Aunque es difícil romper las tradiciones, la pandemia nos está obligando a reinventarlas. En estas Fiestas Patrias, las carpas multicolores de los circos estarían inundando las calles, avenidas y centros comerciales del país; sin embargo, no podrán tener más contacto con el público presencial hasta que se anuncie lo contrario.

Mientras, los artistas circenses empujados por la necesidad de trabajar y de continuar divirtiendo a la gente, están usando las plataformas digitales como Zoom y redes sociales para transportar la magia, los malabares, el algodón dulce y las narices rojas a los hogares.

Habemus circus

Con toda una vida alrededor de la carpa, Christian Oré, nos dice apenado que la pandemia ha destrozado a muchas familias de artistas. Él pertenece a la segunda generación de payasos. Su padre y tío son de aquellos itinerantes que viajan por los pueblos y regiones del país.

Actualmente, dirige la Escuela Experimental de Payasos y organiza el Primer Festival Internacional de Payasos Online. Además, con la experiencia adquirida durante la cuarentena usando la virtualidad para el circo, está asesorando a otros tres circos que esperan brindar espectáculos digitales.

Antes de la pandemia. La familia de artistas circenses de Christian Oré construyó una trayectoria alrededor de la carpa. Hoy, ante la necesidad de continuar con el show, cogen las herramientas de las plataformas digitales. (Foto: Archivo Escuela Experimental de Payasos)

Para él, los actores de teatro de alguna manera están familiarizados con la cámara; sin embargo, los trapecistas, payasos o malabaristas no: “La mayoría se dedican al día a día, muchos de ellos no tienen los medios para adaptarse o una laptop para trabajar vía Zoom. Es complicado porque una vez más se marca la diferencia entre los que tienen y los que no”, nos dice por teléfono. A pesar de las dificultades, como adaptar el encuadre, las cámaras y la dirección artística, Oré y su equipo ensayan vía Zoom porque es la plataforma que más se adecua a su apuesta por la transmisión en vivo.

Primer Festival Internacional de Payasos Online

Conectados con los niños

Jonathan Sajoux es conocido como El Jaglista, un malabarista que trabajó en varios espectáculos circenses, como de La Tarumba, y ahora tiene sus propias propuestas. Como parte de Los Circonautas ––y como todos los años–– tenían proyectada su participación en el circo de Fiestas Patrias que se levanta en MegaPlaza; sin embargo, con la limitaciones actuales llevaron el espectáculo a Zoom.

Payasos en la pantalla. El malabarista profesional Jonathan Sajoux y Los Circonautas realizan el espectáculo circense a través de Zoom. (Foto: Los Circonautas)

Con el Circo de El Jaglista realiza eventos privados por redes o plataformas y, con Los Circonautas, tiene una propuesta mixta que combina el vivo con escenas grabadas, esta es Los Circonautas: El gran salto 2.0. De esta manera puede jugar e interactuar con el público, pero esta fórmula (ahora exitosa) la fue descubrimiento poco a poco: “Durante la cuarentena empecé a moverme en el universo de las fiestas infantiles de forma virtual. He montado mi pequeño estudio en casa, con una cámara y una computadora. He comprado una tarjeta capturadora de video para poder usar la cámara de fotos como una webcam y tener una mejor calidad de transmisión. También, he cambiado a una conexión por cable de red. Estoy bastante satisfecho con lo que he podido lograr en este tiempo”. Para Sajoux la interacción con los niños durante sus presentaciones es intensa y vital.

Futuro digital

La Tarumba, el circo más emblemático del Perú, ha guardado la carpa de lona que representa la materialización de un sueño que comenzó en 1984. Fernando Zevallos, unos de sus fundadores, siente que las plataformas virtuales son una alternativa interesante para mantener la relación con el público y la sociedad: “No reemplazan los espectáculos presenciales pero crean las herramientas para que el público resista esta situación”, comenta Zevallos.

Actualmente, con el espectáculo Vital, han recopilado en video los principales números de La Tarumba, pensados en la peruanidad, para transmitirlos por Joinnus; sin embargo, no descartan la fórmula Zoom y la transmisión en vivo. “Estamos trabajando es un espectáculo que pueda recoger no solo la parte del show en vivo sino las experiencias de los artistas de circo y de La Tarumba durante esta situación, trabajado para la cámara. Queremos seguir creando cosas nuevas y me parece un reto interesante”, dice entusiasmado. Para Zevallos la virtualidad permite, además, llegar a un público más amplio e internacional.

La Tarumba trasladó la carpa a Joinnus y presenta el espectáculo Vital (Foto: La Tarumba)

Es imposible ocultar que en este mes patrio no queda mucho para celebrar, pero ante el pesimismo tenemos a los artistas que detrás del maquillaje y sus narices rojas tienen la magia de cambiar lágrimas por sonrisas.

Datos

El Primer Festival Internacional de Payasos Online (Fipon) será del 26 al 30 de julio. Participarán los más representativos nombres del mundo circense. Ver programación en https://www.facebook.com/events/679238432634994/

El Primer Festival Internacional de Payasos Online comienza mañana domingo 26 de julio y estas son sus actividades solo para este día: “Hablando de payasos”, con David Larible (Italia); espectáculo de Javi Javichi (España); “El payaso callejero” a cargo de Chacovachi (Argentina); “Pasta e’ trapos”, espectáculo de Pepe Picaporte (Costa Rica) y el show de los payasos Canchita y Trompetín (Perú).

El espectáculo Los Circonautas. El Gran salto 2.0 está disponible en la plataforma de Teleticket Play @teleticket.oficial desde hoy hasta el domingo 16 de agosto.

está disponible en la plataforma de Teleticket Play @teleticket.oficial desde hoy hasta el domingo 16 de agosto. La Tarumba está presentando por Joinnus el espectáculo Vital. Estará disponible hasta el 2 de agosto.

