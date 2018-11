La segunda edición del Get Out Festival viene cargada de novedades, nombres pesados de la electrónica y mucha diversión. Este 17 de noviembre, los amantes de la música electrónica podrán disfrutar de una de las fiestas más esperadas del mes. El encuentro será en el Club Lobo de Mar, desde las 2pm.



Get Out Festival es más que un festival, se trata de un movimiento que invita a los jóvenes a vivir una una experiencia distinta, escapar de la rutina, valorar la diversión, la diversidad y lo nuevo. Un evento en el que la música suena alto y la sorpresas son permanentes.



Este año, algunos de los nombres que figuran como artistas invitados son Bill Patrick, Mathias Kaden, Butch, Deaf Pillow, Fabio Florido, Francesca Lombardo, Maher Daniel, Mike Shannon, Patrick Topping, Popof, Portable aka Bodycode, Stephan Bodzin, Zendid, entre otros.



El festival se desarrollará durante más de 16 horas de música, alrededor de diez artistas internacionales, cuenta con dos stages, un área de gastronomías (Multicultural Food Area), body Painting Station, Mixology Bar, tatto Station, fire performers, y más.



Get Out Festival ya fue anunciado en redes y más de tres mil personas ya confirmaron sus asistencia. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro.