Frédéric Servant conserva el acento francés que heredó de sus padres franceses. Él nació en España, donde vivió hasta los 4 años. En casa se hablaba francés, pero el mundo parecía su hogar: cambiaban de país cada tres o cuatro años. Bélgica, México, Chile y Francia fueron algunos de sus destinos. Y el Perú lo es desde 2015, donde continúa su faceta como empresario y donde ya echó raíces: tiene dos hijas peruanas.

Pasó por Nestlé en Francia y hoy es presidente de Directorio y jefe de Proyectos de Inmobiliaria Portalia, desde donde lidera el proyecto Refugio, un parque gastronómico que reúne a 27 restaurantes, entre cocina peruana y comida internacional; un espacio construido con materiales ecológicos, una apuesta que busca ser sostenible, frente a la Universidad de Lima, en Santiago de Surco.

Ya le pasa que cuando está en otro país busca un lugar para probar comida peruana. Y detecta cuando falta limón o ají. “Tengo el problema de los peruanos, que me doy cuenta de que el sabor no es exactamente el mismo”, me dice Frédéric y sonríe desde Portugal, donde ya encontró un lugar para comer cebiche, mientras espera volver a Lima.

-¿Cómo definir Refugio?

Queríamos crear un parque que pueda ofrecer la variedad gastronómica que tiene el Perú. Nos enfocamos en crear un ambiente agradable. La vida en la ciudad no es tan fácil, hay ruido, hay tráfico, hay contaminación; entonces, queríamos crear un refugio dentro de la ciudad, con zonas verdes, materiales orgánicos, lindas luces, con sol y sombra, y tratando de tener toda la oferta gastronómica peruana.

-¿Por qué hacerlo realidad en medio de un momento complejo para el país?

Sabemos que las cosas van y vienen. Hay ciclos. Nosotros estamos para quedarnos, tenemos fe en el país. A nivel macro, Perú es un país sumamente rico, que tiene muchas oportunidades de desarrollo, tiene una fuerza cultural impresionante. No siempre será sencillo, no todo es plano. Vale la pena apostar por el país y su gastronomía, e impulsar el turismo.

-Entonces, es cierta la premisa de que los negocios gastronómicos nunca tienen pierde.

Trabajo en distintos países de Latinoamérica y en todos los países te hablan de Perú y de Lima como una capital gastronómica. Entonces, hay mucha gente que quiere ir a Lima solamente para ir a comer un cebiche, un lomo saltado, una causa y poder disfrutar de la gastronomía peruana. No hay pierde y hay que seguir apostando en este rubro. De a pocos Perú se está instalando como una de las potencias gastronómicas del mundo.

-¿Qué pasos deben dar hoy los empresarios del rubro gastronómico?

Seguir creando, seguir generando redes con otros países, seguir desarrollando proyectos en otros países.

-¿Hacer de Refugio un espacio ecológico y sostenible es para sumarse a una tendencia, es una nueva visión que los empresarios deben tener, debería ser parte de la normalidad?

En Europa lo sostenible y ecológico es un tema serio, porque ya ves consecuencias de las sequías, ves consecuencias del calentamiento global. Las nuevas generaciones deben tomar eso muy en cuenta. Sí considero que debe ser la nueva normalidad, hay que desarrollar los nuevos proyectos tomando ese tema en consideración. Y es lo que tratamos de hacer, por eso trabajamos con una certificación para esos temas, a nivel de cuántos materiales ocupas, qué tipo de material, a nivel del consumo eléctrico y del agua. La idea es tratar de ser más sostenible que la norma.

-¿Cuál es el perfil del empresario 2023?

Un empresario que se preocupa del conjunto, del impacto que los proyectos tienen, no solo para la empresa sino para todos los actores. Yo veo muchos amigos empresarios en temas de Internet, app y temas digitales y ves la diferencia, es gente que se preocupa del conjunto. Una de las cosas que queríamos lograr con Refugio es que se pueda ejecutar rápidamente y que tenga flexibilidad, modularidad que se puede conseguir trabajando, por ejemplo, con contenedores marítimos que hemos reciclado y que mañana los sacas y te los llevas; son cocinas móviles.

-Me parece que en Dubai hicieron un estadio con containers.

Así es y creo que el mundo nos empuja hacia eso: cosas modulares. Estamos en una época en la que las cosas cambian muy rápido y cada vez cambiarán más rápidamente. En proyectos inmobiliarios de largo plazo necesitas tener cierta flexibilidad, cierta modularidad. Creo que eso va de la mano con un empresario que tiene que ser adaptable y modulable.

-Habiendo vivido en varios países, ¿por qué el Perú?

Perú aparece después de mi maestría, un MBA entre Francia y Singapur, cuando salió la oportunidad de venir al Perú.

-¿El vértigo que puede tener Lima no lo ahuyentó?

Me gustó la energía a nivel de gastronomía. Me gusta comer bien y cuando llegué, eso fue lo que más me impactó. Me gustó que haya nuevos restaurantes todo el tiempo y de muy buen nivel. Y siempre me impactó de los peruanos cómo se las arreglan, esa capacidad de encontrar soluciones y adaptarse en tiempos de crisis, es una gran fortaleza del peruano: aunque el clima no esté tan bueno, siempre se las arreglará, siempre encontrará una solución, y eso se vio en la crisis del COVID.

-Usted ya se quedará en el Perú.

Planeo quedarme varios años más. Estoy muy feliz con este equilibrio. Cuando estoy en Perú, soy feliz.

AUTOFICHA:

- “Tengo 40 años. Hice una maestría en Negocios Internacionales en París con especialización en Marketing. No estudié cocina, pero cocino en casa y me encanta cocinar. Mi padre es empresario, trabajó para L’Oréal, por eso viajábamos tanto”.

- “Toda mi vida profesional la hice en Nestlé, entre 2007 y 2014, en Francia. Después hice la maestría y vine a trabajar para Portalia, donde hoy soy presidente del directorio, también estoy encargado de los nuevos proyectos. Y soy director de otras empresas”.

- “Si tuviera que estudiar algo trataría de que sea alrededor de la programación o de las inteligencias artificiales. En Refugio ya tenemos un proyecto con una app y la idea es que dentro de algunos meses puedas pedir lo que quieras desde tu mesa, con tu teléfono, ya lo estamos trabajando”.

