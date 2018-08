Fernando Armas: "Ahora no se puede imitar al político con decencia”

Estudió administración, pero su universidad fue ' Risas y Salsa', y su segunda carrera la hizo con 'Los Chistosos'. Asegura que el imitador cómico nace, pero él también forjó su camino cuando a los 25 años de edad llegó a Lima. Con unas pocas monedas en el bolsillo, arribó a la capital con una maleta llena de ilusiones por hacer reír al Perú. Hoy, con 28 años de carrera, el chiclayano Fernando Armas coordina, durante esta entrevista, un show con Agua Marina; es reconocido y recibe el saludo de sus seguidores mientras vamos por una calle barranquina; y se alista como nuevo jale de Perú21, desde este sábado con ‘La plaza de Armas’ en la edición impresa, y a través de contenido exclusivo para la aplicación web de este diario. Armas no solo nos hace reír, sino también nos da una lección de humildad.



Migraste a la capital en los 90. ¿Cómo te recibió Lima?

Triste, fría. Por eso me regresé a Chiclayo. Sentí la pegada, porque viví el ‘fujishock’, el “que Dios nos ayude” de Hurtado Miller. Pero venía de un fenómeno El Niño y de un gobierno de Alan, entonces no tenía por qué temer (risas). A García quisiera decirle tantas cosas, porque afectó a mi familia. Le diría que no postule, que sea un político lejos de la política.

¿Qué respondería él?

“Oiga, joven, usted está equivocado. Aún tengo materia gris y conchudez para la política. No se preocupe, que volveré a postular. Y si usted no votará por mí, sus hijos lo harán. Como lo convencí a usted a los 18 años”.



¡Votaste por él!

¡Claro! Pero fue por el único candidato que después vicié mi voto.



¿Y por qué volviste a Lima?

Vine varias veces y así llegué donde Augusto Ferrando, aunque no decidía quedarme. Pero la última vez vine decidido a todo y fui de frente a ' Risas y Salsa', y Guille me hizo ingresar. Asumí que esto era mi vida. Me movía el conquistar Lima, conquistar el Perú.



Hoy que está en debate la migración, ¿cómo debemos recibir al venezolano?

Con mucho cariño, solidariamente, con el deseo de que su país mejore y puedan rehacer su vida y algún día volver a su tierra.



¿Laura Bozzo cómo recibiría a los venezolanos?

“Si es chamo, lo recibo. Que venga un par como Servando y Florentino. Sangre joven. Eso sí, que me prepare mis bombas, arepas y tizana. Y yo, feliz, los visto”.



“El don más hermoso es tener la capacidad de enviar mensajes de alegría. Creo que la risa es la locura más sana. El humor es necesario para el mundo”, declara el imitador cómico (Renzo Salazar/Perú21). “El don más hermoso es tener la capacidad de enviar mensajes de alegría. Creo que la risa es la locura más sana. El humor es necesario para el mundo”, declara el imitador cómico (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

¿Eres imitador o actor cómico?

Me considero imitador cómico, porque hay buenos imitadores, pero pierden la comicidad. La idea es sorprender imitando a alguien y luego de eso, sostenerlo.

Te debe haber pasado que no se han reído en algún show.

En 2015, cuando cumplí 25 años de carrera, me dio un cuadro de pánico: estrés, ansiedad, taquicardia. Había que dormir más, hacer terapias psicológicas, dejar de manejar, bajar la carga de trabajo. Soy el que hace reír y desestresa, pero terminé estresado.

¿Qué te molesta?

La arrogancia, la pedantería, el egoísmo, la falta de solidaridad.



¿Qué te pone de buen humor?

Las bromas de mis hijos y esposa, la transparencia de las personas.



'Risas y Salsa' fue como tu universidad.

Sí. Tuve 7 años de estudio y al séptimo año recién pude ganar el dinero que debía. Porque antes no tenía ni dónde caerme muerto. Fue por el cambio brutal de Panamericana a América. Y convencí al tío Rossini para que se cambie. Luego él me llevó a ' Los Chistosos'.

Tengo la impresión de que antes se imitaba más a los políticos. ¿Es así?

Es que no está la universidad que era ' Risas y Salsa'.

¿O estamos tan hastiados de los políticos que ya ni queremos imitarlos?

No creo. Antes se imitaba al político sin caer en lo sórdido. Hoy, por ejemplo, imitar a un Becerril, Salaverry o Mamani tiene escándalo. Antes imitabas a un Luis Alberto Sánchez o a un Barrantes y lo hacías con un poco de decencia. Ahora no se puede imitar al político con decencia (risas).

Pero el cómico a la hora que imita también hace un cuestionamiento.

Sí, pero antes imitabas la forma lenta de hablar de Barrantes y su vaso de leche. Hoy cuando imitas a un Becerril, cuestionas la mentira, el encubrimiento, el blindaje.



¿Qué pensaría Fujimori de sus políticos de hoy?

“Con el respeto que se merece el Parlamento, ya no diría di-sol-ver, sino in-ci-ne-rar, in-ci-ne-rar”.



Fujimori, debes decirle a Keiko que deje de desestabilizar al país. Ahora quiere bajarse a Vizcarra.

“Keiko, por favor, ya sacaste a Kenji, a PPK... ¿Qué quieres? Cálmate, mi Kun Fu Panda”.



Mientras tanto, Toledo se está vacilando de lo lindo en Estados Unidos.

“Oiga, no le permito. Dicen que he sacado muchos millones...”.



Tu foto en la playa ha sido portada de este diario.

“Estoy en short. Calato, no tengo nada, carajo. Quiero regresar, pero no tengo ni para el pasaje. Por eso quería regresar nadando. Mire, yo tengo tanta desconfianza en la justicia, que de abogado lo tengo a Benítez”.



"(La risa se logra) enviando un mensaje sincero, de corazón", declara Fernando Armas (Renzo Salazar/Perú21). "(La risa se logra) enviando un mensaje sincero, de corazón", declara Fernando Armas (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

¿Qué es el humor, Fernando?

El don más hermoso que me ha dado Dios. Tener la capacidad de crear y enviar mensajes positivos y de alegría, y que la gente pueda tener su momento de locura, porque creo que la risa es la locura más sana. El humor es necesario para el mundo.



Por favor, me despides de Fulvio Carmelo.

“Chisiricosoro, a mí me debieron dar una columna en el diario, a pesar de que ya me la han destrozado. Quiero decirle a Thalía que, por favor, no se copie mi tikitikití porque está patentado. ¿Me escuchas, me oyes, Thalía?” (risas).

AUTOFICHA:

- “Soy el octavo de once hermanos. Tengo 53 años de edad. Nací en Chiclayo. Estudié en el colegio Pedro A. Labarthe y luego administración de empresas, porque teníamos una pequeña fábrica. Mi padre tiene 90 años, él nos enseñó a trabajar con valores. Mi mamá falleció cuando yo tenía 14 años”.

- “Estudiar administración me sirvió porque tengo un colegio junto a mi esposa, llamado Kinderking, en Los Olivos, donde estamos 17 años como promotores educativos. Y tenemos unas canchitas de fútbol sintético en Chiclayo, que se llaman Tiki Tiki Gol”.

- “El personaje político que más alegrías me ha dado es Toledo. Es muy bacán para imitarlo. Y también el chisiricosoro. Todos los viernes me presento en La Estación de Barranco. Y estoy en Exitosa Radio con Miguel Moreno y Arturo Álvarez. Este 26 de octubre cumplimos un año con 'Los Exitosos del Humor'”.