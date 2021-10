Se cocina contento y con amor. Esa es una de las premisas de “Mi primer libro de cocina”, un magnífico ejemplar ilustrado de la chef Muriel Mongrut (Editorial Caja Negra), que nos recuerda que lo imposible se puede lograr si lo deseas con todo el corazón. Y eso incluye, claro, un plato sabroso.

Todo transcurre en Chocuzlandia, un lugar imaginario, donde un pequeño llamado Shocowuon conoce el amor y se anima a cocinar. A lo largo de las páginas, entre recetas, tips de cocina y una gran ilusión, este niño expresa lo que siente a través de sus acciones y frases como “Porque te pienso y, aún en silencio, siempre serás mi amor. Aunque mis fideos sin sabor sean, espero que te gusten con todo mi corazón”. Este pensamiento en la cabeza de un niño o de un adulto se nos puede hacer familiar, por lo que es muy sencillo y agradable continuar con la lectura, descubriendo esta aventura.

Reciente lanzamiento de la editorial Caja Negra.

La autora escribe en su Instagram: “No tengo palabras para expresar (lo) que siento en estos momentos, mi boca está seca y mis ojos no dejan de llover lágrimas, te extraño hermano @diego_mongrut , siempre serás la inspiración que necesito para que todo funcione! A todos los que me apoyaron a @editorialcajanegra a @merivicreaperu por qué fue mi todo durante años, mientras dibujaba ella hacia lo suyo en la computadora, hacia cambios cada dos minutos, la tenía harta y hoy llegó el día!!!!!! Hoy por fin luego de 8 años ! No puedo con tanto ... Los tiempos de Dios son perfectos! Gracias y Miles de gracias a todos ustedes por tanto❤️❤️❤️❤️ se vienen grandes proyectos !!!”.

Sin duda, un libro que grandes y chicos pueden disfrutar.

