La celebración por el Día de la Independencia de este año llega marcada, irónicamente, por la restricción de nuestras libertades. Todo debido a una pandemia que nos ha llevado a repensar nuestra forma de vivir y adaptarla a la bautizada como nueva normalidad.

En ese sentido, una de las industrias que más ingenio ha debido demostrar para reinventarse ha sido la de los espectáculos. Un ejemplo de ello llega de la mano de la obra que hoy y mañana presentarán François Vallaeys, Tania Castro y Javier Echevarría a través de plataformas virtuales.

En ¿Somos libres? Cuentos para la Independencia, los tres artistas narrarán una selección de seis cuentos populares con los que esperan llevar a su audiencia a cuestionarse cuán libres somos como ciudadanos y como peruanos, tras 199 años de Independencia y cuatro meses con libertades restringidas por la amenaza del coronavirus.

“François es nuestro maestro narrador, tanto mío como de Tania. Hace 16 años presentamos un espectáculo juntos y nunca más lo volvimos a hacer. Ahora, con la pandemia encima, François viviendo en Francia, Tania en Cusco y yo en Lima, se me ocurrió decirles que había llegado el momento”, nos explica Echevarría.

“Los cuentos estarán seguidos de un conversatorio donde analizaremos el tejido de esas narraciones y la lectura de lo que está pasando. Será una doble reflexión, por un lado el Día de la Independencia siempre debería llevarnos a preguntarnos si somos independientes como seres humanos. Y, por otro lado, si la coyuntura nos lleva a celebrar la independencia en un sentido más profundo o todo lo contrario”, añade el psicólogo y actor.

DATO

Además de actores y narradores, Vallaeys es filósofo, Castro educadora y Echevarría psicólogo. A partir de ello analizarán los cuentos narrados.

Reto artístico

Echevarría confía en que la pandemia haya traído consigo una reflexión sobre las consecuencias de los actos individuales dentro de una sociedad. Otra elemento que también ha provocado -añade- son nuevos retos para los actores, tanto nóveles como veteranos, acostumbrados a un escenario y a medir la obra sobre la base de la reacción del público.

“Es un cambio radical porque no tienes el feedback inmediato que tenías antes y yo no soy muy tecnológico. Al comienzo sudaba toda la camisa, para mí es cómodo estar sobre un escenario frente a 300 o 500 personas. Me sorprendí porque estaba frente a una pantalla y me ponía tan nervioso como si estuviera en mis inicios”, confiesa.

“Ya he dejado de sudar y siento que le he encontrado el gusto, aunque evidentemente extraño el contacto con la gente. Ahora tienes que imaginarte cuál es el rostro de quienes decidieron apagar su cámara en la función”, agrega.

Tenga en cuenta

La obra ¿Somos Libres? Cuentos para la Independencia tiene programadas funciones por Fiestas Patrias para hoy y mañana a las 8 de la noche.

Las entradas para la obra tienen un valor de S/20 y están disponibles en la página web de Teleticket. Las funciones se transmitirán a través de la plataforma TLK Play.

