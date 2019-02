Finalizó el rodaje de película basada en la vida del poeta Javier Heraud

' La pasión de Javier ', película basada en la vida del poeta peruano Javier Heraud finalizó su rodaje y ahora se prepara para su estreno este año. El largometraje es protagonizado por Stefano Tosso quien interpreta al vate, conocido por el poema "El río".

La película es dirigida por Eduardo Guillot ('Caiga quien caiga') y fue filmada en locaciones de Lima, Madre de Dios y París.

Según el equipo de producción del filme, el rodaje concluyó el pasado 31 de enero tras varios meses de trabajo. Las últimas escenas se realizaron en la selva de Madre de Dios (Puerto Maldonado y Reserva de Tambopata), en donde participaron los actores Stefano Tosso, Tommy Párraga y Óscar Yepez.

Eduardo Guillot ('Caiga quien caiga') dirige 'La pasión de Javier' (Difusión).

La última etapa del rodaje de ' La Pasión de Javier' contó con el apoyo del gobierno regional de Madre de Dios. La cinta muestra los hermosos paisajes naturales de la selva peruana. Asimismo presenta una Lima ambientada en inicios de los años 60.

La trama se remonta a comienzos de los años 60, en una época marcada por la efervescencia y el romanticismo de la revolución cubana en América Latina. Javier Heraud es un destacado estudiante de Literatura y joven poeta quien va en busca de un controversial llamado lo que conlleva a una confrontación entre las expectativas que sus padres y la sociedad tienen de él. Esta situación lo lleva a iniciar un viaje que que le abrirá sus ojos y lo llevará hacia un destino que anticipó en su poesía.

Stefano Tosso, Tommy Párraga y Óscar Yepez en locaciones de Madre de Dios (Difusión).

En el filme también actúan Lucho Cáceres, Sofía Rocha, Vania Accinelli, Oscar Yepez, Tommy Párraga, Patricia Barreto, Fiorella Pennano.

Solo para recordar a Javier Heraud, un fragmento de "El río":

"Yo soy el río.

Pero a veces soy bravo y fuerte

pero a veces no respeto

ni a la vida ni a la muerte.



Bajo por las atropelladas cascadas,

bajo con furia y con rencor,

golpeo contra las piedras más y más,

las hago una a una pedazos interminables.



Los animales huyen,

huyen huyendo cuando me desbordo

por los campos, cuando siembro

de piedras pequeñas las laderas,

cuando inundo las casas y los pastos,

cuando inundo las puertas y sus corazones,

los cuerpos y sus corazones.



Y es aquí cuando más me precipito

Cuando puedo llegar a los corazones,

cuando puedo cogerlos por la sangre,

cuando puedo mirarlos desde adentro.



Y mi furia se torna apacible,

y me vuelvo árbol,

y me estanco como un árbol,

y me silencio como una piedra,

y callo como una rosa sin espinas".