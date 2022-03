Fue a hablar con Rafael Ithier, el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. Buscaba una oportunidad para grabar su primer disco. “No te preocupes, yo te ayudaré con eso”, le dijo. Hicieron el álbum y luego había que presentarlo. “Yo me encargo”, prometió don Rafael. Lo llevó a la televisión y a Lomas del Sol, el salón más popular de baile en la ciudad. Los intérpretes del “Aguacero” tocaban en ese local dos veces al año. “Yo te doy una tercera fecha, pero tienes que poner al nene”, propuso Ithier a los dueños del salón.

Aquella noche del 2 de agosto de 1986 el salón estaba repleto y en el escenario debutaba Gilberto Santa Rosa. “Una noche mágica”, me dice quien luego fue parte de El Gran Combo por dos semanas. Jerry Rivas, una de las voces, se enfermó de la garganta. “Disfruté mucho, pero no sabía que cantar en El Gran Combo era tan fuerte”, recuerda la voz de “Conciencia”, que estuvo en Lima hace unos días presentando a los medios “Cartas sobre la mesa”, su nuevo single que ya está disponible en las plataformas digitales. Y anuncia que se presentará en Lima el próximo 2 de julio.

“Desde agosto de 1986 para adelante no he parado de trabajar”, me dice el cantante, de padre dibujante de planos para ingeniero y madre operadora en IBM, y que en agosto próximo cumplirá 60 años.

Antes de prender la grabadora le pregunto, casi por rutina, “cómo está, Gilberto”. “No me puedo quejar”, me dice y a continuación le aviso que ya estoy grabando.

-Decir “no me puedo quejar” en medio de una pandemia es importante.

Exactamente, porque fíjate que, en medio de todo esto, tuve la oportunidad de trabajar. Siempre le decía a la gente: prefiero ocuparme que preocuparme.

-Vayamos a la salsa. A usted lo ubico como parte de la siguiente ola salsera luego de lo que representó la denominada salsa sensual con voces como Eddie Santiago.

Somos de la misma cepa. Yo me tardé un poco más en internacionalizarme.

-¿Usted lo calculó así?

No. Inclusive, me preguntaba a veces: ¿y por qué yo no? (risas). Me tardé un poquito. El primero que recuerde fue mi compadre José Alberto ‘El Canario’, en el 84, 85. Yo me lancé en agosto del 86, pero ya Frankie Ruiz se había lanzado en mayo del 86. Y semanas después de mí, te diría que fue casi en simultáneo, Eddie Santiago, y Eddie se quedó con todo cuando salió.

-Mojó todo con “Lluvia”.

Frankie y Eddie se internacionalizaron rápido, y yo me quedé un poco rezagado en eso. Y prácticamente me quedé en Puerto Rico. Les decía a los muchachos: me dejaron Puerto Rico para mí, porque ellos se fueron a viajar inmediatamente, y tuve mucho éxito en mi país con mi orquesta. Pero la música mía se empezó a difundir cuando entré a la compañía Sony, cuatro años más tarde.

-¿Se sentía parte de la movida de la salsa romántica?

Totalmente. Pero teníamos estilos diferentes.

-Porque muchos salseros renegaron de ese tiempo.

Sí. Los detractores más rabiosos le llegaron a llamar salsa monga. La salsa estaba pasando por un momento difícil y esa música y esos artistas atrajeron un público nuevo, y empezaron a venderse discos y a abrirse plazas que no se habían abierto antes. Un poco después de nosotros llegó Luis Enrique con una onda diferente. Nos decían que éramos los bonitillos cantando salsa. No me considero bonito, porque mi formación es en la salsa tradicional. Al final, escribimos una página en la historia de la salsa. Hay que darle su espacio a esa generación.

-Pero me atrevería a decir que usted escribió un capítulo propio.

Hay un detalle: las figuras principales de la época pertenecían casi todas a la misma compañía de discos; entonces, el estilo de hacer música era parecido. Yo estaba fuera de eso y tenía otra formación. Tenía una orquesta, no me abstraje de ella. Yo me mantuve en un estilo.

-¿”Cartas sobre la mesa” en qué etapa llega?

Es una mezcla de la tradición con el sonido actual.

-Por ratos me suena a una cumbia llevada a la salsa.

No lo es, pero sí te puedo decir que el autor es cubano y es muy rítmico el hombre. Y por cómo es la construcción de la letra, puede ser un vallenato, una cumbia.

-Pero usted es más pausado.

Sí. Pero ahora estoy poniendo algo de fusión de los nuevos tiempos, sin cambiar mi estilo.

-Rubén Blades dijo alguna vez que vanguardia y tradición se apoyan y sustentan mutuamente.

Exacto. Y yo he tratado toda la vida de hacer eso.

-Ahora, usted tiene casi la edad de la salsa. ¿Qué música escuchó primero?

Cuando me criaba, no se llamaba salsa. Tuve acceso a muchas orquestas de la época. El bolero era el rey.

-La Fania empezaba.

Fue un poco después y la recuerdo como si fuera hoy. Era el año 71 cuando fui a ver la película de la Fania porque mi papá tenía la rutina de hacer visitas familiares y terminábamos en un cine cerca de mi casa. Yo tenía 10, 11 años. Ahí se empieza a hablar de salsa.

-¿Dónde nació la salsa? ¿En Nueva York?

Como sonido en Nueva York. Y, sin duda alguna, la raíz es cubana 100%. La salsa fue un derivado de esa música cubana. Al comienzo no era salsa, era la música cubana hecha al estilo Nueva York con unos acentos que se fueron convirtiendo en ese género.

-¿Siempre tuvo claro que sería cantante de salsa?

No. Al principio imitaba a un dúo de comediantes puertorriqueños. Era finales de los 60 y la televisión tendría 11 años de fundada. Yo quería hacer cualquier cosa que tuviera la cajita esa. Me aprendí la rutina de los comediantes y en un concurso de talentos me dieron la oportunidad. Me aplaudieron mucho, y me gustó ese sonido. Yo era tímido y me ayudó a romper esa timidez. A los 11 años integré un grupo de salsa. A los 14 me dieron mi primera oportunidad de grabar y a los 15 grabé en Nueva York. Así empieza la cosa.

-Llegó a Nueva York cuando la música tropical comenzaba a calentar motores.

Había un movimiento de charanga muy bueno. Vi a Tito Puente, Johnny Pacheco, fue espectacular. Y más adelante me surge la oportunidad de Tommy Olivencia y Willie Rosario. Me fui con Tommy porque yo quería grabar y él estaba en eso. Pero no fui el cantante que él necesitó. Y me dieron una segunda oportunidad con Willie, y me fui con él y Frankie Ruiz entró con Tommy.

-Frankie y usted son estilos opuestos.

Totalmente. Él es sonero, más callejero, yo tengo la formación. Él me llevaba cuatro años.

-La formación de un caballero de la salsa.

Desde muchacho canto así. Siempre me gustó estudiar, leer.

-¿En qué etapa está la salsa?

En una muy interesante. Hay mucha gente que piensa que la salsa está muriendo. El reto está en poder difundir la música con efectividad. El género más honesto que ha existido es la salsa; la mayoría de los artistas son genuinos.

-En una entrevista del escritor cubano Leonardo Padura, Johnny Pacheco le dice: “Solo veo como verdaderos salseros jóvenes a cantantes como Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y José Alberto ‘El Canario’”.

He tenido la dicha de tener credibilidad con todos los sectores, y lo digo con la mayor humildad. Me honra y agradezco.

-¿Qué piensa del futuro?

Me gustaría establecerme como un artista estándar.

-¿Ya no lo es?

No sé, no me atrevería a decirlo. Me gustaría quizás madurar más en tanto mi trabajo sea digno. No me veo corriendo detrás de ninguna moda. Creo en lo que hago. Mi mayor competencia soy yo mismo.

-No es un artista de 100 metros sino de maratón.

Y lo aprendí temprano en mi carrera. Cuando Frankie Ruiz y Eddie Santiago pegaron y yo no, fue la primera lección: ‘Oye, no funciona igual para todo el mundo’.

AUTOFICHA:

- “Soy Gilberto Santa Rosa Cortez. Tengo 59 años. Me inscribí en la universidad para estudiar Publicidad Comercial, pero yo iba buscando conocimientos, no iba buscando el diploma, yo estaba claro que seguiría la carrera como cantante”.

- “Nací en Santurce, Puerto Rico. Canto desde los 11, pero con profesionales desde los 14 años. Tengo más de 40 discos publicados. Este año, en mayo, sale la producción completa, son ocho canciones de un disco que se llamará Debut y segunda tanda”.

- “Fui cantante porque me enamoré de la música de El Gran Combo de Puerto Rico. Uno de sus cantantes originales fue Andy Montañez y de muchachito lo he imitado. A Lima volveré para presentarme el 2 de julio, en el Arena, vengo con Jerry Rivera, y viene a ser la vez número no sé qué que visito el Perú (ríe)”.





