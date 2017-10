Fernando de Szyszlo: "Rechazo todas las ideas que se vuelven dogmas"

Siempre hace lo que quiere. Debía ser arquitecto, pero se hizo pintor. Con poco dinero se fue a París. Apostó por el arte abstracto y fue criticado, pero no renunció. Es fiel a un pensamiento, pero si este se vuelve dogma, lo abandona. Y hoy, a sus 91 años, en vez de vivir con el peso natural de los años, Fernando de Szyszlo (Lima, 1925) se rebela ante el tiempo: pinta, escribe y da entrevistas.

"Pasados los noventa años de existencia, veo el fragmentado espejo de mi vida con zonas brillantes donde, como en una película, suceden una y otra vez algunas escenas del pasado. En otros trozos más y más pequeños, cuesta descifrar los detalles, identificar a los personajes, borrosos ya". Así escribe Szyszlo en la primera página de su nuevo libro La vida sin dueño (Alfaguara, 2016), en el que relata sus inicios como pintor, la relación con su familia, el barrio donde vivió (Santa Beatriz), la Generación del 50, su primer viaje a París con la poeta Blanca Varela, su amistad con el escritor mexicano Octavio Paz, sus logros y derrotas, penas y amores. Es un libro que supera el ego autobiográfico, un texto que permite acercarnos a los intelectuales, escritores y artistas que el pintor conoció y admiró.

EL CUADRO IMPOSIBLE

Pero Szyszlo no ha abandonado su esencia: la pintura, y también está exponiendo su obra en la muestra Ser y tiempo. Dos aproximaciones, en la Galería Enlace Arte Contemporáneo.

"El lienzo en blanco es una introspección, qué es lo que quiero sacar dentro de mí y ponerlo en un cuadro. Luego hay una fascinación por cada día ver cómo se transforma. Después llega el clímax, lo máximo que se ha podido hacer, y luego se comienza a pensar en abandonarlo porque no puedo mejorarlo. Y me quedo con la sensación de derrota", nos dice Szyszlo. Y asegura que nunca hizo lo que soñó: el cuadro que sigue persiguiendo. "Con el tiempo, me he dado cuenta de que el desafío no era conseguir ese cuadro, sino dar la batalla por conseguirlo. Una batalla de largo aliento y pérdida cotidiana", agrega.

VIVIR EN LIBERTAD

Una de las obras que se exhiben en la muestra es "Trashumante". Para el pintor, este cuadro define al ser humano: nómade, que viene de no se sabe dónde y no se sabe adónde va; sin embargo, ese recorrido es todo lo que tiene, es todo su tesoro y al mismo tiempo toda su maldición, saberse mortal, perecedero.

Precisamente, al final del libro, Szyszlo escribe sobre la pérdida de su hijo Lorenzo. "Lo terrible de la muerte de un hijo es que es irrecuperable, pero al mismo tiempo inaceptable", nos dice. Le preguntamos: ¿Si tuviera al frente a su hijo, qué le diría? "Quédate", responde. Retrucamos: ¿Piensa en la muerte? "Nunca he pensado en otra cosa que no sea la muerte. Siempre he sido consciente de que cada día queda menos tiempo, se va terminando esto…", señala inquebrantable. No obstante, el maestro siempre mira adelante. Su presente, su ahora, es seguir pintando y viviendo en libertad.

A continuación, vea la entrevista completa con el maestro Fernando de Szyszlo:

SOBRE EL LIBRO DE FERNANDO DE SZYSZLO

El libro de Szyszlo. 'La vida sin dueño' narra en 276 páginas la vida y obra de Fernando de Szyszlo.

Tuvo la colaboración de Fietta Jarque, reconocida periodista peruana. El libro está dividido en 19 capítulos y al final se incluyen 16 fotografías.

CHAMBI Y SZYSZLO, DOS GRANDES DEL ARTE PERUANO

La muestra Ser y tiempo. Dos aproximaciones reúne por primera vez en una sola sala la obra del fotógrafo cusqueño Martín Chambi (1891-1973) y del pintor limeño Fernando de Szyszlo.

Exhibe más de 35 creaciones, entre pinturas hechas en acrílico sobre tela, escultura en bronce, dibujo y grabado, y una selección de fotografías en medianos y grandes formatos en revelado tradicional.

"Chambi es un gran artista y, para mí, esta exposición ha sido un descubrimiento, porque no conocía el aspecto de Chambi fotógrafo de arquitectura, y es maravilloso", nos dice Szyszlo.

La exposición está en la Galería Enlace Arte Contemporáneo (Av. Camino Real 1123, San Isidro). Ingreso libre. Va hasta el 28 de enero, de lunes a sábado, de 11 a.m. a 8 p.m. No se pierda a dos grandes del arte peruano.