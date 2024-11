Franz Ferdinand electrizará Lima por tercera vez

Franz Ferdinand llega a Lima el 7 de noviembre con toda la potencia acumulada en dos décadas del más sabroso rock. Alex Kapranos, Bob Hardy, Julian Corrie, Dino Bardot y Audrey Tait, traerán éxitos como Take me Out, This Fire, Walk Away, entre otras rolas cargadas de la potencia sonora de la banda, pero sobre todo empapadas por el carisma del eléctrico Kapranos.

Es justamente Kapranos el miembro de la banda que más impacto causó en sus visitas anteriores a Lima. En aquellas visitas, fue visto recorriendo el jirón Quilca hasta donde llegó en búsqueda de vinilos antiguos y salió con una jugosa provisión de cumbia peruana.

Pero no solo eso, visitó mercados y se llevó algunas papas nativas, las cuales plantó en su jardín en Escocia.

Esta será la tercera vez que Franz Ferdinand se presentará en Lima, pero la expectativa es igual que la primera. Las entradas se están agotando rápidamente en el portal de Joinnus.

