Fred Rohner: "Para ser una república, debemos dejar la apatía, la indiferencia"

En Historia secreta del Perú 2, el docente, escritor y etnomusicólogo Fred Rohner se pregunta por qué no somos una república. Con ello, el libro presenta una mirada crítica a nuestra idea de nación y, pese a haber sido escrito antes, adquiere mayor resonancia con la fiebre del Mundial o el destape de los audios de la vergüenza.

En el prólogo de su libro, León Moya plantea que el fútbol es tal vez lo único que nos une como peruanos.

Yo creo que nada. A mí no me gusta el fútbol. Lo que nos une, más que algo, es la aspiración a ser algo. Hay una idea de nación, de la que unos se sienten parte, otros menos, y es problemática porque buena parte de peruanos no son ciudadanos con todas las de la ley.



Ello está en su comentario de “Contigo Perú”, canción que adoptaron los hinchas.

La canción se contenta mucho con la geografía (costa, sierra y selva), y no concibe a los peruanos como actores importantes en la construcción de la nación. El país va a ser siempre la imaginación de alguien, pero no debe basarse en estereotipos porque ello se utiliza para decir cuál es el lugar de cada quien.

Vamos hacia el bicentenario sin conocernos.

Y no tenemos ningún deseo real de conocernos. Nos sentimos cómodos pensando al otro desde los estereotipos.

Otro obstáculo hacia 2021 es la corrupción.

Y cómo miramos al otro. Con los audios del CNM, se criticó el uso de ‘hermanito’ como evidencia de corrupción, cuando un montón de peruanos se tratan así por familiaridad. Lo grave no es el ‘hermanito’, sino que se negocien 10 verdes. No entendemos al otro.



Y solo faltan tres años.

Para ser una república, debemos dejar la apatía, la indiferencia. Además, ¿vamos a celebrar a Bolívar, un venezolano, poniendo trabas a los venezolanos? No digo que vengan todos, pero pensemos en esa vaina.

Plantea que la sociedad se divide en indios y señores.

Algunos sienten que son más por su apellido, dinero, cargo en el Estado. No hemos aprendido que el Estado somos todos, creemos que el Estado es una huevada que está lejos. Así, siempre vas a ser indio o señor de alguien, pero en esa dualidad, nunca vas a ser ciudadano.



(Perú21) El libro presenta una mirada crítica a nuestra idea de nación y, pese a haber sido escrito antes, adquiere mayor resonancia con la fiebre del Mundial o el destape de los audios de la vergüenza.(Perú21) Perú21

En las elecciones, ciertas autoridades buscan saltar la ley y postular a familiares.

No es nuevo. Es la construcción de un linaje, que no es problema solo del Perú. El peronismo convertido en kirchnerismo es también eso.



¿Y el fujimorismo?

El fujimorismo seguramente es lo peor, al menos para mí. No tenemos formación política.



Y añoramos a los militares.

La ciudadanía no es solo un derecho, es una responsabilidad, es aceptar ‘la cagué’, y enmendar. Llamar a los militares o pensar que son la solución es no asumir la responsabilidad de ser ciudadanos. Me alarma eso.



Los nuevos indios, plantea, son los gays, pulpines, emprendedores. ¿Quién más?

Las mujeres. Viven con miedo de subir a un taxi, que las puedan violar y en las comisarías les digan que lo provocaron, que les pidan pruebas. Hay toda una maquinaria que les dice ‘tú no eres un ciudadano’.



En lo personal, ¿cómo cree que recibirá el 2021?

Así como en el libro, renegando un poco, pero con ganas de hacer mucho. Es ocasión para hacer lo mucho que falta.

Dato

Historia secreta del Perú 2 (2018)

Editorial: Mitin

127 pp.

Ensayos que reflexionan sobre por qué no somos una república.