'Freddie, La leyenda', una obra teatral sobre el líder de Queen

A más de 25 años de la partida del cantante, compositor y músico Freddie Mercury , el mundo lo sigue recordando. Aún se sienten las réplicas de la comentada película ' Bohemian Rhapsody', protagonizada por Rami Malek, que se estrenó a fines del año pasado. Cinta que ha logrado reconocimientos en los premios Oscar, Globos de Oro, Bafta y Aacta.

Como parte de los tributos al talento de Mercury, se han activado una serie de espectáculos en todo el mundo. Dentro de ese universo de elogios a la carrera del creador de “Bicycle race” está la puesta en escena de danza Freddie, La leyenda, que se presenta desde hoy en el Teatro Ricardo Blume, de Jesús María. El espectáculo es protagonizado por el reconocido bailarín Pedro Ibáñez, quien ha participado en obras como 'Billy Elliot'.

A través del baile nos llevará por un viaje hacia los momentos más importantes de la vida del vocalista de Queen: sus romances, los excesos, el descubrimiento de su sexualidad, la enfermedad que lo llevó a la muerte y, por supuesto, el legado musical.

' Freddie, La leyenda' también le dará protagonismo a la música que lo encumbró, interpretando conocidas canciones como “Radio Gaga”, “Save me”, “Love of My Life” y “Somebody to Love”, entre otros grandes éxitos de la legendaria banda británica.

Danza con sentimiento

“A veces pueden decir que el teatro es el que mejor permite expresar emociones, pero creo que la danza también es capaz de hacerlo”, explica Gastón Curbelo, bailarín y coreógrafo a cargo de esta obra.

Curbelo explica a Perú21 que para este espectáculo se eligió a profesionales dedicados al baile que cuenten con una técnica impecable. Es así que se seleccionó a Alejandra Valera, bailarina que interpretará a Mary Austen, una mujer importante en la vida del cantante, a quien le compuso el tema “Love of My Life”.

La obra de un grande como Mercury, que se entregó en cuerpo y alma a la música, merece ser contada con todos sus matices, sus luces y sus sombras, y las emociones que generó. Este espectáculo, único en su estilo, promete mostrar la capacidad que tiene la danza para contar historias.

- 'Freddie, La leyenda' se presenta hoy y mañana, a las 8 p.m., y el sábado y domingo, a las 7 p.m., en el Teatro Ricardo Blume (Jesús María). Entradas en Joinnus a S/50.