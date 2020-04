“He descubierto que tengo una familia”, dice en broma y en serio. Antes de la cuarentena, el mundo estaba allá afuera, cada uno por su lado. A la casa solo llegaban para dormir. Hoy el mundo está adentro. “Nos hemos reencontrado”, señala sobre su familia compuesta por cinco personas y una mascota. “La gatita se estresó, porque empezó a ver gente donde no había. Pero ya se dio cuenta de que somos familia”, bromea otra vez.

También ha descubierto que le encanta la cocina, aunque se ha quemado dos veces. “Es otra forma de compartir en familia”, agrega. Los juegos de mesa son parte de la rutina, y se adecúa a las tecnologías y ya anuncia su incursión con más fuerza en Facebook, Instagram y Twitter. A seguirlo.

Un 20 de abril, de hace tres décadas, empezó su carrera como imitador cómico. Risas y salsa fue su universidad. Había llegado de Chiclayo, con una mano adelante y –como él dice– sin nada atrás. Unos amigos lo hospedaron en su casa. Procedente de una familia humilde, le tocó enfrentar truenos y tempestades. Treinta años después no solo es uno de los imitadores más queridos, sino es un próspero empresario. Pero lo más importante: hoy está al lado de su familia. “Trato de que a través de nuestros afectos podamos ser más fuertes”, reflexiona Fernando Armas.

-Pese a todo, hay razones para reír.

Justo Perú21 sacó una nota sobre Chaplin, en la que se reflexiona sobre el humor como un arma contra la adversidad. Es importante lo que podemos rescatar de nuestras propias emociones. Hay que darle la vuelta a esta situación crítica. Los humoristas también somos un bálsamo para la sociedad. Ponemos al servicio nuestra esencia. Hay que reír para mitigar las penas. Hay que reír porque después de esta no sabemos qué pasará. La risa cura. La risa no tiene contraindicaciones. Pero hay que reír sin ser impávidos, insensatos, insensibles. La risa aumenta las defensas. Hay que reír porque, así tengas mascarilla, tus ojos brillan y vemos de otra forma la vida.

-Los políticos también son tu insumo para hacernos reír, y varios están calladitos.

Hay varios que deben estar ensayando para sus arrestos domiciliarios, como algunos que están en las investigaciones por Lava Jato. O como Toledo: vivir al lado de Eliane debe ser más complicado. (Cambia de voz). “Oiga, yo no necesito mascarilla, mi turrón se vuelve una esfera protectora. El alcohol es importante para acabar con el virus”. Y Fujimori le dice a Keiko (cambia de voz): “Le pido a mi hija que, por favor, no me ayude mucho”. Él debe preferir quedarse en prisión. Aunque muchos políticos creían que su inmunidad también era contra los virus.

-¿Y Laura Bozzo?

A ella se le debe estar venciendo el botox.

-¿Dónde está ‘Chisiricósoro’?

(Cambia de voz). “Lo han devuelto al clóset. Los coloretes se están venciendo. Salgo a las 8 de la noche a la puerta de mi casa porque sé que a esa hora todos me aplauden”.

-¿Cómo alegrarnos en casa?

Hay que levantarse con una sonrisa, a escuchar música, a hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, estoy en una BTL. ¿Qué es? Barrer, trapear y lavar (risas). Tampoco se llenen de información sobre la enfermedad, sepamos dosificar eso. Yo, por ejemplo, estoy enviando chistes a diario y un amigo los musicaliza, como un acto de servicio a la comunidad.

-¿Ha nacido un chiste para este tiempo?

Ya fueron canciones como “abrázame muy fuerte, amor” o “déjame un beso que me dure hasta el lunes”. También están saliendo a relucir las infidelidades. El otro día una pareja dormía y hubo un ruido; la señora dijo: “Ay, mi marido”, y el tipo salió corriendo y en la puerta se paró, volvió y le dijo: “Oye, yo soy tu marido”. Los dos estaban con la conciencia sucia. Más allá de la broma, hay que reconocer que el universo nos ha dado una cachetada a todos para decirnos que hay que mejorar como seres humanos. No hay que sentirnos omnipotentes ni todopoderosos.

-Eres de la generación que sobrevivió al terrorismo. ¿Sientes que eso te hace especialmente fuerte?

Viví el Fenómeno El Niño del 82 en Chiclayo, el 3,000% de inflación de Alan en Lima, el terrorismo con sus toques de queda y bombas, el paquetazo de Fujimori, he sobrevivido al cólera. Todo eso me ha curtido para saber refugiarme y luego salir a ver el sol. Esas situaciones nos enseñan para saber que esto va a pasar. De repente dure un año, pero pasará.

-El terrorismo duró más de una década.

Todos salíamos de casa persignándonos porque no sabíamos si íbamos a retornar, si íbamos a pasar por un cochebomba. Ya sabíamos que cada vez que había una explosión, debíamos abrir la boca.

Fernando Armas cumple 30 años como imitador cómico.

-¿Qué aprendizaje nos deja esta pandemia?

Tener presente la importancia de ser más humanos, saber proteger el lugar donde vives, la familia, el universo, la ecología, al prójimo. No se trata de vivir por vivir, sino vivir para amar y ser amado.

-Y ya que recordaste a Chaplin, él también decía: “Canta, ríe, baila, llora y vive intensamente... antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos”.

La risa es esa locura que te calma y puede ver mejor la vida. Chaplin también decía “ríe para vivir mejor”. Yo acabo de cumplir 30 años de servicio, el lunes 20 de abril. Nosotros no tenemos una agremiación, pero el mejor regalo es, pese a las décadas, que uno pueda seguir haciendo reír al público. La he luchado, he labrado mi camino, estoy tranquilo de haber llegado acá, junto a mi esposa Charito y mis tres hijos.

-Si no fuera por la risa, capaz serías político.

No, no, no. ¿Por qué me deseas el mal? Yo vivo de la risa. Si muero y vuelvo a vivir, seguiría siendo el mismo chico que sube a los escenarios a hacer reír.

AUTOFICHA:

- “Tengo 54 años y el 30 de mayo cumplo 55. Entraré al grupo de personas vulnerables ante el coronavirus. Ese día quería hacer el especial por mis 30 años de carrera artística. Pero seguramente lo haré al otro año. He estudiado Administración de Empresas”.

- “El primer programa en el que empecé a trabajar fue Risas y salsa, luego Risas de América, Los amigos de la risa, Qué tal mañana, 24 minutos, 24 minutazos, Yo soy, entre otros. Y en la radio, he estado en Los Chistosos, Los exitosos del humor, que ya lo estamos retomando”.

- “Con mi esposa también tenemos el colegio Kinder King, en Los Olivos, donde hemos bajado el 50% de las pensiones. Siempre me he dejado llevar por mi corazón y lo que se me ha presentado lo he asumido con disciplina. Este año iba a hacer una película, pero no se concretó. Me gustaría llegar al cine”.

