Gabriela Ormeño: “Mi crecimiento no ha sido de un cuento de hadas y princesas”

Nació y creció entre cultivos de uva. Rodeada de caballos, vacas, patos, gallinas y pavos. En la chacra de sus abuelos, a casi 50 minutos en auto del Centro de Ica.

Maduró pronto y la niña de campo se convirtió en reina de ciudad. Hoy es la actual reina del 59.° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, que bajo el lema “Volviendo al origen” celebrará su 60.a edición del 7 al 17 de marzo. Reunirá cerca de 40 actividades desde el Campo Ferial de Ica hasta la Ruta de Lagares en las campiñas. La tradicional pisa de uva, danzas típicas, degustaciones, festivales gastronómicos y agrícolas y presentaciones artísticas.

Gabriela Ormeño es la segunda de seis hermanos. Estudiante de Psicología, atleta y coach profesional. Tiene 21 años. Y entre sus planes está tener su casa de campo para, tal vez, volver a la infancia.

Recuerda que cuando venía alguien de visita a la chacra, ella daba la bienvenida. “Era una suerte de guía por el fundo, daba información de las uvas y animales”, me dice desde Ica y me trata de usted.

¿Dirías que ser la segunda de seis hermanos te ha dado cierta temprana madurez?

Yo creería que sí. Mi mamá ha sido muy estricta con su crianza. Y es algo que valoro mucho de ella porque siento que somos lo que somos por ella.

Siendo tan estricta, ¿estuvo de acuerdo con que entres al mundo del modelaje?

De hecho, ella siempre nos empujó a perseguir nuestros sueños. Siempre nos motivó para arriesgarnos y alcanzar las metas. Ella fue estricta en el sentido de los valores, en las cosas que tienes que hacer, en ser organizada, responsable. Pero si te gusta cantar o bailar o modelar o algo relacionado con el arte, decía que lo hagamos sin miedo, porque al final se trata de disfrutar la vida, obviamente trabajando y siendo muy responsable.

¿A qué edad comenzaste a modelar?

A los 15 años. Ha sido un recorrido bastante fuerte. De repente a simple vista se ve sencillo, pero realmente hay bastante esfuerzo, de lo físico a lo interno.

Se cree que solo se necesita la belleza.

La belleza es un complemento. La actitud, la amabilidad y la forma de comunicarte generan impacto y fortalecen tu belleza.

¿Te invitaron a modelar o tú lo buscaste?

Yo he sido 100% deportista. Fui atleta: campeona dos años consecutivos en 100 y 200 metros. Pero quería probar algo nuevo. Y me fue muy bien: salí coronándome como Miss Teen en Lima.

¿Pero cómo llegaste a los concursos?

Vi un afiche de un certamen aquí en Ica. Me inscribí y ahí empezó todo. Me motivó poder desarrollarme personalmente y ser la voz de muchas mujeres, chicas, jóvenes que buscan creer en ellas.

¿En casa no te dijeron que te dediques al deporte?

Es que realmente somos polifacéticos; entonces, siento que podemos tener diferentes ramas: el deporte, el arte, también estudio Psicología. Todo se complementa. Se tiene que hacer de todo para descubrir nuevas cosas, para poder salir a adelante y ver, al final, lo que nos permite seguir creciendo.

¿Te costó adaptarte al mundo del modelaje?

Fue fácil, pero no solo por la belleza externa que cada una pueda tener, sino también por la esencia, que te hace ser tú misma, te hace resaltar y es algo que he podido destacar de mí, que siempre marco la diferencia.

¿Y cuál es tu esencia?

Podría ser la humildad. También la resiliencia. De hecho, el año pasado fue muy fuerte y muy complicado…

¿Por qué?

Una de mis hermanitas falleció. En el mes de julio. Ella tenía 18 años. Para nosotros fue un reto muy grande poder afrontar esa realidad. Y también estuvo lo de la Vendimia: el día que me coronaron, mi hermana se recuperó y le dieron de alta.

¿Y entonces qué pasó?

Mejoró en febrero. Estuvo estable todo marzo, pero fue decayendo. Y en julio falleció. Ella es la cuarta hermana.

¿De qué falleció?

Por una enfermedad. Se descubrió que tenía un cáncer al colón. Fue muy tarde. No se pudo hacer nada.

Desde que ha comenzado esta entrevista, he notado en ti una madurez mayor a tus 21 años. Trabajas desde los 15, a los 18 te mudaste a vivir sola, vino la enfermedad de tu hermana. ¿No sientes que la vida te ha hecho madurar muy rápido?

Ha sido muy fuerte. Mi crecimiento no ha sido de un cuento de hadas y princesas, pero siento que me ha hecho aprender bastante. Mi mamá nos ha inculcado tantas cosas buenas. Las experiencias que he ido viviendo me hacen quien soy y estoy contenta con la etapa que vivo. Sí, me mudé a los 18 a un cuartito.

¿Por qué lo hiciste?

En mi familia no es que hayamos estado en una buena situación económica. Vivíamos en una casa alquilada, no había mucho espacio para seis hermanos. En ese entonces yo trabajaba y vi factible mudarme, cerca de la casa donde vivía y era la habitación de la casa de una amiga. Y ahí fui creciendo y aprendiendo.

¿Eres la única hija que salió de casa?

Tengo un hermano en Lima, que actualmente se está probando en un equipo de fútbol, está entre Alianza y Boys. Mi hermanita, la última, está en un Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

Tus padres han hecho (o hacen) un buen trabajo.

Sí. Somos personas resilientes y fuertes.

¿Por qué, finalmente, estudias Psicología y no algo relacionado con la moda o el deporte?

Me gusta enfocarme en mi desarrollo personal. Siento que los jóvenes necesitan mucha ayuda para saber qué camino seguir. Siento que mi misión en este mundo es ayudar los jóvenes. Soy coach profesional, me gusta mucho esa rama, lo motivacional, la rama educativa y social.

Con todo lo vivido, ¿ser reina de belleza no podría parecer frívolo?

¿A qué se refiere con frívolo?

A que existe el estigma de que en las pasarelas o los concursos de belleza solo importa lo físico y las personas que participan solo están ahí por sus atributos externos. Y que la exigencia de esos mundos gira alrededor de la belleza.

Experiencias como la Vendimia me han permitido darme cuenta de que realmente no solo es belleza y que la experiencia que vivo es para compartirla con el mundo, con las niñas y jóvenes que de repente quieren entrar a ser modelos o reinas, pero hay que darles a conocer que no solo es la belleza externa, sino que también hay mucho internamente por construir. Es algo que me está fortaleciendo porque tengo hermanas mujeres. No considero que sea frívolo; en algún momento, de repente es frío y que genera un poco de confusión, pero algo que viví es que no gana siempre la más bonita sino la que tiene un impacto, la que realmente le va a sumar a las personas y al mundo.

Autoficha:

-“Soy Gabriela Ormeño Mateo. Tengo 21 años. Nací en Ica y viví en Parcona más de 10 años; ahí se encuentra la bodega de mi abuelo. Ahí pasamos el terremoto de 2007. Estudio Psicología, este año ya entro a internado, son mis últimos ciclos”.

-“Como coach profesional me dirijo más a lo motivacional porque mi objetivo de vida es orientar y motivar a los jóvenes, hacerles ver que tienen un gran futuro, porque ellos son el futuro; siempre es bueno dirigirlos y ayudarlos”.

-“Quiero estudiar inglés y especializarme en Psicología. Necesito potenciar mis habilidades. Tengo que prepararme antes de ir a un certamen importante como Miss Perú o Miss Universo. Me encantan Janick Maceta, Sheynnis Palacios y Catriona Gray”.

