¡Empieza Temporada Alta!, Festival Internacional de Danza y de Teatro, organizado por la Alianza Francesa, y gracias a la colaboración de la Embajada de Francia, la Municipalidad de Lima, el Instituto Ramon LLul (Cataluña), el Hotel Radisson RED Miraflores y otras organizaciones.

Esta séptima edición, curada por la coreógrafa y gestora cultural peruana Karin Elmore, ofrece una variada programación de teatro, cine, danza, talleres, master classes y encuentros con el público; una verdadera celebración de las artes escénicas en vivo, de la innovación, de la búsqueda de nuevos lenguajes y de otras narrativas escénicas.

Especialmente diseñada para que el público pueda disfrutar de la presencialidad, el Festival presenta propuestas exquisitas, creadas para el disfrute estético, para provocar nuevas experiencias en el público, para despertar reflexiones y nuevos conocimientos; para pensar y para gozar, para compartir y para soñar.

Las obras escénicas en distintos formatos propuestas por compañías de Francia, Argentina, España, República Checa, Austria, Brasil y Perú, se presentarán del 5 de febrero al 6 de marzo de manera presencial.

Espectáculos nacionales e internacionales del 5 de febrero al 6 de marzo.

El festival inaugura su séptima edición en el Teatro Municipal de Lima a las 7:00 p.m. con el espectáculo Attraction, de la compañía francesa Vincent Dupont. Se trata de una coreografía donde predomina la fuerza musical de sus cuatro artistas que a través de hilarantes movimientos conformarán un solo organismo.

Variada programación de las mejores compañías europeas y latinoamericanas

Una de las obras más aclamadas por la crítica que llega a Temporada Alta es “La persona deprimida” , dirigida por el reconocido director de teatro argentino Daniel Veronese, un crudo e íntimo relato en tercera persona sobre el estado anímico de una mujer. El monólogo basado en texto del mismo nombre del reconocido escritor norteamericano David Foster Wallace, e interpretado por la gran María Onetto, narra la historia de una mujer que vive con depresión y que acude a una psiquiatra para tomar un tratamiento. La obra relata el proceso familiar, y de su entorno al enfrentarse a una persona deprimida. Sin duda, una inquietante obra que hará reflexionar sobre los conflictos que viven las personas con depresión y concientizar sobre la importancia de la salud mental.

Desde Francia también llega Que du bonheur, creación de Tomeo Vergés, una deliciosa metáfora escénica donde la bailarina Sandrine Maisonneuve interpela al público sobre qué significa ser mujer en el mundo actual, una partitura incisiva y liberadora.

El Festival ofrece este año dos películas de danza para ser vistas en la Sala de Cine de la Alianza Francesa de Lima: la película Les Vagues, del destacado coreógrafo Noé Soulier, un espectáculo que nos ofrece toda la vitalidad, rareza y poesía en una creación para seis bailarines y dos percusionistas, y la película Corto, corto, largo y a veces corto, largo, corto, dirigida por Marcela Levi y Lucía Russo (Brasil), seguido de un conversatorio con las artistas. Esta fue filmada en Río de Janeiro, en Tijuca, y destaca por abordar momentos históricos claves a través de la danza contemporánea.

Espectáculos nacionales e internacionales del 5 de febrero al 6 de marzo.

España se hace presente con propuestas de danza, teatro y conferencia escénica. Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa es una obra de Bárbara Mestanza que se convierte en Pocahontas y cuestiona la historia contada por Walt Disney. También se presentará el espectáculo The Very Last Northern White Rhino, con la coreografía de Gastón Core y la participación del maravilloso bailarín de Costa de Marfil, Olouy, donde se festeja la vida y presenta la danza como exceso. Gracias a Temporada Alta de Girona llega también la conferencia escénica Livalone, que narra sobre los caminos para llegar a la autosuficiencia antes de los treinta años a través de un sarcástico performance del creador Francesc Cuéllar y el humor de Alejandro Curiel.

Presencia de proyectos escénicos producidos en pandemia

En el año 2021, la Alianza Francesa de Lima apostó por el impulso a la coproducción de espectáculos nacionales y binacionales, que se presentaron en nuestro teatro de manera presencial, algunos de los cuales se presentan por última vez en Temporada Alta:

El señor Armand, alias Garrincha (Perú/Francia), de Serge Valletti, dirigido por Gilbert Rouvière y con la actuación de Jorge Armas, una hilarante y fantástica historia que cuenta cómo el señor Armand, jugador oscuro del Júnior Olímpico de Marsella.

Nuestros cuerpos sin memoria, escrita por el joven y aclamado dramaturgo francés Baptiste Amann, y dirigida y adaptada por Sarah Delarby-Rochette (Francia) y Amaranta Kun (Perú), habla sobre la juventud, sus ímpetus, deseos, dudas y su increíble energía. Este proyecto es el resultado de una colaboración entre la Alianza Francesa de Lima, la Escuela Nacional de las Artes y Técnicas del Teatro (ENSATT - Lyon) y Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro (ENSAD-Perú) y se estrenó en agosto de 2021.

Finalmente, también se presentarán las obras de teatro Audiencia, de Vraclav Havel, dirigida por Vanessa Vizcarra, drama tragicómico de un solo acto que tiene lugar en la década de 1970 en Checoslovaquia, durante un régimen totalitario; Milimétrica, con la creación, dirección e interpretación de Kimiko Guerra, Andrea Pereda y Christian Olivares, un proyecto de danza concebido en la segunda edición de La Fabrique, residencias de artistas de la Alianza Francesa de Lima, que surge de la práctica de la improvisación vista como espacio de versatilidad dando lugar a nuevas corporalidades a través de palabras. Por último, la proyección de Malina, video dirigido por Carlos Cueva (LOT PERÚ), quien ofrecerá una conferencia sobre la obra de la escritora austriaca Ingeborg Bachmann.

Espectáculos nacionales e internacionales del 5 de febrero al 6 de marzo.

Teatro para toda la familia, talleres y master classes

Esta edición también ofrece la posibilidad de acercar el teatro a los niños y niñas. Para ellos, tendremos la coproducción de la Alianza Francesa de Lima con Tárbol, Teatro de Títeres, un homenaje a Antoine Saint-Exupéry, mundialmente conocido por su obra El Principito: El más hermoso y el más triste paisaje del mundo, dirigido por María Laura Vélez. También contaremos con el taller Principitos y principitas en acción, a cargo de Paola Eirene para niños y niñas de 6 años a más donde aprenderán a crear y animar sus propios títeres, a través de la Zoom.

Para los más grandes, tenemos el taller Que des bonheurs de danza contemporánea, dirigido por Sandrine Maisonneuve (Francia) y Álvaro Morell (España), donde pueden participar bailarines y bailarinas profesionales y amateurs. Por último, la masterclass: En búsqueda de nuevas estéticas de movimiento, taller de danza contemporánea dirigida por Gaston Core y Oulouy, que desarrollará una metodología de trabajo artística y proceso de creación contemporánea.

VIDEO RECOMENDADO:

Erick Iriarte sobre PL de Perú Libre: ”Va contra el secreto a las comunicaciones y acceso a la información”