Gabriela Fariña, artista: “Hay que rendir homenaje al Perú, que nos ofrece mucho”

Su abuelo materno donó los nueve troncos de madera balsa para la expedición Kon Tiki, la aventura del noruego Thor Heyerdahl que partió del Callao a la Polinesia.

Su madre ecuatoriana estudió Psicología y Ciencias Políticas en tiempos que no era común que las mujeres sigan carreras profesionales.

Gabriela Fariña von Buchwald, la nieta y la hija, estudió arte y diseño en su transitó por la Universidad Católica, en Washington, Harvard, la Bauhaus en Alemania y París. Pero siempre volvió al Perú.

Y ahora, en su primera muestra individual le rinde homenaje al país que la vio nacer. ¡Hola Perú! se exhibe en el Palacio Municipal y de la Cultura de la Municipalidad de San Isidro (Av. Los Incas 270). Va hasta el 19 de enero de 2025. Son 27 obras: 11 escudos, nueve abstracciones del Perú, una bandera, un díptico, escudos de 1821 y 1825 y cuadros de la costa, sierra y selva, piezas que elaboró durante un año y medio.

El ascensor me lleva directo a su departamento. Cruzo el umbral de la puerta y hay que sortear las obras que conforman la exposición. Tiene el mapa del Perú de color negro, pero también una caja con etiquetas de colores, que los visitantes pueden pegar sobre aquel mapa sombrío. El rojo es respeto, naranja es gratitud. También hay colores para la justicia, el perdón, la transparencia. Y en suelo descansa una coraza de palmera que utiliza para la cornucopia de la esperanza.

¿Por qué pensar el Perú desde los escudos?

Es que todo fue como un engranaje. (La galería) Forum me invitó a participar para celebrar el Bicentenario con 200 artistas más y se llamaba Un país partido en dos. Pensé en ese título y dije “no”; decidí voltear el titular para que sea algo que una.

¿Por qué?

¿Por qué celebrarlo desunidos? Es más, rescaté un lema nacional que ya está perdido: Firme y feliz por la unión. Así nació mi primer escudo, que fue uno español. Luego una amiga me dice por qué no participamos en Maravillarte, y me aceptaron el escudo que ya lo pinté en grande, un metro por un metro. Cuando lo ve la municipalidad, me dicen que querían invitarme a exponer. Pero tenía un solo escudo. Querían darme cuatro salas. ¿Cómo lo lleno? Ahí empecé a desarrollar el escudo chino, el japonés y más. Claro, toda la exposición no podían ser solo escudos. Ahí desarrollé el díptico del Perú levantándose; el de costa, sierra y selva; incluso tengo personajes de antes y ahora que han enriquecido de alguna manera al Perú, y hay como espejos para la gente se vea reflejada, porque todos podemos dar nuestro granito de arena por el Perú. Es más, sale un lema de José Abelardo Quiñones que dice: “Todos tenemos en el camino nuestro pedestal de héroe, todo depende de en qué momento queremos subir ahí”. Es como nutrir de cosas positivas al Perú. Creo que cada uno quiere dejar huella en su país. Si pensáramos en positivo, yo creo que podríamos enrumbar al país para ser mejor.

¿Y cómo afrontamos lo malo?

Hay que rendir homenaje a un país que nos ofrece mucho.

¿Qué tal ha sido (o es) tu relación con el Perú?

Mi mamá era ecuatoriana, pero ella nos inculcó amor a nuestro país. Yo nací acá. También nos inculcó dejar huella, trascender. Entonces, desde mi arte siento que estoy dando un pequeño mensaje, le estoy rindiendo homenaje a mi país.

¿Tu madre terminó identificándose con el Perú?

Sí, sí… Ella se sentía peruana.

¿Cómo llega al Perú?

Estudió en Canadá. Cuando vuelve a Ecuador sus amigas le dicen para visitar el Perú. Viene, conoce a mi papá y se enamora de él. Ella estudió Psicología y Ciencias Políticas. Ella nació en 1937. Mi abuelo era un visionario, él decía que la mujer tenía que estudiar. Y después se fue a Europa a estudiar francés. Para él era importante que una mujer sea educada.

Otro elemento distintivo de la muestra son los escudos peruanos con influencia española, africana, china. ¿Es una forma de extender el concepto de Perú?

Gracias a los ingleses, en Perú jugamos fútbol; gracias a los chinos, saboreamos el lomo saltado; gracias a los japoneses, el tiradito; gracias a Argentina, tenemos la independencia; gracias a España y África, está El Señor de los Milagros; gracias a Panamá, tenemos a Santa Rosa Lima; al mismo tiempo, gracias al Perú, se combatió la malaria en el mundo con la quinina y los suizos tienen un buen chocolate; lo que pase en la Amazonía afectará a Estados Unidos. Somos interdependientes y la polarización de hoy nos daña a todos. Es eso, somos un mundo pequeño, estamos conectados de una manera u otra al mundo.

¿Los peruanos somos conscientes de todas esas influencias?

Los chinos trajeron la chirimoya, el japonés trajo el pulpo a los platos peruanos… Yo creo que no se valora esta mixtura maravillosa que somos.

Y esa fusión sigue: lo que provocará el puerto de Chancay, la llegada masiva de venezolanos…

El Perú se seguirá transformando. El mundo en general es una transformación de culturas. Los países van cambiando

¿De qué depende que crezcamos como país?

Que se regrese a los valores, que haya más patriotismo.

Tuviste oportunidad de vivir afuera. ¿Por qué vuelves?

Cuando te vas a afuera, valoras y quieres más…

¿No es mejor vivir en el extranjero?

Yo no podría. Hay que pensar el Perú en grande.

Autoficha:

-“Soy María Gabriela Francisca Lucía Fariña von Buchwald. Mi hermano, peor: Martín Salvador Francisco Gustavo Herbert. ¿Por qué tantos nombres? No sé, pregúntale a mi mamá. Le dije qué pasó, me dijo ‘no sé, me gusta incluir a toda la familia’ (ríe). Me complicó los documentos”.

-“Nací en Lima, tengo 52 años. Acabé el colegio y estuve en la Católica estudiando Arte, y después me fui a estudiar a Rhode Island School of Design. Hice cursos en la Bauhaus de Alemania y en Francia estudié a artistas del siglo XIX. También pasé por Harvard”.

-“Ahora voy a exponer en Madrid y aún no sé qué tema voy a hacer. Tengo que ir investigando, averiguando. Creo que una cosa te da pase a otra. Se trata de buscar un tema que trascienda, que repercuta en la humanidad. No hago arte para mí, hago arte que deje algo, que haga reflexionar”.

