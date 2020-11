Siguiendo el mismo camino que las instituciones culturales en el Perú, el Festival de Artes Escénicas (FAE) de Lima abre cuatro convocatorias que hacen un llamado a los profesionales de las artes escénicas para buscar historias que se adapten al formato virtual. En esta oportunidad, el interés se centra en aquellos profesionales del teatro, la danza, el circo, entre otros, que narren relatos creados dentro del marco de la difícil coyuntura nacional: la pandemia.

Nueve largos meses dejan experiencias dramáticas en la cuarentena, que podrían transformarse en una inspiración para la creación artística. Sea algún caso de salud o entrevistas online, el FAE acogerá proyectos con propuestas generadas en pandemia dentro de los concursos de Creación Escénica, Nueva Dramaturgia, Obras 2020 y Video escénico. En los dos primeros, el comité directivo buscará historias realizadas específicamente para la convocatoria y, en los últimos dos, obras que hayan nacido en el último año.

En la primera convocatoria Creación Escénica, se busca dramaturgos, danzantes, así como profesionales del circo, el stand-up o el clown que pudieran presentar una obra de hasta 40 minutos en formato virtual. El jurado dará prioridad a los tres proyectos que aborden temas sociales vinculados a experiencias originadas a partir de la pandemia por el nuevo coronavirus. Los ganadores tendrán un estímulo económico y el equipo se llevará hasta el 85% de la taquilla durante la presentación. Los interesados solo podrán participar hasta el 15 de noviembre. Las bases de la convocatoria se encuentran aquí.

“El teatro no para. Los artistas visuales aún pueden vender algunas obras de su trabajo a través de galerías, links privados o contactos personales. Sin embargo, en el caso de las artes escénicas, que requieren de la presencia del público y de un espacio escénico, los profesionales se han visto muy afectados. Entonces, surgió esta alternativa de la FAE para dar incentivos a los artistas”, asegura el director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y miembro del Consejo Directivo del FAE, Sergio Llusera, a Perú 21.

“Nueva Dramaturgia” lleva ese nombre porque representa las maneras modernas que las artes escénicas han adoptado en este siglo, en un contexto de tecnologías avanzadas y distanciamiento social obligatorio. En esta categoría, se admitirá que las obras tengan una duración de hasta 60 minutos. Las adaptaciones pueden estar inspiradas en obras literarias, guiones de cine, entre otros.

Sean participantes locales o internacionales, los profesionales podrán mandar sus creaciones hasta el 22 de noviembre. Los ganadores recibirán una asesoría sobre el guion presentado, así como un incentivo económico y el 20% de la taquilla recaudada en la presentación del proyecto ante el público. Las bases de la convocatoria se encuentran aquí.

“Cuando contamos nuestra vida, la contamos a partir de eventos. ‘Este año me accidente’, ‘En tal año murió mi padre’. Pero cuando cambiamos los eventos… por ejemplo, ‘Este año me enamoré’ o ‘Este año conocí un lugar inolvidable’ cambia también nuestra percepción del pasado y del futuro. Yo escribo teatro justamente por eso. Siempre he querido crear historias, pero también cambiarlas. Creo que por esa razón hay que participar en esta convocatoria al concurso de Nueva Dramaturgia”, comenta César de María, dramaturgo peruano, en un video publicado por FAE Lima.

Obras 2020 está dirigido a equipos audiovisuales, colectivos y cualquier profesional en artes escénicas que haya estrenado proyectos virtuales durante el Estado de Emergencia. Los textos que se presentarán hasta el 22 de noviembre pueden ser propios o de co-autoría. Solo 10 producciones saldrán elegidas, las cuales percibirán el 85% de la taquilla recaudada. Las bases de la convocatoria se encuentran aquí.

“Haremos una difusión de las obras en las plataformas del FAE, pues cada una tiene una base de datos enorme para captar público, y quienes deseen verlas podrán acceder por Joinnus. El nivel de difusión que tendrán las obras es una ganancia mucho mayor, en comparación con el porcentaje de taquilla que obtendrán”, asegura Sergio Llusera a Perú 21.

La última categoría Video Escénico es un concurso de preselección de obras que se podrán postular hasta el 31 de enero de 2021. Los participantes se someterán a una revisión de calidad artística por parte del comité, pero quienes decidirán al ganador serán los espectadores que den mayor número de “me gusta” en Youtube. Los ganadores recibirán un estímulo económico por parte de la FAE Lima. Las bases de la convocatoria se encuentran aquí.

Los miembros del comité que darán el veredicto sobre el material de adaptación en los casos que corresponda pertenecen a las instituciones que conforman el teatro: Británico Cultural, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Teatro La Plaza, el Ministerio de Cultura del Perú, el Gran Teatro Nacional, y por ocasión especial se suma el Centro Cultural de España en Lima.

Video recomendado

Entrevista a los coordinadores del FAE 2020