Fiorella de Ferrari: "Mostremos la belleza y complejidad del autismo”

A los seis años de edad se fue con su familia a Argentina y volvió a los 16. En ese lapso de tiempo, no solo conoció un nuevo país, sino descubrió dos universos que nunca dejó: la educación y la actuación.

Hasta los 14 años, jugaba a la maestra y hacía obras de teatro que estaban en los escenarios de su imaginación. Pero le tocó pisar la realidad y los fines de semana trabajaba en una comunidad vulnerable con menores que consumían terocal; y durante la semana participaba en un taller de teatro.



Hoy es actriz y educadora que conoce sobre el Asperger. Ambas vocaciones las reúne en 'El curioso incidente del perro a medianoche', de Simon Stephens. Obra teatral que nos habla sobre el autismo y muestra el reto de generar un entorno familiar y social favorable. La temporada empieza este sábado, en el Teatro Peruano Japonés.



“No se trata de idealizarlo, sino de mostrar la belleza y desafíos que tiene una persona dentro del espectro autista. Eso nos hace a todos más sensibles y empáticos. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, sobre todo si creemos en el valor de la diversidad y en esta como un valor sustancial de la democracia”, explica la actriz, que empezó en TV conduciendo el recordado programa 'Mad Science'.



Nos abre las puertas de su hogar en Barranco, de techos altos, jardines amplios, una paz interior fascinante e iluminada por las ocurrencias del menor de sus tres hijos. Pero entramos e interrumpimos con estas preguntas.



¿Cómo se ve el mundo desde el autismo?

Es una palabra que incluye una cantidad de matices tremendos, entre un niño y otro. Siempre es delicado y peligroso estereotipar. Lo que la literatura propone es que se trata de un mundo sensorialmente más intenso. Hay niños sumamente visuales, con una capacidad de observación tremenda, pero también tienen que lidiar con la cantidad de información que entra visualmente y organizarla. Hay niños que son muy agudos auditivamente, muy sensibles; incluso, tienen que usar audífonos que cancelen ruidos.

¿Qué ideas se deben desmitificar alrededor de las personas con autismo?

Uno de los mitos que claramente estamos rompiendo es que los niños o niñas son personas menos inteligentes, con retraso mental. Hoy sabemos que, incluso, los niños que no tienen lenguaje son absolutamente competentes, inteligentes, pero que necesitan las condiciones y canales adecuados para expresar su inteligencia. Son niños muy sensibles, muy sofisticados y que esperan del adulto una relación sensible, a la altura de su inteligencia.

¿Y los adultos qué tan sensibles somos?

Depende del ámbito. Una escuela inclusiva que realmente entiende la neurodiversidad y que la considera como un valor que enriquecerá la calidad de vida generará las condiciones para que la inteligencia, sensibilidad y los puntos de vista de estos niños sean parte de la cultura que se construye.

Me temo que, por ejemplo, en la escuela pública es un poco complicado hallar eso.

En la pública y la privada el gran desafío es entender la diversidad en toda su complejidad.

Es más, en general hay desconocimiento sobre lo que representa el autismo.

La historia del autismo es bastante trágica. Hasta hace pocos años eran chicos institucionalizados, aislados de su familia y durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados. Eran personas excluidas. Es gracias a investigadores como Hans Asperger (que le da nombre a una condición incluida en el autismo) que sabemos más sobre esta condición que es fascinante y que, sin duda, tiene sus desafíos. Precisamente, ' El curioso incidente del perro a medianoche' no pretende idealizar la condición, pero tampoco simplificarla. Mostremos la belleza y complejidad del autismo. Además, es una condición que nos ha permitido hacer grandes avances en la humanidad; es decir, muchos de los avances científicos se los debemos a las personas con autismo.

¿Cómo afrontar los casos de autismo?

Es importante la intervención temprana: cuando el padre o la madre reconoce que su niño tiene cualidades que le llaman la atención, de un niño atípico. Y no se trata de algo que se tiene que curar; es una condición, una forma de interpretar la realidad y darle significado al mundo; no es una condición que queremos reparar. No es una enfermedad. Son personas que deben expresar su potencial y que puedan ser parte de una comunidad.



¿Qué tienen en común el teatro y la enseñanza?

En ambos casos estamos en la búsqueda de construir comunidades. En el teatro tenemos un propósito común: contar una historia en la que creemos y porque hay algo importante que queremos decir, pero también es un espacio de formación, creces con tus compañeros, es un proceso de construcción original, pero que se hace en la interacción.

¿En la educación actual falta el componente artístico?

Más que el arte como resultado, el lenguaje artístico puede ser un medio precioso para construir un punto de vista sobre algo, un concepto, para explorar una idea. Cuando uno explora una idea a partir de más de un lenguaje, cada lenguaje te abre una puerta. Y que la escuela no sea tanto un lugar de reproducción sino de construcción de significados y conocimiento. Los lenguajes también son una metáfora de la diversidad. Cuando la escuela es un lugar de exploración, las ideas y propuestas pueden ser de gran contribución.

¿Qué has aprendido de tu experiencia con el autismo?

Enriquecer mi idea de ser humano. Es como mirar el mundo con nuevos ojos o con otros lentes. Es tener la oportunidad de lograr una nueva lectura de la realidad.

¿Y cómo son esos lentes?

De muchísimos colores y de una amplitud tan sofisticada que me gustaría poder estar a la altura de su inteligencia. Si hay algo que es hermoso y nos mueve, es sentir que estamos aprendiendo y viendo la realidad con nuevos ojos, que es una característica de la infancia en general.

Autoficha:

- “Tengo 40 años. He estudiado Educación en la Universidad Católica y, además, soy actriz; aprendí actuación en muchos talleres desde chica. En 2005 abrí un nido y hace seis años empezamos a crecer y ahora son seis escuelas donde atiendo a niños y niñas desde uno hasta cuatro o cinco años de edad”.

- “Hace seis años, abrimos un colegio por pedido de las familias para darle continuidad al proyecto. Y tenemos un programa de acompañamiento de escuelas privadas y públicas en contextos emergentes, dándoles soporte pedagógico para que sean un referente”.

- “La educación y el teatro son mundos maravillosos, absolutamente necesarios en mi vida. Es cierto que el proyecto educativo ha tomado más de mi tiempo, porque ha ido creciendo y siento una responsabilidad muy grande con las familias y niños y niñas. Quisiera dedicarle más tiempo al teatro”.