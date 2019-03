El escritor, periodista y guionista de cine, Gabriel García Márquez, cumpliría hoy 92 años. 'Gabo', que nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, al norte de Colombia, fue además un agitador cultural por convicción, y también padre del 'realismo mágico' en literatura.

Márquez fue autor de obras tan emblemáticas como 'El amor en tiempos de cólera' y 'Cien años de soledad' (1967). Esta última fue traducida a 35 idiomas y se han vendido más de 30 millones de ejemplares.

Justamente hoy se conoció que Netflix adaptará la obra para convertirla en una serie para ser llevada a su plataforma en 2020.

García Márquez también fue miembro de la Academia colombiana de la Lengua, impulsor de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, con sede en La Habana (1985) y de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (1994).

El 6 de marzo de 2014, el autor de 'El amor en los tiempos del cólera' y 'Crónica de una muerte anunciada' salió a la puerta de su residencia en un lujoso barrio al sur de la capital mexicana para agradecer a las personas que habían acudido a felicitarlo. Esa fue la última vez que se le vio en público.

Falleció un 17 de abril de 2014.

García Márquez respondiendo a periodistas luego de que se le declare ganador del Premio Nobel en octubre de 1984. (Getty) García Márquez respondiendo a periodistas luego de que se le declare ganador del Premio Nobel en octubre de 1984. (Getty)

Aquí algunas de sus frases emblemáticas:

- "Lo único que me duele de morir, es que no sea de amor".



- "La creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos".



- "En realidad, el único momento de la vida en que me siento ser yo mismo es cuando estoy con mis amigos".



- "El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar".



- "No tenemos otro mundo al que podernos mudar".



- "El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta".



- "La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla".

- "Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar".

Su funeral se llevó a cabo en México, en el Palacio de Bellas Artes en 2014. (Getty) Su funeral se llevó a cabo en México, en el Palacio de Bellas Artes en 2014. (Getty)

- "No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad".



- "Me desconcierta tanto pensar que Dios existe, como que no existe".



- "La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener".



- "Ningún lugar en la vida es más triste que una cama vacía".



- "Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez".



- "Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años fue a decir no cuando es no".

- "Hay que ser infiel, pero nunca desleal".

VIDEO: Aracataca, cuna de ‘Gabo’, llora su muerte.