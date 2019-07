Feria del Libro de Lima 2019: Todo lo que debes saber del evento cultural más importante del país.

Portadas que coquetean con las miradas, autores contando el origen de sus escritos, libreros esmerados con una sonrisa amplia, lectores apasionados caminando atentos, torres de títulos impacientes e historias que transitan por los pasillos. La Feria Internacional del Libro de Lima llega a su edición 24 consolidada como el evento cultural más importante del país. Las historias nos esperan.

Este año la FIL no tendrá a un país como invitado. Será algo mejor: un universo completo. Mario Vargas Llosa, el peruano universal, será el homenajeado en esta edición. Aunque en realidad él es quien nos brindará el homenaje. Sus novelas, ensayos, personajes, cuentos y dramaturgia desfilarán en los 17 días de feria junto a invitados que discutirán sobre su legado.

Además de Vargas Llosa, otro Nobel estará con nosotros. Se trata de Mo Yan, el escritor chino, autor de 'Sorgo Rojo' (1987) y 'Las baladas del ajo' (1988), quien encabezará la lista de invitados internacionales.

La FIL 2019 también ha preparado una serie de ejes temáticos denominados Especiales FIL. Ciencia y Perú Bicentenario harán su estreno como espacios de diálogo que se sumarán a los ya recurrentes especiales de Géneros e Igualdades, Salón del Cómic, FIL Joven, FIL Niños y Diálogos Claves.

Los libros y sus autores nos están esperando. ¿Vamos?

Leila Guerriero

(Argentina, 1967)

(Argentina, 1967)

Periodista, escritora, editora y profesora. Publica su trabajo en diversos medios de América Latina y Europa como La Nación, Rolling Stone, El Mercurio, Gatopardo, El País, entre otros. Es autora de los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Plano americano, Una historia sencilla, Zona de obras y Opus Gelber.

Gerald Martín

(Inglaterra, 1944)

Escritor, profesor y traductor. En 1996 el Ministerio de Cultura de Guatemala le impuso el Orden de Miguel Ángel Asturias y en 2016 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Warwick. Actualmente, trabaja en una biografía de Mario Vargas Llosa.

Piedad Bonnett

(Colombia, 1951)

Poeta, dramaturga y crítica literaria. Ha publicado once libros de poemas. Es autora, además, de las novelas Después de todo, Para otros es el cielo, Siempre fue invierno, El prestigio de la belleza y Donde nadie me espere, y de un libro de memorias sobre la muerte de su hijo, Lo que no tiene nombre. Ha sido galardonada con distinguidos premios como el Premio Nacional de Poesía, el Premio Casa de América de Poesía Americana, entre otros.

Rosa Montero

(España, 1951)

Periodista y escritora. Su producción literaria es extensa y variada: ha publicado novelas, ensayos, relatos, cuentos para niños y hasta un guion para una serie de televisión. Entre sus publicaciones destacan Crónica del desamor, Te trataré como a una reina, El corazón del tártaro, La loca de la casa, Instrucciones para salvar el mundo, Lágrimas en la lluvia, La ridícula idea de no volver a verte, El peso del corazón, La carne y Los tiempos del odio.

Leonardo Padura

(Cuba, 1955)

Escritor, periodista y guionista de cine cubano. Autor de más de veinte títulos traducidos a más de veintiséis lenguas. Ha publicado El hombre que amaba a los perros, La cola de la serpiente, Herejes, Yo quisiera ser Paul Auster, Agua por todas partes, entre muchas otras grandes obras. Ha sido galardonado con premios como el Premio Princesa de Asturias de las Letras, el Premio Nacional de Literatura de Cuba, el Premio Roger Caillois, entre muchos otros.

Daniel Lefort

(Francia, 1947)

Traductor, investigador y escritor. Especialista en literatura peruana del siglo XX y en difundir la obra de Mario Vargas Llosa. Ha publicado la traducción al francés, con Albert Bensoussan, de la novela Cinco esquinas y del ensayo Conversación en Princeton.

Andrés Oppenheimer

(Argentina, 1951)

Periodista y escritor. Ha colaborado en distintos medios de comunicación como The Miami Herald, The New York Times, The Washington Post, CBS News, El País, entre otros. Ha publicado libros como Crear o morir, Basta de historias, Cuentos chinos y Crónicas de héroes y bandidos. Fue ganador del Premio Pulitzer, junto con el equipo de The Miami Herald, y recibió el Premio Ortega y Gasset, el Premio Rey de España, el Maria Moors Cabot, entre otros.



Todas las noches a las 9:30 p.m. la Sala Blanca Varela será el escenario para que grandes artistas demuestren todo su talento. Estos son algunos de ellos.

20 de julio Sylvia Falcón 20 de julio Sylvia Falcón

20 de julio Sylvia Falcón

Una de las voces más bellas del Perú nos deleitará con su amplio registro vocal y su impecable calidad interpretativa.

23 de julio La Patronal

Con un reportorio musical peruano tradicional y popular, esta banda nos hará vibrar y sentir nuestro gran legado cultural.

26 de julio Perú Salvaje

Fiel a su estilo, esta banda trujillana explora distintos géneros como el rock, metal, reggae y los fusiona con ritmos como el festejo, marinera, huayno y landó.

30 de julio Rapper School

Grupo de rap peruano que a través de su estilo y letras de contenido social se ha convertido en una gran propuesta musical.

1 de agosto Noche de Japón

Una de las ocarinistas más reconocidas del Japón, nos brindará un espectáculo musical en el que se unirán la cultura peruana y japonesa.

3 de agosto Deyvis Orosco

La cumbia peruana también es cultura. Disfruta, canta y baila con nosotros las canciones de este popular artista.

ESTELARES INFANTILES

28 de julio Llegaron los piratas

Divertida obra de teatro con títeres que acompañados de música criolla en vivo nos invitará a revalorar nuestras tradiciones y costumbres de una manera lúdica. (4 P.M.)

4 de agosto Techno Children

Tres músicos nos deleitarán con un concierto teatralizado con instrumentos de juguete, un mimo como cantante y mucha creatividad. (3 P.M.)

Salón del cómic

LOS IMPERDIBLES

02/08/2019 19:00

Los escritores como lectores: mi escritora favorita Participan: Leila Guerriero, Pilar Quintana, Mónica Ojeda, Pedro Llosa y Susanne Noltenius Modera: Juan Carlos Fangacio Organiza: Cámara Peruana del Libro. CIRO ALEGRÍA

02/08/2019 19:00

21/07/2019 19:00

Literatura

UNIVERSO VARGAS LLOSA. El pez en el agua o una hermenéutica política y personalParticipan: Gerald Martin y Enrique Planas Organiza: Cámara Peruana del Libro. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

21/07/2019 18:00

Presentación de libro: Donde nadie me esperede Piedad Bonnett Participan: Giovanna Pollarolo Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial. LAURA RIESCO

25/07/2019 19:00

Presentación de libro: Los tiempos del odio de Rosa Montero Organiza: Grupo Planeta. CIRO ALEGRÍA

26/07/2019 20:00

Los escritores como lectores: mi escritora favorita Participan: Rosa Montero, Guillermo Martínez, Gioconda Belli y Santiago Roncagliolo Modera: Vivian Lavín Organiza: Cámara Peruana del Libro. CIRO ALEGRÍA

03/08/2019 18:00

Diálogos Claves

El relato policial en América Latina Participan: Leonardo Padura y Fernando Ampuero Organiza: Cámara Peruana del Libro. CIRO ALEGRÍA

03/08/2019 20:00

Presentación de libro: Agua por todas partes de Leonardo Padura Organiza: Grupo Planeta. CIRO ALEGRÍA

19/07/2019 18:00

Literatura

Los escritores como lectores: mi escritora favorita Participan: Carmen Posadas, Daniel Lefort, Eduardo Plaza y Marco García Falcón Modera: Fátima Saldonid Organiza: Cámara Peruana del Libro. CIRO ALEGRÍA

20/07/2019 18:00

Perú Bicentenario

Corrupción y democracia Participan: Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Romina Mella Modera: Mávila Huertas Organiza: Cámara Peruana del Libro. BLANCA VARELA

20/07/2019 16:00

Presentación de libro: Recontra Bravazo de Gastón Acurio Participan: Mauricio Fernandini Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial. BLANCA VARELA.

24/07/2019 20:00

Presentación de libro: Perú: reflexiona sobre lo cotidiano en la historia de Carmen McEvoy Organiza: Peisa 50 años. BLANCA VARELA

27/07/2019 20:00

Homenajes

Permiso para escribir: 80 años de Alfredo Bryce Echenique Participan: Cecilia García-Huidobro, Fernando Ampuero, Alonso Cueto y Abelardo Sánchez León Organiza: Cámara Peruana del Libro. BLANCA VARELA

02/08/2019 20:00

Presentación de libro: Diario de una vaca descarriada + de Wendy Ramos Organiza: Grupo Planeta BLANCA VARELA

03/08/2019 18:00

Presentación de libro: Yo soy una señora de Jaime Bayly Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial. BLANCA VARELA

