El profesor Gerson Ames lleva trece años trabajando en Pampas Tayacaja, ubicada en la región Huancavelica, una conocida ruta utilizada como corredor del narcotráfico. En 2007, él había postulado a un trabajo para dar clases de Matemática en un colegio en Lima, pero los resultados tardaron. Era abril y el periodo escolar ya se había iniciado, así que ante la invitación de unos amigos para que dictara clases en un colegio particular huancavelicano, Ames aceptó.

Una mañana, mientras estaba en su aula en la región andina, recibió la llamada del colegio de Lima diciéndole que había sido seleccionado, pero rechazó la oferta y no regresó más a la capital.

Su trabajo como docente le ha valido distintos reconocimientos como la nominación en 2019 al Global Teacher Prize, también conocido como el Nobel de Educación; ha ganado el premio Maestro Excelencia y Maestro que deja huella; y este último fin de semana ha dado una charla virtual en el TEDxLima.

Gerson Ames, además, es un pelotero apasionado, muchas de sus referencias al conversar tienen que ver con jugadores, posiciones y elementos del fútbol; de hecho, antes de ser profesor, le daba duro y parejo al balón, hasta quiso ser un futbolista profesional. Pero una vez que entró a las aulas descubrió que esa era su cancha y se convertiría en una superestrella del pizarrón. Ames enciende su computadora, se conecta a la videollamada, sonríe y arrancamos la clase.

¿Por qué decidió quedarse en Huancavelica?

Porque aquí encontré chicos con mayor necesidad, me hicieron recordar mi niñez porque yo soy de provincia. Son chicos que tienen una voluntad de aprender, me hicieron sentir como si Paolo Guerrero o Messi ingresaran a la cancha y todo el mundo lo quiere ver. Hubo un cariño, un aprecio por un profesor que venía de lejos a desarrollar sus competencias. De mi primer salón ya todos son profesionales. Valió la pena.

¿Allá a qué se dedican los chicos que no pueden estudiar?

Realizan oficios como ser mototaxistas, vendedores, albañiles, obreros. Así como en todo el Perú, pero aquí sucede con más recurrencia.

¿Todos deberían seguir estudios superiores?

La idea es que los chicos que salgan del colegio articulen con las potencialidades que tiene cada región. Por ejemplo, Huancavelica es una zona productora de papa, maíz y sería muy interesante que los chicos tengan en cuenta esas necesidades de la región para escoger sus estudios.

¿Cómo convencerlos?

La currícula escolar debe atender al desarrollo sostenible de cada región, a eso se debe apuntar. Los buenos estudiantes que terminaron el colegio se fueron a Lima a estudiar y son pocos los que vienen para las fiestas, la mayoría se han quedado en Lima. La capacidad y el talento de esos buenos chicos está en otro lugar. Me parece magnífico que ellos estén mejor, pero las regiones se quedan huérfanas, sin ese potencial humano.

¿Cuál es su rol en ese aspecto?

A mí me corresponde ayudar a que cumplan sus sueños, que logren sus metas, que destaquen. Pero si vamos más allá, hace falta una visión para que sean el motor de sus regiones.

Usted ha recibido importantes reconocimientos dentro y fuera del país, ¿cuál ha sido la clave de esos logros?

Hago mi trabajo con creatividad y con cariño. Actualmente estoy trazando el enfoque STEAM, que es desarrollar la ciencia, tecnología, ingeniería, el arte, la matemática, pero de manera conjunta. Es decir, utilizo las matemáticas como un pretexto para desarrollar las otras competencias del estudiante. No basta que desarrollen ejercicios, hallen productos notables, factoricen. Necesito chicos que construyan, que diseñen prototipos. Destruir es sencillo, lo difícil es empezar a construir. Eso es lo que hace falta en el país.

¿Qué necesita un maestro para liderar un salón?

Disciplina. Pero no se trata de decir: “tú me vas a hacer caso porque soy tu profesor o porque sino le digo a tu mamá”. El maestro debe generar una disciplina basada en la autoridad del conocimiento. Los estudiantes van a prestar toda su atención a un profesor que les trae cosas nuevas, que les enseña lecciones útiles. Los maestros debemos convertir el colegio en un hogar. No seamos fríos.

Se necesitan tener muchas competencias.

Un profesor tiene que ser un todoterreno y dejar de quejarse de todo. Al contrario, debe solucionar los problemas con un espíritu de innovación. Es un reto enorme.

¿Qué le ha revelado la pandemia?

Que la educación no solo es aprender conceptos y ponerse a prueba en un examen de admisión. La educación es el sentido envolvente de una sociedad realmente equilibrada en un aspecto ético. De plano, en el Perú tiene que mejorar, sino estamos condenados al exterminio.

¿Cuál ha sido su mayor motivación desde que empezó su carrera como docente?

Yo migré de la sierra a Lima y tú sabes que en la capital si no eres creativo no sobrevives, si no eres innovador no sobrevives. La necesidad con la que crecí me enseñó. Por ejemplo, no teníamos carros de juguete, entonces construíamos uno con una caja y tapitas de botella. Cuando terminé la secundaria, como a todos, el trabajo no nos cae del cielo, el trabajo en Lima es difícil y si lo consigues, debes cumplir con todo y hacer un poco más. Cuando empecé como docente hice lo mismo.

¿Qué le hace dar ese esfuerzo adicional?

Me motiva ver feliz a mis estudiantes. Me carga de energía cuando entro al aula y los veo con expectativa de escucharme. Mi lucha de hoy en adelante es que la sociedad peruana entienda que la educación no radica en el profesor. Los padres son los primeros llamados y luego vienen todos los demás engranajes.

AUTOFICHA

- “Soy Gerson Víctor Ames Gaspar. Nací el 24 de diciembre de 1974, el año del Mundial de Alemania. Mi padre era amante del fútbol y me puso Gerson en honor a un delantero brasileño. Nací en Huancayo, en la región Junín, luego me fui a vivir con mi mamá y mi abuela a Comas”.

- “No me refiero al distrito limeño, sino al distrito de Comas que está ubicado la provincia de Concepción, en la región Junín. Viví con ambas hasta los siete años, después, mi papá me llevó a Lima, a Independencia. Tuve la suerte de poder estudiar en la capital”.

- “Fue en el año 82 cuando llegué a Lima, lo recuerdo porque vi el Mundial allá. Acabé mis estudios en el segundo puesto, luego postulé a San Marcos, pero no entré a la primera. Tuve que intentar varias veces y trabajar mientras tanto. Un profesor me dijo que un grande debía estar en un lugar grande”.

