?

Yo estaba segura de mi talento. Soñaba con algún día recibir un Oscar. Sueño despierta.

“Quiero ser una persona buena y darle al mundo algo bueno. No me importa ser famosa, sino qué dejo. No podemos ser como cerdos en el mismo lodo”, dice "Giovanna, la chistosa (Renzo Salazar/Perú21). “Quiero ser una persona buena y darle al mundo algo bueno. No me importa ser famosa, sino qué dejo. No podemos ser como cerdos en el mismo lodo”, dice "Giovanna, la chistosa (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

Más allá de ese casting, ¿hubo alguna circunstancia que marcó tu vocación por la actuación y la comedia?

Desde que recuerdo, canto y me disfrazo. Por ejemplo, me vestía de la Virgen María en Navidad. Mi mamá me hacía los trajes. En la familia todos son artistas, pero ellos decidieron trabajar (risas). A Mariah Carey y Yola Polastri también las imitaba. No me marcó nada, yo ya sabía que tenía que dedicarme a esto, pese a que mi papá me pidió que estudiara algo y seguí Administración de Empresas, porque de todos modos tu vida es una empresa.

En una entrevista que le hice a Hernán Vidaurre, me comentó que para la mujer es más difícil hacer reír, no porque no tenga talento sino por la reacción de un público machista. ¿Es así?

Sí, pero estamos cambiando. Nos está costando. Somos como una sociedad adolescente; es decir, estamos empezando a cambiar la voz, es difícil, pero vamos dejando el machismo. Desde el humor también estamos aprendiendo, eligiendo qué chistes no son nocivos. Hay que trabajar duro para hacer reír bien. Es muy fácil burlarte y poner una chapa. En ese sentido, los clowns fueron lo máximo y han sido parte del cambio. No me gustan los chistes de suegras, ni los chistes clasistas.

¿A qué herramientas apelas para hacer reír?

A mi voz política. Todos tenemos un político dentro de uno. Todos somos políticos. Queremos cambiar las cosas. Apelo a esa fuerza interior como mujer. También a la improvisación, a la actuación e incluso al canto.

"No siento eso de querer un hijo. Y no me quita el sueño", expresa Giovanna Castro (Renzo Salazar/Perú21). "No siento eso de querer un hijo. Y no me quita el sueño", expresa Giovanna Castro (Renzo Salazar/Perú21). Renzo

Actualmente, imitas a Susel Paredes. ¿También se puede imitar a los políticos por las cosas buenas?

Y lo hago con mucho respeto. Ella se casó en Miami con una mujer, pero no apelé a hacer chiste de eso. Se ha hecho conocida por su fuerza y valentía desde el cargo que tiene, y de eso saco partido.

En ese sentido, ¿ha sido difícil decidir cómo abordar la imitación a Keiko Fujimori?

Con Hernán, que hacía de Mark Vito, íbamos al lado romántico.

¿Pero no crees que hay una responsabilidad crítica hacia el político?

Por supuesto. En el caso de Keiko, hablábamos de los cocteles. Pero estando presa, es bien difícil abordarlo. Yo quiero ser una persona buena y darle al mundo algo bueno. No me importa ser famosa, sino qué dejo. No podemos ser como cerdos ensuciándonos en el mismo charco. Por ejemplo, al comienzo a Janet Barboza no le gustaban mis imitaciones. Se sintió mal porque hacíamos la broma de los dos pies izquierdos. Creo que la imité con irresponsabilidad. Luego la parodia la hice más como presentadora, que como bailarina. Si seguía, ya no habría sido humor, sino burla.

¿Qué es el humor?

El humor no puede ser burla. Para mí es un estilo de vida. Es la energía de cada mañana, es como el café para despertarme. Arreglo mi casa con humor, canto con humor. Eso me enseñó mi mamá.

¿Cómo se logra el humor?

Siendo uno mismo, con mucha autenticidad, como en todo. Siempre hay que estar de buen ánimo. Cuando tú estás bien, el público se contagia de eso. Además, hay mucha disciplina.

Llevas 12 años con Los Chistosos, ¿qué se aprende?

Que uno puede lograr lo imposible. Y que la amistad sincera y el amor es importante en un grupo.

"Todos tenemos un político dentro de uno. Todos somos políticos. Queremos cambiar las cosas. Apelo a esa fuerza interior como mujer", dice Giovanna Castro (Renzo Salazar/Perú21). "Todos tenemos un político dentro de uno. Todos somos políticos. Queremos cambiar las cosas. Apelo a esa fuerza interior como mujer", dice Giovanna Castro (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

¿Qué se aprende de Guillermo Rossini?

¡Perseverancia y fortaleza!

¿De Manolo Rojas?

Que hay que reírnos. Es una persona muy positiva.

¿Y de Vidaurre?

La amistad y su importancia.

La relación de ustedes es un gran ejemplo.

Eso se llama amor y respeto. Podemos no seguir siendo pareja, pero esa persona tiene una vida, merece respeto. Es un buen amigo. Aprendí que los cambios son para bien siempre. Veo mi trabajo como una aventura, como un capítulo más en la película ‘Giovanna la chistosa’.

¿Esperas que llegue el capítulo Giovanna con hijos?

No siento eso de querer un hijo. Y no me quita el sueño.

¿Qué te quita el sueño?

Ser gente y aprender de las personas.

Autoficha:

- “Soy Giovanna Deborah Castro Velandres. Nací en Jesús María. Estudié en el Abraham Lincoln de La Punta, al que recuerdo mucho porque hacíamos parodia de ‘Thriller’, Michael Jackson, era bien libre. Luego estudié en el Club de Teatro de Lima. También Administración de Empresas en IPAE y clases de canto y música”.

- “ Una amiga me decía que tenía el don para leer cartas, pero ya no lo hago. Aunque sueño mucho con lo que va a pasar. Por ejemplo, yo sé quién se va a enfermar en mi familia, lo descubro en sueños, donde escucho voces y mensajes, y veo situaciones. Pero el arte de la comicidad está en mis venas”.