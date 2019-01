Nueva edición del 'Festival Saliendo de la Caja' se inaugura el 24 de enero

Del 24 al de enero al 11 de febrero, creativos espectáculos de teatro, música, danza, y creación y producción escénica se presentarán en la nueva edición del Festival Saliendo de la Caja en el Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro).

El encuentro es organizado por la Especialidad de Creación y Producción Artística de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP que vuelve en su18 edición.

Las entradas para Saliendo de la caja se realizan en en Joinnus y en la boletería del CCPUCP, a S/15.

La inauguración será el próximo jueves 24 de enero, a las 8:30 p.m., con la presentación de la pieza 'Los oficinistas' que pertenece al proyecto (Un) Ser en la ciudad. Solo por este día, el ingreso a esta obra será libre.

El viernes 25 de enero (8:30 p.m.), disfrute de 'Desde el cuerpo: Proyectos de danza e investigación'. Una propuesta escénica que se compone de dos proyectos coreográficos de investigación.

'Desde el cuerpo'. 'Desde el cuerpo'. Difusión

El primero está dirigido por Lucía Rúa Bustamante: 'Espacios vacíos', pieza de danza contemporánea y movimiento acrobático que parte de la sensación de vacío existencial y la búsqueda incesante para completarse a partir de lo que está fuera de uno. El segundo es 'Eterna levedad: diálogo de estructuras coreográficas (DEC)', dirigido por José Ruiz Subauste, que explora los significados y hallazgos que surgen de la improvisación a partir de estructuras coreográficas específicas.

El sábado 26 y domingo 27 de enero (8:30 p.m.), se presentará 'Carajo' y 'Líneas',

'Carajo' nos presenta a un personaje que aparece en medio de un escenario y hará preguntas sobre su naturaleza: ¿Qué es este artificio llamado teatro? ¿Quién es el ente que me está dando voz? ¿Mi individuo parte de mí o de un texto previamente curado y escrito? ¿Es esto la realidad, o sólo una mentira muy bien contada?.

'Carajo'. 'Carajo'. Difusión

'Líneas' es una invitación a observarnos, encontrarnos y conectarnos a lo largo de los trazos de nuestra historia, con los rastros de nuestro movimiento y el entretejido de nuestras miradas. Es una experiencia para revalorar el presente que nos convoca en el tiempo y espacio buscando integrarnos como comunidad que se mueve, que danza.

El jueves 31 y viernes 1 (8:30 p.m.), disfrute de Pérdidas: Experiencias escénicas en que se presentará 'Plancha quemada', dirigida por André Dávila. Es un monólogo del dramaturgo César De María, en que se ve expuesto el dolor de una madre hacia la muerte de su hijo a través de la memoria emotiva. El viaje en un bus, ese día cercano a la navidad, le hará recordar la tragedia más grande de su vida.

También se escenificará 'Edmond', dirigida por Miguel Seminario': Bordeando los cuarenta años y con un acomodado puesto de trabajo de banco, Edmond Burke (Rodrigo Rodríguez), decide dar un giro a su vida, dejar a su esposa y sumergirse en los rincones más oscuros de la ciudad para conocer todo lo que había dejado al margen.

El sábado 2 (8:30 p.m.), se realizará el concierto 'Distancias'. Un viaje musical y poético de personas, que tal vez no están aquí o que estuvieron y ya no están, o que han estado tanto tiempo lejos que al volver, ya no las reconocemos y que sólo se diferencian por las distancias. Estos temas, en la voz de la decimista, compositora y cantante María Haydeé Guerra, habla de amores, de lucha, de gritos de esperanza y, sobre todo, de mundos que serían mejores si aquellas distancias entre nosotros mismos fueran menores.

El domingo 3, Esteban Rodríguez estará a cargo de un recital de guitarra eléctrica. Una experiencia a través de la visión del músico y compositor Esteban Rodríguez. Un recorrido a través de las posibilidades de una guitarra eléctrica que interpreta la identidad, la experimentación, el sentimiento y la razón.

El jueves 7 y viernes 8 se presentará 'Reencuentros: Experiencias escénica'. Espectáculos de teatro y música como 'Cuando una orquídea se marchita', de Analucía Rodríguez. Sobre una joven artista que enfrenta la muerte de su abuela indagando sobre las causas que la llevaron a tomar una decisión apresurada. Poco a poco, la protagonista descubre facetas desconocidas de la personalidad de su abuela y, al hacerlo, de la suya propia.

'Metanoia', de Daniela Plaza es una propuesta que consta de una pieza de danza acompañada de soporte audiovisual. En ella, se trabaja las distintas etapas que implican el cambio dentro de la vida de una persona. Habla específicamente de una persona estancada en una rutina la cual la limita a través de la retención de emociones y sensaciones.

'Metanoia'. 'Metanoia'. Difusión

'Nadie como tú', de Jimena Acuña. Presenta la relación de la bailarina en escena con su abuelo (al cual nunca conoció) que es representado por elementos del vestuario de la Marinera, principalmente por el chalán (sombrero) y a través de una silla de ruedas.

'Nadie como tú'. 'Nadie como tú'. Difusión

Y el sábado 9 y viernes 10 de febrero, no se pierda de 'Entonces… ¿quién mató al barón?'. Comedia que nos lleva al final de una era: La radionovela, y que presenta el nuevo entretenimiento de una generación: “El reality”. Una mirada divertida de cómo entrometerse en los problemas de uno es a veces lo que más rating puede generar a un medio de comunicación.