El Festival de Cine de Lima se inaugura este jueves 4 de agosto en varias salas de Lima. Bajo el lema ‘Latinoamérica sin Fronteras’ se proyectarán más de 300 películas en El Centro Cultural PUCP, la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y en Cineplanet (Alcázar, Primavera, Salaverry y San Borja).

Desde este viernes 5 al 11 de agosto, se presentarán en la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura largometrajes de las muestras paralelas 'Hecho en el Perú', 'ALDEA' y 'México en Lima'.

Las entradas a estas funciones estarán a la venta hasta este viernes 4 de agosto, en la boletería del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja). De 4 p.m. a 7 p.m. Desde el sábado 5 el horario de atención de la boletería será de 5 p.m. a 9 p.m. S/15.

A continuación te mostramos la programación:

Sábado 5

6 p.m. 'No te olvides de mí' (Argentina) 8 p.m. 'Wiñaypacha'(Perú)

Domingo 6

6 p.m. 'Sambá' (República Dominicana) 8 p.m. 'Los ojos del camino' (Perú)

Lunes 7

6 p.m. 'Atrás hay relámpagos'(Costa Rica) 8 p.m. 'El abuelo' (Perú)

Martes 8

6 p.m. 'Gira and the circus of life" (Brasil) 8 p.m. 'Deliciosa fruta seca" (Perú)

Miércoles 9

6 p.m. 'Keyla' (Colombia) 8 p.m. 'Nada queda sino nuestra ternura' (Perú)

Jueves 10

6 p.m. 'Tormentero' (México) 8 p.m. 'Pacificum, el retorno al océano' (Perú)

Viernes 11

6 p.m. 'Batallas íntimas'(México) 8 p.m. 'La libertad del diablo (México)