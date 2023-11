Debía llegar a las 8 de la noche. Grabar y volver a casa antes de las 10, que empezaba el toque de queda. Su madre se opuso. Era su primer trabajo como locutora, eran tiempos del terrorismo y era de noche. Un amigo del barrio la acompañó. Para llegar a la cabina de radio, había que subir unas prolongadas escaleras. Subió con sus muletas, pero en el último tramo le tuvieron que ayudar. Le fue bien, gustó y a su casa llegó minutos antes de las 10. “Mi mamá casi me da un cachetadón”, lo recuerda con una sonrisa que mira al pasado con satisfacción.

Aquel fue el debut de Rosa Virginia en la radio, hace más de 30 años. Hoy es Gina Parker, una institución de la locución en el Perú y conduce de 9 a 11 de la noche, de lunes a jueves, el programa Baladitas en su salsa por Radio Panamericana, empresa que este mes cumple 70 años, otra institución de la radio en el Perú.

Era Año Nuevo y le pusieron sus zapatos nuevos. Los amaba. Pero pocas horas antes de la medianoche le dio fiebre. La siguiente escena que recuerda es en una clínica y de regreso a casa. Su padre estaba llorando en sus piernas. “Mi hijita, mi hijita”, decía. No recuerda más, tenía cinco años.

Su padre trabajaba en Panamericana TV y Radio, cobraba las facturas. Y ella lo acompañaba en el auto para efectuar las cobranzas. En el camino, él le pedía que lea los carteles comerciales y ella jugaba a leerlos. Tal vez la estaba preparando para el futuro. “A él le encantaba”, recuerda sus 5 años, antes de sufrir la polio aquella noche de Año Nuevo.

Gina Parker me cita en su departamento. Pero primero salen sus gatos Mitzy y Julius. Cuando aparecen ella y su amable sonrisa, los felinos la escoltan.

¿Existe alguna fórmula para seguir vigente?

La radio es maravillosa, es algo mágico. Es increíble cómo la gente te conoce por la voz. Puedes motivar, alegrar. Hay que llegar a la persona. Hay que tener ese sentimiento de locutor.

¿Qué significa tener sentimiento de locutor?

Cuando uno habla al aire tiene que estar muy motivado y lo que dice tiene que sentirlo. En cualquier acto donde tengas que hablar debe pasar eso…

Todos deberíamos llevar un curso de locución, ¿no?

Claro. Médicos, profesores. Tengo adultos mayores como alumnos. Es importante porque el único ser sobre la tierra que puede hablar somos nosotros. Todo entra por el oído y tiene mucho que ver cómo te hablan. El oído de una criatura se va alimentando. Hay que pronunciar bien, entonar, tener fluidez.

Gina Parker, voz emblemática de la radio (Foto: Martin Pauca).

Antiguamente, las voces eran más engoladas. Pero tú has sostenido una voz más natural, espontánea.

La espontaneidad es muy importante. No puedo hacer esas voces (imita una voz engolada). Es curioso, porque cuando voy al mercado y hago mi pedido, me dicen: “Usted es de la radio, ¿no? Esa voz la conozco” (ríe). Aposté por la naturalidad, llegar a la gente, tienes que pensar en acompañar a las personas.

Julius sorprende a todos y se para al lado de Gina. Mira a Martin, el fotógrafo, y así nace la imagen de esta entrevista.

Oye, me vas a quitar el puesto (le dice a Julius y reímos).

Pero tu madre no quería que entres a la radio.

Sí. Yo nací después de 15 años de mi última hermana. Fui como su primer embarazo, porque me tuvo bien mayor y mi papá era como 20 años mayor que ella. Pero me encantaba la locución. Yo era una demonia, me escapaba de la casa y ahí fue que me contagié de la polio. Vivíamos en una quinta de Magdalena, donde todos se conocían. Todo el barrio me conocía, me metían en cualquier lugar, hasta que me metí en una quinta donde había un niño que tuvo polio. No sé si fue ahí que me contagié. Pero yo no estaba vacunada. Yo creo que es el destino.

Gina Parker, voz emblemática de la radio (Foto: Martin Pauca).

¿Qué te decía tu madre de la radio?

Me decía: “Cómo se te ocurre, te vas a caer, qué dirán los chicos, ¿y si te encuentras con un hombre malo?”. Tenía mucho miedo de que se vayan a burlar de mí. “Esos hombres te van a hacer daño”, me decía. Nunca me pasó nada.

¿Que sufras polio no frustró a tu padre?

Sí, cambió su carácter bastante. Se volvió un poco amargo, hablaba poco.

¿Y se fue así?

Tuvo dos derrames y luego vino el cáncer al estómago y no quería tratarse. Murió en su ley.

¿En qué momento tuviste claro que serías locutora?

Mi papá me hacía coleccionar discos, esos 45. Todas las semanas me compraba el ranking de las canciones. Me gustaba el rock. Coleccioné discos y casetes. Me sabía los nombres de todos los artistas, me compraba Teleguía, seguía todas las revistas que hablaban de música. Me gustaba saber de la vida de los artistas.

Gina Parker, voz emblemática de la radio (Foto: Martin Pauca).

¿Tu padre te llegó a ver triunfar en la radio?

No. Cuando empecé en la radio, él ya había fallecido. Él habría sido feliz, feliz.

¿Qué piensas de ti misma?

Qué difícil… ¿Sobre qué?

Lo que has hecho y logrado.

Es como si fuera parte de mi día a día. No me siento que soy Gina Parker y que todo el mundo me tiene que respetar. Es raro. No me siento alguien especial sino como cualquier persona. Por eso en la calle cuando me dicen “¿tú eres Gina Parker?”, me da risa.

Bueno, ahí tal vez está la fórmula para seguir vigente.

Para mí es un trabajo que amo. No sé cuánto tiempo durará, cuánto tiempo estaré, pero mientras esté ahí, daré lo mejor de mí.

AUTOFICHA:

-“Soy Rosa Virginia Parker Romero, y no preguntes la edad (risas). A mi papá no le gustaban esos nombres. Genaro, Manuel y Héctor Delgado Parker son mis primos. Manuel, una persona extraordinaria. Con Genaro casi no hablé. Y no tuve la suerte de conocer a Héctor”.

-“Nací en Lima, acabé el colegio y estudié inglés, pero no pude seguirlo porque era en un piso al que no podía subir. Y luego estudié en la Academia de Locución del profesor Sifuentes, que era extraordinario. Soy callejera, me gusta salir. Con esta silla voy a cualquier lado”.

-“Estoy reabriendo mi centro de locución que paró por el COVID. Las clases serán semipresenciales. Me pueden buscar en las redes sociales. Estoy en TVPerú con Sin barreras, que va los domingos. En la radio estoy de 9 a 11 de la noche, de lunes a jueves. Y preparo a periodistas en un medio de comunicación”.

