Gala Brie sonríe mientras se transporta a seis años atrás, al momento en que fue convocada por la banda británica Coldplay para cantar en la antesala de su primer concierto en el Perú. La cantautora ya había sido antes telonera de estrellas como la cantante pop Katy Perry, pero esta oportunidad guardaba una emoción especial. El día del concierto, el 4 de abril de 2016, el Estadio Nacional reventaba con 40 mil personas expectantes. Gala Brie no salía aún de la emoción. “La prueba de sonido fue como a las 11 de la mañana y me quedé todo el día en el estadio. Estaba muy hiperactiva caminando de arriba abajo. En algún momento se me bajó la presión y vino una enfermera. Estaba súper nerviosa. Y cuando estuve lista y subí al escenario, me pasó algo mágico. Dejé de ser yo y de ahí no me acuerdo más. Fue una noche mágica, de muchos destellos y amor, una noche que no olvidaré”, recuerda.

La música de Gala Brie puede ser definida como un pop de ensueño, con tintes de indie rock. Ahora la cantautora peruana se ha atrevido a poner su sello propio en un grupo de canciones emblemáticas que han marcado la vida de muchos peruanos. Hace poco estrenó El tiempo dirá, un compilado de canciones que hicieron historia. En el LP encontramos temas emblemáticos como “Mujer Noche” de Mar de Copas. Otra de las sorpresas es “Qué difícil es amar”, canción de Diego Bertie y que contó con la participación especial del propio cantante y actor. La artista peruano brasilera se atreve a cautivarlos con su estilo peculiar y nos invita a un viaje al pasado.





-¿Qué sorpresas trae el LP que acabas de lanzar?

Son canciones que han tenido impacto en mi generación como “Mujer Noche” de Mar de Copas, que aún sigue sonando. Quise hacer un himno al amor, un tributo al rock peruano, así que canté “Decir adiós” de Amén, “Qué difícil es amar” de Diego Bertie. Está también “Tantas veces” de Miky González que tiene un valor especial. También “Quédate” de Zen. Son cinco canciones del LP que se titula El tiempo dirá.





-¿Qué te motivó a lanzar este LP?

Estábamos atravesando una etapa de incertidumbre después de salir de la pandemia, no sabíamos a donde movernos. Como cantautora no me sentía cómoda compartiendo canciones mías, porque en realidad todos estábamos pasando por algo y estaba retraída. Y me pregunté qué podía hacer para seguir cantando. Se me ocurre hacer una especie de tributo latinoamericano y me di cuenta que iba a hacer mucho más difícil de lo que pensaba por los trámites que hay que hacer con las disqueras y autores, entonces, decidí ir al terreno nacional.





-Uno de los momentos más importantes en tu carrera se dio cuando fuiste telonera de la banda británica Coldplay. ¿Cómo te contactaron?

Antes de eso fui telonera de Katy Perry en el 2015, fue antes de lanzar mi primer disco. Digamos que la teloneada salió bien (risas).Me organicé para representar al Perú y lo hice bien con ella. La gente ya sabía que había abierto el concierto de ella y me consideraron dentro de la terna para Coldplay. Sé que le mostraron a la banda lo que hice y que fue una decisión de arriba para contactarme. Estaba absolutamente feliz porque sentí que era una responsabilidad muy grande.





-¿Cuándo te enteraste que te habían escogido?

Dos semanas antes del concierto y corrí de la emoción.





-¿Qué sentiste?

Ese día lloré. Estaba muy contenta y entusiasmada. Reuní a mi equipo y le dije vamos a hacer esto juntos y lo logramos. Las personas piensan que es muy fácil abrir un concierto tan grande. Hay mucha gente alrededor tuyo.





-¿Recuerdas los detalles del día del concierto?

La prueba de sonido fue el mismo día, como a las 11 de la mañana, y me quedé todo el día en el Estadio Nacional. Estaba como que muy hiperactiva caminando de arriba abajo. En algún momento se me bajó la presión y tuvo que venir una enfermera a verme. Yo estaba súper nerviosa. Más tarde, cuando estuve lista y subí al escenario me pasó algo mágico. Dejé de ser yo y de ahí no me acuerdo más. La emoción fue tan grande que la memoria no entró, importó más el presente. En la euforia y la adrenalina bajé y me eché en el piso diciendo ¡viva el Perú!





-¿En algún momento te cruzaste con Chris Martin?

Sí. Antes de que termine el concierto me fui a casa porque le tengo pánico al mar de gente que sale al finalizar un show. Me da angustia. Llego a mi casa y cuando ya me disponía a ponerme mi pijama mi manager me llama y me dice: “¿Dónde estás? Chris Martin te quiere conocer”. Entonces le dije que me regresaba. Y llegué a un restaurante de la Costa Verde, había muchas personas de la farándula en un lugar cerrado, y él (Chris Martin) estaba con su familia, con sus padres. Se paró y era enorme. Me saludó y me invitó a sentarme, empezamos a conversar y me dijo que estaba interesado en saber cómo es la movida de la música en Latinoamérica. JBalvin recién estaba saliendo, Shakira había lanzado también una canción que se escuchaba mucho... Chris Martin tenía mucha curiosidad y consideraba que gracias al idioma español él había llegado muy lejos. Al día siguiente tenía un concierto en Brasil, fue muy agradable intercambiar con él un rato.





-¿Para este segundo concierto en Lima te han contactado?

Aún no, pero yo he mantenido un contacto cordial y clásico. Por ejemplo, en su cumpleaños le envié un email, en Navidad igual, y cosas así. Como diciendo “aquí estoy viva por si regresan al Perú”. Aún falta muchos meses y si sucede sería maravilloso y si no, iría a verlos porque son lo máximo.





-¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Está dentro de mis planes sacar un disco en portugués así que no descarto irme para Brasil. Allá hay una costumbre: si a la gente le gusta una canción de algún artista, la toma y la canta, y no parece ser tan complicado. Allá la cosa está mucho más resuelta.





AUTOFICHA

- “Queridos amigos soy Gala Brie, tengo 36 años, comencé con mi primer disco hace 7 años. Estudié en el Conservatorio, siempre tuve claro que quería dedicarme a la música y a las artes. Mi padre es peruano y mi madre brasileña”.





- “Cuando salí del colegio me incliné por la música y postulé al Conservatorio buscando llegar a ser una cantante lírica. Llevé clases de italiano para poder cantar y migrar, pero había algo que me decía que eso no era para mi. No me hacía tan feliz cantar canciones escritas hace ya mucho tiempo”.





- “A la juventud le diría que aprecien mucho el tiempo libre que puedan tener para explorar más sobre la vida y el mundo en el que habitan. Que busquen conocerse a ustedes mismos. Pasen tiempo solos y encuentren aquello que les apasiona y busquen hacerlo desde el corazón, siempre con amor”.





