Genaro Rivas: “Tal cual la gastronomía, Perú tiene todo para ser potencia en la moda”

Ella está sentada en primera fila. Sus manos agarran las de él como queriendo acercarlas. Se levanta ligeramente y lo mira a los ojos como si quisiera decirle algo. Finalmente, él se arrodilla y se dan un beso de hijo y madre. Los dos están en medio de la pasarela de The Swiss Church en Covent Garden, donde él acaba de presentar su colección más grande en el London Fashion Week.

El fin de semana que pasó Genaro Rivas se consagró como el primer y único peruano que ha mostrado sus diseños en la afamada cita británica. Es una de las semanas de la moda más importantes del mundo junto a París, Nueva York y Milán.

De madre enfermera y padre policía, llegó a Londres en 2022 para hacer su maestría en moda, emprendimiento e innovación en London College of Fashion. Y ha sido reconocido por la University of the Arts London —que agrupa a varias universidades— como uno de los 50 Future Founders and Freelancers de 2024.

Antes de empezar la entrevista, Genaro dejó en el aeropuerto a su madre.

¿Tu madre es clave en el momento que vives?

Ha sido una pieza fundamental, es mi inspiración en todo lo que hago. Me ha enseñado un montón y a creer mucho en mí. Y ahora ha sido la primera vez que me vio en un desfile fuera del Perú… Mi mamá en sus tiempos libres tenía una afición por la costura. La recuerdo cuando estaba cosiendo un vestido o también recuerdo que yo estaba vestido, la mayor cantidad de veces, de punta en blanco para las ceremonias que tenía mi papá. Siempre la moda ha estado por ahí.

¿No pensaste ser policía como tu padre?

No. En algún momento quise ser arquitecto, pero de alguna manera la arquitectura está en mis diseños porque los considero bastante estructurados y hay toda una construcción detrás, para que sea algo no solo único, sino también pueda tener mis raíces peruanas, pero reinterpretadas; desde la primera vez que hice un desfile fuera del Perú, que fue un Oslo Fashion Week, mi objetivo era: soy de Perú y siento que la mejor manera de honrar mis raíces peruanas era hacer algo que me nazca del corazón y la creatividad, utilizando los materiales típicos peruanos de una manera muy personal.

Imagen

(Foto: Xianzhuyue Li).

En la colección de London Fashion Week tu obra es casi dark, oscura; claro, hay ternos hechos con lana de alpaca. Pero no usas lo peruano en primer plano.

Todos los caminos son superpropositivos, siempre y cuando llevemos el mensaje de peruanidad y lo ensalcemos. Pero considero que es importante que como artistas encontremos nuestro camino. Y he tenido suerte de desarrollar mi propia estética, y creo que ahí radica lo que me gusta hacer: llevar la peruanidad no como una cosa típica, sino volverla más actual. La abstracción creativa es lo que más me importa, lo más interesante de poder explorar.

¿Estás tomando el camino más difícil?

Quizás, pero hay un rollo profundo y que no deja de lado mis raíces peruanas.

¿Por qué la brujería y los elementos místicos?

El año pasado redescubrí una película: La bruja (2015), del mismo director de Nosferatu. Me quedé pegado con el tema, investigué sobre cómo se vestía la gente y los materiales que se usaban. Ahí te das cuenta de que a lo largo de la historia ha habido muchas representaciones y las de las mujeres terminan siendo hechas a través del punto de vista de los hombres. Yo como hombre no puedo decirle a una mujer cómo sentirse; sin embargo, de una manera creativa busco ofrecer una narrativa distinta. Y eso busqué hacer con esta colección. Las pinturas del siglo XVI y XVII que están estampadas en algunas prendas son, precisamente, representaciones de cómo muchos hombres veían a las mujeres y a las brujas.

Incluso, usas cabello humano en las prendas.

Sí. Hay un grabado de Albrecht Dürer, “La bruja montando una cabra”, que es más o menos de 1500. Imprimí una parte de ese grabado y lo bordamos a mano, y para darle el toque místico usé el cabello humano; hay prendas que tienen canela, hojas de laurel, detalles que son asociados a conjuros y ritos.

Imagen

(Foto: Lily Skye).

Con una madre enfermera y un padre policía, ¿no fue difícil la elección de dedicarte a la moda?

Me dijeron estudia Administración y después dedícate a lo que quieras. Llevé un curso de verano en moda, entré a la universidad para Administración, pero me retiré apenas gané un concurso. Y desde ahí todo mi camino en la moda ha sido experimental.

¿A tu padre, por su formación, le costó más aceptar tu trabajo?

Mis papás siempre me han apoyado en todo. Lo de ellos era una cuestión superpráctica: ¿de qué vas a vivir? Y eso nos lleva a la reflexión de que Perú por más país productor de tela que sea, no necesariamente tiene una industria de la moda desarrollada.

¿Hoy cómo se define la moda?

La moda es una industria que genera un impacto muy positivo: muchos empleos, mucho dinero y se basa en la creatividad, en los materiales, en saber elegir. Tal cual la gastronomía, Perú tiene todo para ser una potencia en la moda, porque no solo tenemos un bagaje cultural riquísimo sino también materiales riquísimos, como la fibra más fina del mundo: de la vicuña.

Tu padre no llegó a ver tu ascenso a las ligas mayores. ¿Qué pensaría de lo que vives?

Me pediría que le explique lo que estoy viviendo. Entendería, vería las noticias, me vería feliz y estaría contento y tranquilo.

Imagen

(Foto: Lily Skye).

Autoficha:

-“Soy Genaro Alberto Rivas Ravelo. Tengo los nombres de mis dos abuelos. Y mi edad es un secreto y no la vamos a poner. Nací en Chiclayo, el 11 de septiembre. También he vivido en Tumbes, Trujillo y en Lima. Me seleccionaron para el máster en Londres sin tener un bachiller”.

-“Si me recibieron en el máster en Londres sin estudios universitarios fue porque mi portafolio tuvo más peso que cualquier otra cosa. El último año ha sido en el que más he trabajado en mi vida; claro, creativamente hablando. En total, debo haber creado unas 20 colecciones”.

-“Para este año quiero buscar compradores para lograr la internacionalización de mi marca y demostrar que puede haber una moda más humana y con propósito, sintiéndome más orgulloso que nunca de mis raíces peruanas y feliz de llevar el nombre del Perú al mundo entero”.

