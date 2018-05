El reconocido chef Gastón Acurio recibirá el reconocimiento ' Diners Club Lifetime Achievement Award ', por su prestigiosa trayectoria y ser "referente de la gastronomía peruana". Así lo informó el portal ' The World's 50 Best Restaurants & 50 Best Bars '.

El próximo 19 de junio en el palacio Euskalduna de Bilbao ( España ), Acurio, de 50 años, también será homenajeado por ser un "auténtico motor de la cocina peruana" e influencia para toda una generación de cocineros peruanos que hoy triunfan a nivel mundial.

La organización de este premio remarcó: " Sería difícil hablar de la gastronomía peruana sin mencionar a Gastón Acurio ".

Por su parte, Gastón Acurio consideró que el premio es "quizás el honor más hermoso que un cocinero pueda recibir", ya que es un reconocimiento a su trayectoria.

Respecto a los restaurantes peruanos que existen en cada parte del mundo, el reconocido chef enfatizó que "donde vamos, vemos una embajada peruana, porque eso es lo que es un restaurante. Ver cebiches en las cartas de amigos cocineros en Francia, Italia, Estados Unidos o España, que se inspiran en nuestra cultura, es un motivo de alegría ".