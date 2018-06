Guía política del Mundial: El fútbol, la oportunidad para conocernos más

Mohámed bin Salmán, Gianni Infantino y Vladimir Putin. La fotografía de la inauguración del Mundial no la tuvo ni Robbie Wiliams ni el ruso Chéryshev. La postal se la robaron tres figuras que posiblemente nunca hayan pateado un balón. Un príncipe saudí, un presidente suizo de la FIFA y un mandatario ruso. El fútbol también es un manjar para la esfera política. Rusia no tenía por qué ser la excepción y el primer partido nos trajo la reunión de líderes de países que en la esfera geopolítica no mantienen una relación tan amistosa. Arabia Saudita y Rusia. Dos naciones que solo el fútbol podría juntar.

“Esa foto de Putin dándole la mano al príncipe es bastante potente. Te muestra el poder político detrás de todo lo que estamos viendo” . Bruno Rivas, el periodista e hincha del Sport Boys, que observa cada partido del Mundial con mirada sospechosa, tiene las herramientas suficientes para entender que el torneo más importante del mundo es también un juego geopolítico. Más de diez años reporteando internacionales en el diario El Comercio lo avalan.

A Rivas le tomó todo el verano de este año escribir Guía política del Mundial Rusia 2018 (Mitin, 2018). La idea se le presentó en una noche de insomnio, cuando recordó lo bien que les había ido a unos artículos suyos publicados en su Facebook a propósito de Brasil 2014. El libro busca alejarse de la narrativa deportiva y, más bien, se presenta como un paralelo entre lo que ocurre con cada selección y la situación política del país. El detrás de cancha, si lo ponemos en términos futboleros.

NO SOLO ES GRITAR GOL

Por estos días Rusia es la capital del mundo. La nación de Putin logró hacerse con los derechos en 2010. Once mil millones de dólares fueron a parar en la organización y cientos de miles de dólares a la seguridad. “Un país para poder venderse al mundo y ganar influencia puede usar el deporte.

Hoy en día miles de personas están en Rusia y el país aparece ordenado, victorioso, seguro. Su objetivo es conseguir influencia, poder”, indica Rivas.Y así como Rusia, cada una de las 32 naciones llega al Mundial con una situación política especial. Una Argentina caldeada tiene puestas sus esperanzas en Messi, Alemania contrasta la continuidad de Merkel con un equipo renovado y naciones como Irán se han encontrado con discusiones como los derechos de las mujeres.

El Perú, recientemente eliminado, se golpeará ahora con la crisis política aletargada por la clasificación. Guía política del Mundial nos da ese panorama, esa dosis de ubicaína para entender que el fútbol también se juega en otras canchas.

LOS DATOS

- La victoria del amistoso ante Croacia en marzo fue festejada en el Perú a pesar del duro contexto político: dos días antes, PPK había salido del poder.

- Mujeres en Irán ingresaron por primera vez en 39 años a un estadio en Teherán. Vieron en pantalla gigante el partido de su selección frente a España.