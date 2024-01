Ya faltan pocos días para que el público pueda disfrutar de la mejor música de la década de los noventas en el sexto Festival “Yo amos los 90s” el próximo sábado 10 de febrero del 2024 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y que tendrá a los máximos exponentes de la música de esa época.

Entre los artistas que compartirán escenario tenemos a Masterboy & Beatrix Delgado, Daisy Dee from Technotronic, E-Rotic, Ann Lee, y Sandy Chambers, quienes tocarán lo mejor de su música para el deleite de sus fieles fanáticos en nuestro país.

Cabe precisar que a Masterboy & Beatrix Delgado son famosos en todo el mundo gracias al éxito de su canción Are You Ready (We Love the 90s), cuyo videoclip cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales como YouTube.

Por su parte, Daisy Dee from Technotronic alcanzó su mayor popularidad a inicios de la década de los años noventa con sus consagrados hits musicales “This Beat Is Technotronic”, “Pump Up The Jam”, “92 Techno-Remix”, entre otros temas.

Cabe recordar que el esperado evento musical “Yo amo a los 90s” vuelve a nuestro país este 10 de febrero en el Parque de la Exposición, lo que será un gran concierto para celebrar por adelantado San Valentín. Las entradas todavía están disponibles a través de Teleticket.