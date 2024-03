Este miércoles 6 de marzo se lanza en Hispanoamérica la novela inédita de Gabriel García Márquez (1927- 2014) titulada ‘En agosto nos vemos’. Este martes, los hijos del escritor, Rodrigo y Gonzalo García Barcha brindaron detalles en una conferencia sobre el nuevo libro del autor, el cual será publicado a pesar de que el autor colombiano nunca barajó esa opción en vida.





LA CAPACIDAD DE JUZGAR DE GABO

Rodrigo García Barcha, uno de los hijos del autor colombiano, explicó que tanto él como su hermano, Gonzalo, comenzaron a sospechar de que quizás su padre había perdido la “capacidad de juzgar su libro” ya que él en sus últimos años había dicho tajantemente sobre En agosto nos vemos que “no sirve. Hay que destruirlo”.

“(...) empezó a haber un acceso al libro y nos despertó la curiosidad de volverlo a leer. Así nos dimos cuenta de que el libro estaba mucho mejor de lo que recordábamos. Entonces empezamos a sospechar de que al igual de que Gabo perdió la capacidad de escribir, también perdió la capacidad de leer. Entonces es posible que haya perdido la capacidad de juzgar el libro. Cuando él decía que el libro no sirve, no tiene sentido, es un desorden, pues nos hizo sospechar de que perdió la capacidad de juzgar el libro”, sostuvo García Barcha en la conferencia, donde estuvo además acompañado de Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House.





Gabriel García Márquez: ‘En agosto nos vemos’, novela inédita del nobel colombiano se publicará este 2024. (Foto: Random House)





“Si Gabo hubiere estado mejor de sus facultades el mismo libro no existiría. Él nunca guardó libros no editados. Todo libro que él no terminaba y con el que no estuviera satisfecho era destruido. El hecho de que no destruyó este libro, es un síntoma de que el libro se le volvió un poco indescifrable, algo que se le olvidó. Un Gabo en sus cabales hubiera o terminado el libro, hubiera seguido puliendo o lo hubiera destruido para que no haya restos del libro”, explicó Rodrigo.

Para el hijo de García Márquez, el hecho de que su padre no haya destruido físicamente todo resto de su novela significa que en el fondo había una posibilidad de que no lo molestaba completamente.

“No hay más libros, porque no hay más libros no terminados. Este es un sobreviviente. Teniendo en cuenta de que decía que no funcionaba, pero no lo destruyó. Nuestra impresión de que dejó de poder juzgarlo y de que a nosotros nos gustaba, eso nos animó a pensar de que podía ser publicado.





Mural en Bogotá rinde homenaje a Gabriel García Márquez. (Foto: EFE)





FINAL ORIGINAL

En la misma conferencia, Gonzalo, el otro heredero del escritor afirmó que la novela siempre tuvo un final. Ello debido a que existen los rumores de que el autor colombiano no terminó por definir el desenlace de En agosto nos vemos.

“No se ha agregado nada en los múltiples originales que dejó Gabo de esta novela. Es cierto que en algún momento se comentó que carecía de un final. Pero Cristobal Pera que trabajó muy de cerca con Gabo estos manuscritos nos confirma que en algún momento con Gabo en vida. Es decir, conversando con Gabo. Cristóbal le planteó esa duda y Gabo le dijo ‘no, no’, la novela tiene un final’. Y en ese momento leyeron juntos el final de la novela”, explicó.

Gonzalo aclaró también que más allá de un trabajo de edición, a la novela no se le ha sumado frases o algún tipo de agregado.

“No se ha hecho un trabajo de edición hasta el punto de agregarle frases. La novela estaba si acaso un poco dispersa en un número determinado de originales, pero estaba completa. Eso ha sido muy importante. No hemos agregado nada. Lo que ha hecho Cristóbal es un trabajo más de arqueología, de recolectar entre todos los manuscritos que existían y así llegó a un final original. El mismo ha dicho que su trabajo se ha limitado a la verificación de datos, el trabajo de un editor”, puntualizó.





"Mi padre empezó a escribirla mucho tiempo antes de morir (...) Tuvo la idea por décadas





Creció con mujeres fuertes.





