Con la ambiciosa idea de poner patas arriba el patriarcado, Claudia Salazar Jiménez (Lima, 1976) presenta Pachakuti Feminista (Editorial Caja Negra), un conjunto de ensayos de 17 voces de mujeres que abordan desde sus diversos campos de acción, lo que significa ser mujer en el Perú, ser feminista, y afrontar el machismo. Claudia sonríe durante la entrevista, aunque esos quiebres inesperados no ocultan el dolor de las noticias de mujeres torturadas, quemadas con ácido. Asesinadas.

Patricia de Souza (1964-2019) dice en el libro que el lenguaje inclusivo es un paso que se ha dado en muchos países, y que será difícil imponerlo en todas partes. ¿Cómo ves este camino?

-Comparto lo que decía Patricia. El lenguaje es un reflejo del mundo, y el mundo es un reflejo de lo que hace el lenguaje. Es una mirada de ida y vuelta. Va a ser difícil tener un lenguaje inclusivo hasta que no tengamos una sociedad realmente inclusiva. Pero se va avanzando.

Micaela Távara en este libro dice: “Era necesario para mí quemar este mundo para crear mi propia munda y vivir de manera saludable allí”. La palabra munda en boca de una actriz peruana motivó una serie de burlas. ¿Cómo te manejas en estos términos?

-La munda, la cuerpa… Yo sigo con mundo y cuerpo. No sigo mucho los bolondrones en redes, pero si una persona quiere usar ese lenguaje, ¿cuál es el problema? Ese aspecto censurador tan patriarcal y autoritario de hasta decirle al otro cómo debe hablar es terrible. El feminismo justamente tiene que ver con liberar y respetar la expresión individual.

Rocío Silva Santisteban sostiene que las mujeres somos muchas veces las principales divulgadoras del machismo. Es lamentablemente cierto.

-El cambio no va a ser tan rápido como quisiéramos. Pero el darnos cuenta de lo injusto que es mantener una situación de privilegio masculino es un paso importante. Cuando se habla de machismo, no solo hablamos de hombres, hay mujeres que lo son. Este reconocimiento de los machismos interiorizados en las mujeres es un gran paso para cuestionar.

Cuando yo salía con un novio a los 14 mi mamá me perseguía y castigaba. Pero cuando mis hermanos lo hacían mi madre lo celebraba ¿Es algo todavía muy típico en ciertas familias?

-Muy típico. Hay cosas hasta básicas del tipo ‘por qué yo no puedo jugar con carritos y mis hermanos sí’. Las madres piensan ‘qué bien que mi hijo salga con la noviecita’, pero no piensan que esa noviecita puede ser su hija. Debemos pensar en qué tipo de hijos estamos criando. Eduquemos para que los hombres no violen.

En las redes sociales y en otros ámbitos se usan términos deplorables como feminazis para atacar a las feministas.

Se dice que las feministas odian a los hombres, y eso es falso. El feminismo no es un movimiento antihombre. El feminismo es antimachismo, y esto puede darse en hombres y mujeres. En una estructura patriarcal, tanto hombres como mujeres, perdemos. Los hombres, por ejemplo, no pueden expresar sus sentimientos porque son llamados mariquitas. O no pueden llorar. El feminismo es el humanismo más amplio que tenemos. La palabra feminazi es absurda e irracional. Al patriarcado no le gusta ser atacado y por eso emplea esos términos. Feminazi es una palabra miserable para referirse a un movimiento que ha dado tanto a la humanidad

Mario Vargas Llosa ha dicho que el feminismo es hoy el más resuelto enemigo de la literatura. ¿Qué opinas?

Pachakuti Feminista incluye a 17 escritoras peruanas. El feminismo es una potente arma de reflexión y creación, así que no veo a ningún enemigo de la literatura. El peligro es para el patriarcado, y sobre todo si eres un hombre blanco con todos los privilegios del mundo frente a un movimiento que dice que las mujeres deben ser consideradas seres humanos. El feminismo asusta porque va a implicar muchos cambios.

LA EDUCACIÓN ES IMPORTANTE

Pachakuti Feminista (Editorial Caja Negra) se presenta esta noche en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Tú has dicho que estás en contra de la censura. Lo que me hace pensar que no compartes esa idea revisionista de libros de un machismo descarado.

Sería absurdo el revisionismo histórico. Es importante considerar toda obra literaria desde su contexto histórico. Censurar o borrar me parece peligroso. Es borrar el proceso humano, incluso la lucha feminista. La censura es riesgosa en cuanto considera a la gente de mentalidad infantil. La censura infantiliza a quien pretende proteger. Por ello, la educación es muy importante.

¿Cómo nace el libro Pachakuti Feminista?

Hablé con Claudia Ramírez, la editora, y en enero de 2019 quedamos. La idea fue hacer una muestra colectiva de voces de mujeres de varias disciplinas y lo conseguimos. La idea del nombre del libro es poner patas arribas al patriarcado. Cuando esté patas arriba nos va a hacer bien a todos.

¿Tú llegaste al feminismo o el feminismo llegó a ti?

Buena pregunta. Fue un proceso largo. Tenía mis reticencias, pero en verdad no sé hacer la distinción. Reconocía sí el trato diferenciado. Cuando empiezo a ver casos cercanos de abuso veo de manera más empática los hechos y el feminismo toma esa importancia. Esto puede cambiar vidas. Estuvo allí siempre, y se hizo carne.

¿La situación de las lesbianas está cambiando en el Perú?

Si bien vivo afuera, he notado cambios. Veo a las chicas de la mano, expresando sus afectos, de manera más libre. Me refiero a Lima. Estamos nosotras mismas más libres, y eso es bueno.

¿Tuviste que salir del clóset?

No me gusta usar la palabra discreta porque se relaciona a ocultar algo. Yo era muy privada. Pero hice siempre las cosas que quería hacer. Si alguien me preguntaba muy directamente lo respondía, pero creo que nadie lo hizo. Lo que se ve no se pregunta, como decía Juan Gabriel. Me incomodan las etiquetas, en general.

AUTOFICHA

“Vivo en Nueva York (Estados Unidos) hace 16 años. Soy escritora, crítica literaria y profesora universitaria. En esta pandemia no he escrito. Estoy haciendo crónicas del presente, y sacando una antología de textos queer. Además, de un proyecto fotográfico colectivo”.

“Leía a los clásicos de niña sin saber quiénes eran. Tardé en publicar porque tenía un objetivo ambicioso, una barra alta. He escrito la novela La sangre de la aurora; 1814, año de la Independencia; Coordenadas temporales; y antologías”.

“El criterio de selección para el libro Pachakuti Feminista ha sido elegir escritoras y artistas cuyos trabajo yo admiro desde hace tiempo. La obra llega, lamentablemente, en un contexto donde hay más feminicidios, y más crueldad con las mujeres en el Perú. La educación es clave para cambiar esto”.

DATOS

Pachakuti Feminista es un libro de más de 200 páginas que incluye los ensayos de las siguientes escritoras peruanas:

María Acha-Kutscher, Violeta Barrientos Silva, Ani Bustamante, Patricia De Souza, Mónica Delgado, Francesca Denegri, Victoria Guerrero y Becky Urbina, Natalia Iguiñiz, Alexandra Hibbett, Natalia Iguiñiz, Julissa Mantilla Falcón, Diana Miloslavich Túpac, Carmen Ollé, Claudia Salazar Jiménez, Natalia Sánchez Loayza, Rocío Silva Santisteban, Micaela Távara Arroyo y Gabriela Wiener.

