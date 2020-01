Parece un candidato al Congreso. Levanta el brazo para saludar a lo lejos, se toma selfies, lo graban con celulares, es amable con las amas de casa y se confunde entre el tráfico matutino del jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima, para responder los gestos de los taxistas.

Parece un candidato, pero no lo es. “Voten bien o los agarro a conazos”, les responde y reímos. “Chisiricósoro”, lo llaman. “¡Soy inocente!”, grita como Fujimori. “Mi candidato es Johnnie Walker”, agrega como Toledo. “Que pase el político que huyó del hotel en llamas”, parodia a Laura Bozzo. Personajes que son parte de la galería de imitaciones que lo han encumbrado, y que están en el espectáculo que Fernando Armas presenta todos los viernes en Bianca de Barranco (Av. Grau 135), desde las 10:30 p.m.

Sentados en un café del Centro, sigue recibiendo saludos y respondiendo con bromas y cortesía. Nos percatamos de que mañana empieza el Año Nuevo chino y que será el Año de la Rata. “Acá en Perú también tenemos ratas. Solo que allá cambian cada año de animal y nosotros cada cinco años”, me dice y volvemos a reír.

-¿Ya sabes por quién vas a votar el domingo?

A esta votación vamos con escepticismo por el desencanto de tantos años. No hay coherencia política. El pueblo va a las urnas pensando en “para qué queremos un poder del Estado si no colabora en el desarrollo”.

-¿Tenemos peores candidatos?

Creo que tenemos mejores candidatos, pero no están consolidados en un partido si no están dispersos. Por eso digo que una vez que votemos, afuera debe haber santos, hay que ir a las capillas a rezar (risas).

-¿Cómo es tu candidato ideal?

Con altos valores morales. Que sea una persona que realmente ame a su patria. Hay gente que más se ama a sí misma. Si más te amas como político, no pensarás en los demás.

-Bueno, Guzmán salió corriendo de una situación de incendio.

(Risas). No se deben llamar partidos políticos, sino perdidos políticos. Todos están perdidos.

-Pero hay congresistas que llevan hasta unos 20 años en el Congreso.

Esos congresistas que tienen un legajo...

-¡Legajo! Suena a expediente policial.

Es que hay que buscar en sus antecedentes y en expedientes para saber su pasado.

-¿Lo que ha ocurrido con Guzmán qué te dice?

La situación de Guzmán nos golpea a todos los hombres, como pasó con Christian Domínguez (risas). El tema de fondo es cómo le doy explicaciones a mi esposa.

-¿Qué crees que pensaba Guzmán en ese momento: cómo le doy explicaciones a mi esposa o voy a arruinar mi carrera política?

“Quisiera decirte como Julio, que se me vinieron las dos cosas a la vez. Al inicio, en medio del fuego ardiente, pensaba que eso había que apagarlo. Pero me di cuenta de que me faltaba manguera. Se me había vencido el extintor: tenía el polvo seco. Y cuando crucé la puerta dije: ‘La ca..., ¿ahora cómo le doy explicaciones a mi esposa?’”.

-Y unos días antes denunciaron que Daniel Mora había golpeado a su esposa.

“Le dije: Mora, tienes que apoyar al Partido Morado, hay que darle más énfasis. Pero creo que entendió mal”.

-¿Estas elecciones dan cólera o risa?

Me preocupan. En mis shows asumo mi rol de comediante y después de haber imitado a Fujimori, Toledo, Alan, Humala y PPK, yo también creo que soy parte de la corrupción (risas); claro, porque hice alarde de todo lo que ellos han hecho. No hay una fiesta electoral, sino como un responso. Hay que unirnos en una cadena de oración desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m. para no tener un Congreso como el que hemos tenido. El candidato no tiene que preocuparse por cómo llega al Congreso, sino cómo sale.

-Te deben haber ofrecido entrar en la política.

Un par de veces. Una vez fue Yehude Simon. Me dijo: “Oe, chiclayano, tú tienes un buen perfil” (risas). Le deseé suerte. Todo aquel que pasa por la gestión pública termina denunciado. Y la segunda oportunidad fue para postular como regidor en Los Olivos.

-¿Y hoy es una posibilidad?

Luego te das cuenta de que es difícil entrar en un terreno que no dominas. Es un servicio al país, pero, a través de mi labor como cómico, también le doy un servicio al país.

-¿Cuándo votaste por primera vez?

Fue en el 84, por Alan. Quedé traumado. Pero también voté por Fujimori, Toledo, Humala. ¡El salado soy yo! (risas).

-Hace dos años en una entrevista me dijiste que preferías que Alan García sea un político lejos de la política. Y mira lo que pasó.

Lo lamenté y he quitado de mi show su personaje. Que se quede en el recuerdo. Deberíamos pensar como César Acuña: “Antes de matarme, prefiero la muerte” (risas).

"Un candidato debe mostrarse con sus defectos y virtudes". (Anthony Niño de Guzmán/GEC)

-(Interrumpen la entrevista y en el establecimiento donde estamos le invitan un helado a Fernando).

Este gesto agradable siempre me pasa. Pero me preocupa porque me han dado dos bolas con un cono.

-Será para Fulvio Carmelo.

‘Chisiricósoro’ quiere que lo pongan como miembro de mesa para estar al lado de tres miembros (risas).

-¿Cuál es tu consejo para ir a votar este domingo?

Antes de votar rece y, después de votar, rece el doble. Un candidato debe mostrarse con sus defectos y virtudes. No solamente votemos y nos olvidamos de por quién votamos. Hay que hacerles seguimiento a nuestros candidatos, como a un hijo. De esa forma vamos a cambiar.

AUTOFICHA

- “Soy Fernando Humberto Armas Carlos. Tengo 54 años, tres hijos y soy abuelo. Dios me ha dado una misión: hacer reír. Y sigo aprendiendo. Estoy en Exitosa con Miguel Moreno, de 5 p.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. En Perú21 tengo la columna ‘La Plaza de Armas’ los sábados”.

- “También tengo el colegio Kinder King, que lo administra mi esposa Charito Fernández. Tenemos 19 años como promotores. En mi show en Bianca de Barranco hay imitaciones, monólogos, chistes y canciones. Las entradas están en Teleticket y en el propio local”.

- “Este 2020, en abril, cumplo 30 años al servicio de la comicidad y la risa en el Perú. Me gustaría hacer un súper evento. Tengo una academia de aviación porque el año pasado he grabado como cinco pilotos para TV; espero que este año salga alguno. De cine he tenido una propuesta, pero no se concretó”.