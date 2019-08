Festival de Cine de Lima: Todo sobre el punto de encuentro para los amantes del séptimo arte

Mañana inicia una nueva edición del Festival de Cine de Lima , que va hasta el 17 de agosto. Este año, la edición 23, trae el lema de “Escápate al cine” y qué mejor que hacerle caso a este tradicional festival, una oportunidad para escapar de la realidad y viajar por narraciones latinoamericanas y mundiales. Cerca de 400 películas nos esperan por nueve días. ¿Te quedarás en casa?

FICCIÓN

Dieciocho películas disputarán el gran premio. Sin duda la gran atracción es Canción sin nombre, de Melina León, que viene de recibir grandes elogios en otros festivales internacionales, incluido el Festival de Cannes. Hay que prestar atención a las otras películas como La bronca, de los hermanos peruanos Daniel y Diego Vega, la brasileña Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, la argentina Sueño Florianópolis, de Ana Katz, Enigma del chileno Ignacio Juricic, entre otras.

Argentina-Brasil-

Alemania-Noruega

Familia sumergida

María Alché

Argentina-Brasil

Sueño florianópolis

Ana Katz

BACURAO BACURAO

Brasil-Francia

Bacurau

Kleber Mendonça Filho,

Juliano Dornelles

Brasil-Alemania

La vida invisible de Eurídice Gusmão

Karim Aïnouz

Brasil-Francia-Holanda

Sin tu sangre

Alice Furtado

Brasil

Sócrates

Alex Moratto

Colombia-Argentina-Holanda-Alemania-Suecia-Uruguay

Monos

Alejandro Landes

Colombia-Francia

Litigante

Franco Lolli

Costa Rica-Argentina-Chile-Francia

Ceniza Negra

Sofía Quirós Ubeda

Guatemala-Francia-Bélgica

Nuestras madres

César Díaz

Guatemala-Estados Unidos

José

Li Cheng

México-Estados Unidos

La camarista

Lila Avilés

México

Las niñas bien

Alejandra Márquez

Perú–España– Estados Unidos

Canción sin nombre

de Melina León.

Perú-España-Colombia

La bronca

Daniel Vega y Diego Vega

República Dominicana-España

Miriam miente

Natalia Cabral Y Oriol Estrada

Uruguay-Argentina-España

Los tiburones

Lucía Garibaldi

ENIGMA ENIGMA

Chile

Enigma

de Ignacio Juricic.

DOCUMENTAL

Once trabajos se encuentran en la sección Documental, que tendrá la participación del peruano Gonzalo Benavente con La revolución y la tierra y By the name of Tania, de la peruana Mary Jiménez y la belga Bénédicte Liénard. También resaltan Las facultades de Eloísa Solaas (Argentina) y Una corriente salvaje de Nuria Ibáñez (México).

La revolución y la Tierra. La revolución y la Tierra.

Ausencia de m í (Melina Terribili), Las facultades (Eloísa Solaas), Días de temporada (Pablo Stigliani), Con el nombre de Tania (Mary Jiménez, Bénédicte Liénard), El amor es único (Marina Meijer), Lemebel (Joanna Reposi Garibaldi), Los sueños del castillo (René Ballesteros), La paz (Tomás Pinzón Lucena), Una corriente salvaje (Nuria Ibáñez).

IRRESISTIBLES

Películas latinoamericanas para todos los gustos que no querrás perderte. También competirán por el preciado Premio del público. La peruana Larga distancia compite en esta selección.

Larga Distancia Larga Distancia

HECHO EN EL PERÚ

Espacio dedicado a mostrar películas peruanas en estreno absoluto. Una selección de 7 trabajos, entre ficción y documental, compiten por tu voto. ( En medio del laberinto, La cantera, Mapacho, Hugo Blanco: Río profundo, Mi Barrios Altos querido, Máxima, Yutupis ).

Hugo Blanco Hugo Blanco

HOMENAJE: GRUPO CHASKI​

El Festival de Cine de Lima rinde homenaje al grupo de cineastas que miró el Perú, su precariedad, su marginalidad, su caos, pero también sus sueños y alegrías. Se proyectarán tres de sus producciones:

Gregorio: Miércoles 14,

Cineplanet Alcázar 3, 8 p.m.

Juliana : Viernes 16,

Sala Azul CCPUCP 9:30 p.m.

Kukama: Sábado 17,

Sala Azul CCPUCP, 3 p.m.

PELÍCULA INAUGURAL: EL VIAJE DE JAVIER HERAUD

​Director: Javier Corcuera

Ariarca decide abrir el baúl de los recuerdos y reconstruir la historia de su tío abuelo físicamente ausente. Es así que trata de descubrir, con las cartas y los poemas, el viaje por la vida de Javier Heraud.



Día: Viernes 9 de agosto, en el GTN.

Luego se proyectará el 16 (Cineplanet Salaverry) y el 17 (CCPUCP).

Gael García Bernal ya está en Lima para el Festival de Cine de Lima. (Foto:AFP) Gael García Bernal ya está en Lima para el Festival de Cine de Lima. (Foto:AFP)

LA ESTRELLA: GAEL GARCÍA BERNAL

El actor y director mexicano ya se encuentra en nuestro país. Junto a la actriz María Conchita Alonso serán los invitados de honor del festival. El artista tendrá una conversación sobre su última película Chicuarotes.



Participan: Gael García Bernal, Enid “Pinky” Campos y Daniel Vega.



Día: 11 de agosto, 11 a.m.

Sala Azul CCPUCP

ENTRADAS Y SEDES:

​Se pueden conseguir en en los distintos puntos de venta en los que se proyectarán las películas.

CENTRO CULTURAL PUCP

(Av. Camino Real N°1075, San Isidro),

CINEPLANET

(Alcazar, Salaverry, Primavera y Chiclayo)

ELGALPON.TRANSCINEMA

Cipriano Dulanto (Ex Av. La Mar) N°949, Pueblo Libre)

SALA ARMANDO ROBLES GODOY

(Av. Javier Prado N°2465, San Borja)



El viaje de Javier Heraud. El viaje de Javier Heraud.

RECOMENDACIONES

Bacurao

de Kleber Mendonça Filho

y Juliano Dornelles.

Domingo 11 (7:45 p.m.- Cineplanet Alcázar), miércoles 14 (2:30 p.m.- Cineplanet Alcázar), viernes 16 (4:30 p.m. - Sala Roja CCPUCP)



Canción sin nombre

de Melina León.

Miércoles 14 (7 p.m.- Sala Roja CCPUCP), jueves 15 (10:15 p.m.- Cineplanet Alcázar), viernes 16 (8 p.m. - Cineplanet Salaverry).



Chicuarotes

de Gael García Bernal.

Sábado 10 (9:45 p.m.- Sala Roja CCPUCP), domingo 11 (10:15 p.m.- Cineplanet Alcázar), sábado 17 (8 p.m. - Cineplanet Alcázar).



El Pepe, una vida suprema

de Emir Kusturika.

Lunes 12 (7 :45 p.m.- Cineplanet Alcázar), jueves 15 (4:45 p.m.- Sala Roja CCPUCP).



Había una vez… en Hollywood

de Quentin Tarantino.

Jueves 15 y viernes 16 (4 p.m., 7:10 p.m. y 10:40 p.m.- Cineplanet Alcázar)



Juana de Arco

de Bruno Dumont.

Viernes 9 (7:45 p.m.- Cineplanet Alcázar), sábado 17 (5:15 p.m.- Cineplanet Alcázar).



La bronca

de Daniel y Diego Vega.

Lunes 12 (7 p.m.- Sala Roja CCPUCP), martes 13 (5 p.m.- Cineplanet Alcázar), miércoles 14 (8 p.m.- Cineplanet Salaverry).



Sueño Floriniápolis

de Ana Katz.

Sábado 10 (2:30 p.m. - Sala Roja CCPUCP), domingo 11 (8 p.m.- Cineplanet Salaverry), lunes 12 (7:15 p.m. - Cineplanet Alcázar).



Yesterday

de Danny Boyle.

Viernes 9 (7 p.m.- Sala Roja CCPUCP), sábado 10 (2:45 p.m. - Cineplanet Alcázar), domingo 11 (10:15 p.m.- Cineplanet Primavera).



High Life

de Claire Denis.

Sábado 10 (7 p.m.- Sala Roja CCPUCP), martes 13 (10:1 5 p.m.- Cineplanet Alcázar).



Peru Jazz Mágico

de Crimson Sinclair.

Martes 13 (10:15 p.m.- Cineplanet Alcázar).