Festival de techno “Yo amo los 90’s” vuelve al Perú en verano

El techno volverá al Perú en el verano de 2023 y lo hará a través de la quinta edición del festival de eurodance “Yo Amo los 90′s”.

El evento contará con reconocidos artistas como Haddaway (What is love, Rock my heart, Life) o Ice MC (Think about the way, It´s a rainy day, Run fa cover), quienes se presentarán el 11 de febrero del siguiente año para retroceder el tiempo en la capital al ritmo de los clásicos del techno.

La presentación se llevará a cabo en el anfiteatro del parque de la Exposición del Centro de Lima, a partir de las 5 de la tarde gracias a Euroconcert by Flores.

Otras estrellas de la música techno que se presentarán para hacer bailar a quienes aman el género y los años noventa son Kriss Orue (Tonight, Strangers, Love), Solid Base (Mirror Mirror, Stay with me, Colour of your dreams), New Limit (In my heart, Smile, Scream) y Capella (U got 2 let the music, Move on baby, U & Me).

Los interesados en asistir podrán informarse sobre el evento a través de las redes sociales de “Festival yo amo los 90′s”. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket de supermercados Wong y Metro.





OV7, conocido en sus inicios como La Onda Vaselina y Onda Vaselina, es un grupo musical pop mexicano formado en 1989.